Chaque texte proposé fait l’objet d’une lecture collective par le comité de rédaction qui se réserve le droit d’en vérifier les informations et de le publier. UP’ Magazine apporte un soin particulier à l’édition des textes ; le comité et le secrétariat de rédaction peuvent être amenés à demander des compléments, à proposer des reformulations ou des précisions. Le titre, le chapeau de l’article ainsi que les intertitres sont écrits par la rédaction. L’illustration principale est définie par UP’.

Les articles proposés présentent une réflexion originale sur une question permettant d’éclairer la situation actuelle. Les contenus doivent être informés et scrupuleusement vérifiés ; les sources doivent être identifiées de préférence par des liens. Ils ont vocation à s’adresser à un public non spécialiste, en évitant les développements trop techniques, et à ne pas se cantonner aux débats de spécialistes.

La longueur souhaitée des articles va de 5000 à 15000 caractères.

Chaque nouvel auteur fournit une brève note biographique ainsi qu’une photographie.

Proposer un article