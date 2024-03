OZ Boat : Quand le patrimoine maritime rencontre l’innovation à Bordeaux

C’est l’histoire d’un projet architectural un peu fou, une belle aventure humaine qui vient de prendre vie… À la demande du groupe Café Oz, le bateau « Ville de Bordeaux » a été entièrement réhabilité par l’agence David Dalidec pour être transformé en bar et restaurant cosy et chaleureux. Livré en décembre, il est ainsi devenu le tout premier OZ Boat du groupe.

Au cœur de la dynamique urbaine de Bordeaux, un projet architectural novateur voit le jour, incarnant une fusion remarquable entre patrimoine maritime et innovation contemporaine. À l’initiative du groupe Café Oz, le vénérable bateau « Ville de Bordeaux » entame une nouvelle vie. Cette réhabilitation audacieuse est l’œuvre de l’agence David Dalidec, reconnue pour son expertise dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR). Le défi était de taille : transformer cet ancien bac, longtemps laissé à l’abandon et menaçant de sombrer dans les eaux de la Garonne, en un lieu de convivialité et de partage, sans trahir son essence originelle.

Livré en décembre, le « Ville de Bordeaux » est désormais le tout premier OZ Boat du groupe, symbolisant un mariage réussi entre histoire et modernité. L’agence David Dalidec a relevé le pari avec brio, en reconstruisant le bateau pratiquement à l’identique. L’objectif était de préserver l’écriture architecturale qui avait caractérisé le premier armateur, tout en l’adaptant aux besoins et au goût du jour.

Le processus de transformation a été profond, touchant à la structure même du bateau. La timonerie, les coursives, les ponts, ainsi que d’autres éléments structurels, ont été réinterprétés pour répondre à leur nouvelle vocation. Désormais, ils accueillent les visiteurs dans un cadre à la fois cosy et chaleureux, invitant au voyage à travers le temps.

Ce projet illustre la capacité du groupe Café Oz à réinventer les espaces, offrant une seconde vie à des lieux chargés d’histoire. L’OZ Boat n’est pas seulement un bar et un restaurant ; c’est une véritable œuvre d’art flottante, une invitation à redécouvrir le patrimoine de Bordeaux sous un angle nouveau. L’agence David Dalidec, grâce à son audace et son respect pour l’histoire, a su créer un espace où le passé et le présent cohabitent harmonieusement, offrant aux Bordelais et aux visiteurs une expérience inoubliable.

Spécialisée dans les CHR, la petite agence bordelaise a osé se lancer dans un challenge XXL : reconstruire le bateau pratiquement à l’identique, en conservant l’écriture architecturale originale du premier armateur… mais en la transposant en 2023.

« Nous avons consacré 9 mois à monter ce projet de rénovation et 18 mois à réaliser les travaux pour donner une seconde vie à ce géant des mers de 850m2 ! » explique David Dalidec

Un monument du patrimoine de construction Eiffel datant de 1933

Le bateau « Ville de Bordeaux » est un ancien bac de 1933 avec une histoire et un passé presque centenaire… Abandonné depuis de nombreuses années, à l’état de quasi-épave, il sombrait lentement dans les eaux de la Garonne. Mais ça, c’était avant que le groupe Café OZ donne carte blanche à l’agence David Dalidec pour le transformer en bar et restaurant. De fait, la timonerie, les coursives, les ponts et autres éléments ont été réinterprétés et ont changé de destination.

La timonerie est devenue le bar principal, les coursives sont passées de l’avant à l’arrière du bateau pour desservir le pont supérieur. Celui-ci a été transformé en Rooftop avec une vue incroyable sur les bassins à flot et l’ancienne cheminée du bateau qui est devenue une cabine DJ. Quant à la cale, après avoir déposé la plupart de ses 90 piliers, elle accueille désormais la cuisine, les locaux techniques, les sanitaires et la cave à bière.

Le bar du rooftop, avec l’ancienne cheminée du bateau transformée en cabine DJ, offre une vue incroyable sur les bassins à flot et la soucoupe spatiale de l’artiste Suzanne Trestier. Prendre un cocktail au bar dans l’ancienne timonerie permet de profiter de l’ambiance chaleureuse de la salle de restaurant, ainsi que de contempler la figure de proue redésigner par Pierre Négre, qui avait déjà créé la première il y a 30 ans.

Un projet d’envergure qui se démarque par…

… Les matériaux utilisés

Comme il s’agit d’une construction de type Eiffel, l’équipe a utilisé l’acier comme principale matière première. Elle a donc collaboré avec les chantiers du Grand Port Autonome de Bordeaux et une entreprise de construction métallique bordelaise pour sonder les différents aciers présents sur le bateau, s’adapter en fonction des épaisseurs et des alliages, trouver les meilleurs compromis entre les soudures et les rivets… « À notre échelle, c’est comme si nous avions construit une petite tour Eiffel ! » plaisante David Dalidec.

… Le positionnement écoresponsable

Fidèle à ses valeurs, l’agence a rénové le bateau en appliquant ses principes écoresponsables :

Reconditionnement d’environ 700m2 de vieux stocks de ponts de bateaux, issus de ports français, afin de créer le pont de l’OZ Boat ;

Mains courantes et garde-corps traités en bois de pays par un menuisier girondin ;

Utilisation d’un maximum de cheminées et de gaines d’origine pour cacher les gaines d’extractions ou faire passer les réseaux ;

Mise en place d’une centrale double flux (plutôt qu’un système de climatisation classique), de stores extérieurs et d’une isolation en fibre de bois pour rafraîchir et chauffer le bateau ;

Création d’un réseau apparent comme un oléoduc afin de traiter les eaux usées : il s’intègre dans l’environnement extérieur et évoque le passé industriel du port de Bordeaux ;

Sélection d’entreprises locales (80%) pour participer à ce chantier, afin de réduire l’impact carbone lié notamment aux déplacements.

… La Lumière

Le défi était de réaliser un travail tout en subtilité pour valoriser le bateau en mode nocturne en limitant son impact énergétique. Des bandeaux Leds à faible consommation dans les mains courantes sur la périphérie viennent lécher les lignes et courbes du bateau. Les coursives et différents accès sont éclairés avec des appliques hublots qui rappellent les ferries de Sydney et le passé industriel du bateau. Et, à l’intérieur du bateau, un vitrage à 360° offre une vue exceptionnelle sur les bassins à flot et leur passé industriel classé, mais aussi sur la cité du vin, le pont Chaban Delmas et les quais de Bordeaux.

… La Pool Party

En plaçant les sanitaires dans la cale, donc sous le niveau de l’eau, l’agence Dalidec a imaginé descendre dans une piscine, avec la fête qui continue au-dessus. Chaque détail a donc été conçu avec le plus grand soin : escalier en inox comme une échelle de piscine, pièces carrelées et codes identiques aux piscines municipales (ligne d’eau, indication de profondeur, plongeoir, etc.), plafond des sanitaires réalisé avec des photos prises dans une piscine et reproduisant une pool party comme en Australie, jeu de bandeaux leds dans un bleu profond…

La cave à bière, élément important de tous les Cafés OZ, a été intégrée dans le prolongement des sanitaires. Elle est visible par deux énormes hublots en verre, comme si l’on regardait les moteurs de la piscine sous l’eau.

« Le trompe-l’œil est réussi, car énormément de clients demandent s’il s’agit vraiment d’une piscine… Pari gagné ! » souligne David Dalidec.

… Les couleurs

Parce que le groupe Café OZ a l’Australie dans son ADN, l’agence Dalidec s’est inspirée des ferries de Sydney en cherchant à obtenir l’illusion parfaite. Design et codes couleur de la coque, éléments architecturaux du bateau… chaque détail a été minutieusement réfléchi. Toutes les peintures décoratives ont été réalisées à la main par un artiste bordelais.

À l’intérieur, on retrouve les codes incontournables du Café OZ : les bardages bois et les tôles ondulées avec leurs multiples couleurs, les personnages en mosaïques, ainsi que la toile Arborigène Australienne, représentant la Garonne et les bassins à flot, créée par un Artiste espagnol.

Agence Dalidec : un petit brin de folie pour créer des espaces qui se remarquent

« Ici, on ose la singularité, les designs novateurs, les matériaux écologiques, le bien-être… dans le respect des règles de l’art. »

De l’audace, du bien-être et du rêve… De l’idée jusqu’à la création de chaque projet, la petite équipe de l’agence David Dalidec conçoit chacun des projets de A à Z, avec la même gourmandise. Elle aime surprendre, jouer avec les formes et les matériaux, pour donner vie à des lieux uniques ayant une identité affirmée. Une folle créativité, au service de projets structurés, qui valorise toujours le bien-être de l’humain.

Avec un (énorme) plus : riche d’une solide expérience, l’agence maîtrise parfaitement les enjeux de l’univers CHR, qui est devenu sa spécialité.

Une vision éco-esthétique unique qui respecte les humains et la planète

Dans un monde où l’écoresponsabilité n’est plus une option mais une nécessité, l’Agence David Dalidec révolutionne le domaine de l’architecture d’intérieur en intégrant pleinement les préoccupations environnementales au cœur de sa pratique. Cette agence pionnière repense l’espace de vie non seulement pour répondre aux besoins esthétiques et fonctionnels de ses clients mais aussi pour honorer un engagement profond envers la protection de notre planète.

La signature de l’Agence David Dalidec réside dans sa maîtrise remarquable de la construction bioclimatique. Cette approche, loin d’être une simple tendance, est le fruit d’une conviction : il est possible de conjuguer beauté et responsabilité environnementale. À travers cette symbiose, l’agence défie quotidiennement les conventions, prouvant que l’élégance et le respect de l’écosystème peuvent se compléter harmonieusement.

L’engagement de l’agence va au-delà de la simple conception architecturale. Depuis l’ébauche des plans jusqu’à la remise des clés, chaque étape du processus est imprégnée d’une conscience écologique. L’Agence collabore étroitement avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, s’assurant ainsi que chaque projet favorise les circuits courts et l’utilisation de matériaux durables et éthiques. Cette démarche rigoureuse assure non seulement une moindre empreinte carbone mais enrichit également le projet d’une valeur ajoutée inestimable : celle du respect de l’environnement.

Le succès de l’Agence David Dalidec dépasse les frontières de la Gironde, sa région d’origine. Reconnaissance de son innovation et de son engagement sans faille envers l’écoresponsabilité, l’agence est désormais sollicitée pour des projets d’envergure nationale et internationale. Chaque nouveau projet est une opportunité de démontrer que l’excellence architecturale et la préservation de l’environnement ne sont pas mutuellement exclusives mais sont, au contraire, les piliers d’un avenir durable.

Ainsi, l’Agence ne se contente pas de redéfinir les normes de l’architecture d’intérieur ; elle ouvre la voie à une ère où construire signifie protéger. En plaçant les enjeux écologiques au centre de sa démarche, l’agence incarne l’avant-garde d’un mouvement essentiel, inspirant secteurs et individus à embrasser une vision plus verte et responsable du développement architectural.

