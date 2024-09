Les goûts et les couleurs du monde – Une histoire naturelle des tannins, de l’écologie à la santé, de Marc-André Selosse – Arnaud Rafaelian, illustrateur – Editions Actes sud / Collection Babel, août 2024 – 464 pages

C’est à un voyage à travers le globe, dans le temps et dans la vie ordinaire, que nous convie cet ouvrage érudit et accessible. Après nous avoir révélé le monde microbien avec Jamais seul, Marc-André Selosse nous emmène à la découverte des tannins, omniprésents dans les couleurs, les goûts, les odeurs et les formes de notre quotidien.

Dans cet ouvrage, Marc-André Selosse approfondit notre compréhension du monde végétal à travers le prisme des tannins. Richement documenté, il nous invite à un voyage exhaustif à travers diverses cultures, époques et applications des tannins, depuis leur rôle écologique dans la protection des plantes contre les prédateurs et le stress, jusqu’à leurs multiples usages par l’homme, notamment en tant que matériaux. Si l’homme évite les tannins toxiques, il en utilise d’autres : matériaux, teintures, encres, parfums, épices, conservateurs, antimicrobiens… De leur pouvoir antioxydant à leurs usages médicinaux, ils contribuent à notre santé. Les amateurs de vin ou de thé, de fruits ou de chocolat, ne s’y trompent pas quant aux plaisirs qu’ils peuvent nous apporter ! Une nouvelle vision de la plante… Selosse, avec une érudition claire, explore comment ces composés polyphénoliques ne se contentent pas de colorer et de complexifier le goût de nos boissons favorites comme le vin et le thé, mais possèdent également des propriétés antioxydantes significatives qui contribuent à la santé humaine. Ce faisant, il continue d’éduquer le lecteur sur les subtilités des interactions entre l’homme et la nature, un thème déjà bien présent dans ses travaux précédents. « Les goûts et les couleurs du monde » est une addition précieuse à la littérature scientifique populaire, ouvrant une fenêtre sur un aspect souvent négligé du monde naturel qui joue un rôle crucial tant dans l’écologie que dans la santé humaine.

Marc-André Sélosse est professeur au Muséum d’histoire naturelle et enseigne dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les associations à bénéfices mutuels (symbiose), et ses enseignements, sur la plante, les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est éditeur de revues internationales et d’Espèces, une revue de vulgarisation dédiée aux sciences naturelles. Il est aussi très actif dans ce domaine par des conférences, vidéos, documentaires et articles. Il est l’auteur chez Actes Sud de Jamais seul (2017), Les Goûts et les Couleurs du monde (2019), L’Origine du monde (2021) et de Nature et préjugés (2024).