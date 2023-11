Tsuyoshi Tane : The Garden House ou l’archéologie du futur

L’exposition « Tsuyoshi Tane : The Garden House » à la Vitra Design Museum Gallery est consacrée à la Tane Garden House récemment construite sur le Vitra Campus de Weil am Rhein, en Allemagne. D’une surface d’à peine 15 mètres carrés, la maison associe une plateforme d’observation sur le toit pour les visiteurs du campus et une salle de repos pour les jardiniers qui entretiennent les terrains.

L’architecte japonais Tsuyoshi Tane a compris que ce projet serait réduit dans sa taille, mais grand de sens. Cela se reflète dans une approche unique de la conception de la part de l’architecte qui repose sur un processus de recherche intensif explorant le contexte local, afin d’utiliser des métiers traditionnels régionaux ainsi que des ressources locales. L’exposition conçue par l’architecte lui-même présente des maquettes architecturales et des dessins du bâtiment, et rend compte de la collaboration étroite avec les artisans locaux.

« Il a fallu trois ans pour concevoir la Garden House. Nous n’avons pas seulement utilisé des matériaux locaux, mais nous avons aussi appris à exprimer la grammaire, les motifs, les détails et les techniques locaux, comme si nous apprenions à prononcer une langue locale. Le résultat final est une forme d’architecture unique, primitive et chaleureuse. » explique Tane. « Le défi est venu du processus de création d’une maison de jardin pour les jardiniers, puis de l’ajout d’une plateforme d’observation publique et d’un jardin potager pour les employés. À chaque étape du processus, nous avons dû apprendre à relever le défi et à déterminer ce qu’il fallait rechercher et comment trouver des matériaux et des techniques locaux susceptibles de favoriser la construction durable. »

L’idée de construire une maison de jardin sur le Vitra Campus a été initiée par l’ancien président émérite de Vitra, Rolf Fehlbaum. Dans un écrit adressé en 2020 à Tsuyoshi Tane, Fehlbaum a écrit : « Le Oudolf Garten et la Tane Garden House sont les premiers témoignages de la prise de conscience croissante du changement climatique sur le Vitra Campus. Il est donc essentiel que les matériaux, la construction et l’utilisation de la maison de jardin répondent à des normes élevées en matière d’environnement. »

Tsuyoshi Tane utilise l’expression « above ground » (hors-sol) pour décrire les matériaux renouvelables utilisés pour le projet, par opposition aux underground materials (matériaux souterrains) souvent surexploités. Parmi les above ground materials, Tane inclut notamment le chaume et le bois. Il explique que : « Aujourd’hui, l’industrie du bâtiment exige certaines normes, ainsi que des assurances et des certifications, et de nombreux bâtiments sont construits à partir de matériaux « souterrains » hautement transformés. Par conséquent, nous avons perdu le savoir-faire artisanal et notre compréhension des matériaux organiques et nous ne pouvons plus construire et réparer des bâtiments de manière durable. »

Comme l’explique encore l’architecte, « Les matériaux de la maison de jardin Vitra sont durables. Les matériaux organiques sont doux par rapport aux matériaux industriels durs. Par conséquent, ils acceptent les forces du temps, vieillissent avec dignité et acquièrent la beauté de la patine. Même lorsque des soins spécifiques sont nécessaires pour réparer ou remplacer quelque chose, ils peuvent être effectués par des personnes de manière durable. »

L’inspiration pour l’utilisation de ces matériaux est venue à Tane des bâtiments historiques du musée en plein air de Ballenberg en Suisse. L’architecte japonais a collaboré avec des artisans locaux afin de mettre en œuvre la construction du bâtiment à l’aide de matériaux et de techniques de construction de la région. Accordant une grande importance à l’environnement immédiat du projet, Tsuyoshi Tane a ainsi cherché à collaborer avec ces artisans locaux que l’architecte appelle « voisins ».

Comme un archéologue, Tane débute son processus de développement en partant à la recherche de la « mémoire du lieu » où le projet est prévu. Tsuyoshi Tane appelle cette approche Archéologie du Futur : « Comme les archéologues, nous entamons un long processus d’exploration et de fouille de la mémoire d’un lieu. C’est un processus de surprise et de découverte, une quête de ce que nous ne savions pas, de ce que nous avions oublié, de ce qui a été perdu à cause de la modernisation et de la mondialisation. Nous pensons qu’un lieu aura toujours des souvenirs profondément ancrés dans le sol et dans l’histoire. Nous pensons que la mémoire n’appartient pas au passé, mais qu’elle est la force motrice qui crée l’architecture. Grâce à ce processus de réflexion sur l’avenir à partir de la mémoire d’un lieu, l’archéologie devient progressivement de l’architecture. C’est ce que nous appelons « l’archéologie du futur. »

L’exposition à la Vitra Design Museum Gallery montre comment ce type de recherches a donné naissance au bâtiment sur le Vitra Campus. Au travers de plus d’une centaine de modèles et de maquettes ayant traversé plusieurs phases d’essais et d’erreurs, les visiteurs pourront suivre l’évolution du bâtiment.

Ainsi, l’étude par Tane de matériaux individuels est mise en évidence, du toit de chaume traditionnel au bac de la fontaine fabriqué à partir d’un tronc d’arbre, en passant par la technique de nouage des cordes utilisée pour la balustrade de l’escalier. Pour lui, « la durée du design et de l’architecture est plus courte que la durée de vie moyenne d’un être humain. La véritable qualité du design et de l’architecture réside dans leur capacité à résister au passage du temps, à se transmettre d’une génération à l’autre. »

En parallèle, les modèles architecturaux exposés illustrent la façon dont Tane a exploré en profondeur et de façon ludique la typologie des maisons de jardin, du pavillon aristocratique à l’abri utilitaire. En résulte un bâtiment représentant une étude expérimentale de la construction contemporaine qui s’efforce de réduire son empreinte écologique. Ce dernier principe guide l’exposition elle-même qui n’utilise que des matériaux recyclés issus de la construction de la Tane Garden House.

Exposition « Tsuyoshi Tane : The Garden House » à la Vitra Design Museum Gallery, du 18 novembre 2023 au 21 avril 2024

Le Vitra Design Museum se consacre à l’étude et à la présentation des évolutions historiques et contemporaines du design, les mettant en corrélation avec l’architecture, l’art et la culture quotidienne. Chaque année, le Vitra Design Museum organise jusqu’à dix expositions sur une grande diversité de thèmes concernant le design et l’architecture, qui sont présentées dans le bâtiment principal de Frank Gehry, dans le Schaudepot de Herzog & de Meuron et dans d’autres lieux sur le Vitra Campus.

Photo d’en-tête : ©Lucie Dufour