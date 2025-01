Immeuble « BLACK » : une vision architecturale au service d’un futur bas-carbone

Conçu par l’agence ECDM – Emmanuel Combarel, Dominique Marrec Architectes – , le nouvel immeuble BLACK n’est pas simplement un bâtiment. Ce campus urbain de 47 000 m², situé à Clichy (92), redéfinit les standards environnementaux et sociétaux de l’immobilier urbain contemporain. Avec une ambition affirmée de conjuguer innovation, durabilité et qualité de vie, il est le premier immeuble en France à obtenir le label Low Carbon Building Initiative (LCBI), lui conférant ainsi une place de pionnier européen dans la transition écologique.

Une architecture manifeste : repenser l’immobilier pour la nature et les hommes

Sous la vision audacieuse de l’agence ECDM, BLACK a transformé une ancienne usine à gaz en un espace où nature et urbanisme se fondent harmonieusement. Au cœur de cette métamorphose, une conception biophile qui intègre des matériaux écologiques, une gestion circulaire des ressources et des espaces favorisant la biodiversité.

Conçu à l’origine de manière « habituelle » et « standard », le projet a été entièrement retravaillé durant la crise du covid-19 pour répondre aux exigences des enjeux environnementaux actuels avec le choix de la construction « bas-carbone » et du réemploi des matériaux. Ceci a ainsi permis de réduire l’empreinte carbone de cette opération d’environ 36 %, en comparaison avec un bâtiment de bureau neuf classique.

En plus de son faible impact carbone, sa façade iconique en bois traité à la flamme, selon la méthode ancestrale japonaise appelée Yakisugi, en fait un véritable objet architectural. Le bâtiment allie le bois à des dalles bois-béton, permettant une réduction de 50 % de l’empreinte carbone par rapport à un immeuble classique. Cette approche novatrice repose sur la réutilisation des matériaux et une construction qui favorise une relation étroite entre ses usagers et l’environnement.

BLACK ne se contente pas de réduire son impact environnemental : il place également le bien-être des occupants au centre de ses préoccupations. Les 9 000 m² d’espaces extérieurs, entre balcons, terrasses et un rooftop de 3 000 m², créent un véritable écosystème urbain. Ces espaces sont pensés pour accueillir des activités variées : agriculture urbaine, détente, travail en plein air et production d’énergie renouvelable.

La connexion avec le Parc des impressionnistes, situé à proximité, enrichit encore cette interaction avec la nature. En redéfinissant la manière dont les occupants interagissent avec leur lieu de travail, BLACK incarne une nouvelle vision de la ville durable et désirable.

Une reconnaissance européenne essentielle

En s’inscrivant dans la méthodologie LCBI, BLACK répond à des exigences strictes concernant le carbone embarqué (matériaux de construction), le carbone opérationnel (exploitation du bâtiment) et le carbone biogénique (utilisation de ressources renouvelables). Ce label, attribué pour la troisième fois en Europe, positionne BLACK comme un modèle à suivre pour l’ensemble du secteur immobilier.

Porté par AXA IM Alts et le promoteur Redman, en collaboration avec l’expertise de Greenaffair, BLACK illustre un effort collectif pour conjuguer innovation, esthétique et durabilité. Selon Emmanuel Combarel, architecte d’ECDM : « BLACK n’est pas qu’un bâtiment : il est un manifeste d’équilibre entre urbanité et respect du vivant, un laboratoire d’idées où la forme répond à l’urgence climatique. »

En harmonisant ambition architecturale et responsabilité environnementale, BLACK ouvre une voie audacieuse pour réinventer nos villes et répondre aux défis climatiques de demain. C’est une vision du futur urbain où chaque bâtiment devient une force active du changement.

À l’origine, c’était une usine à gaz. Le premier marqueur de cette transformation fut la réalisation d’un parc public. Le ton était donné et le parc fut pour le point de départ pour développer des bureaux dans un jardin.

Un projet exemplaire porteur de nouveaux standards environnementaux

Avec près de 50 000 m² de surfaces mixtes et modulables, l’immeuble, réparti en deux bâtiments sur six niveaux, repousse les limites du développement immobilier durable, répondant aux exigences de neutralité carbone tout en plaçant le bien-être des occupants au centre de ses priorités.

Des performances carbone inédites :

50 % de réduction de l’empreinte carbone par rapport à un immeuble neuf classique, grâce à l’utilisation de dalles bois-béton, permettant d’éviter 411 tonnes de CO₂.

Frugalité des matériaux employés et notamment recours à une façade en bois stabilisé.

Mise en œuvre d’une politique ambitieuse de réemploi des matériaux, inscrivant BLACK dans une démarche circulaire.

Des espaces pensés pour les utilisateurs et la biodiversité :

9 000 m² d’espaces extérieurs, dont des balcons d’étages, des terrasses en attique et un rooftop de 3 000 m², orientés vers le travail à l’extérieur, la détente, l’agriculture urbaine, les activités sportives et les productions d’énergie renouvelable.

Des jardins en pied d’immeuble, permettant aux services de l’immeuble de dialoguer avec la nature et notamment le Parc des impressionnistes.

Une conception biophile favorisant le bien-être des utilisateurs et leur connexion à la nature.

Le label LCBI, une reconnaissance qui positionne BLACK comme modèle européen

Parmi les 15 projets pilotes sélectionnés à travers l’Europe pour tester la méthodologie LCBI (Belgique, France, Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas), BLACK se distingue par ses performances sur les trois indicateurs clés du label LCBI. En obtenant ce label, BLACK démontre que la transition bas-carbone peut être une réalité concrète, portée par des méthodologies harmonisées à l’échelle européenne. Ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne visant la neutralité carbone d’ici à 2050, tout en illustrant l’engagement du secteur immobilier dans la lutte contre le changement climatique.

« Nous sommes fiers de voir BLACK devenir une référence européenne en matière de décarbonisation. Ce projet illustre notre engagement à repenser l’immobilier pour qu’il devienne un levier de transition écologique. BLACK est bien plus qu’un immeuble : il incarne notre vision d’un immobilier responsable, où innovation, durabilité et bien-être des utilisateurs convergent. Cette reconnaissance marque une étape clé pour Redman et pour toute l’industrie, démontrant que les ambitions environnementales peuvent être au cœur des projets urbains », déclarent Matthias Navarro et Nicolas Ponson, cofondateurs du Groupe Redman.

« BLACK est un véritable manifeste en termes de responsabilité environnementale tant il incarne la vision d’un immobilier urbain, connecté, et offrant une relation intense avec la nature. Dans un contexte d’attentes accrues de la part des utilisateurs de bureaux, recouvrant l’anticipation des enjeux environnementaux et la prise en compte du bien-être des collaborateurs, BLACK a bénéficié d’une approche toute particulière de décarbonation de sa construction, et il incarne, à Clichy-la Garenne, une forme inédite, durable et désirable de ce que la ville doit proposer. », ajoute Germain Aunidas, Directeur AXA IM Alts.

« BLACK reflète une ambition forte en matière de conception bas-carbone, positionnant ce bâtiment comme une référence innovante face aux enjeux de transition du secteur immobilier. Nos experts ont pu mettre à l’épreuve la méthodologie LCBI durant la phase de faisabilité, puis ont validé et valorisé la stratégie du projet au travers de l’obtention du label. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné Redman et AXA IM Alts dans l’obtention de cette première labellisation française, et nous tenons prêts à relever des défis similaires dans le cadre de projets européens ambitieux », complète Christophe Boussuge, Directeur de projet Énergie & Carbone au sein de Greenaffair.

Pour Cécile Dap, Directrice de LCBI, « BLACK, un projet exemplaire en matière de performances carbone et d’impact environnemental. Il s’inscrit parfaitement dans les objectifs poursuivis par notre label LCBI : proposer une méthode de calcul harmonisée de l’empreinte carbone des bâtiments tout au long de leur cycle de vie, et apporter une reconnaissance européenne aux projets bas-carbone. L’ambition de LCBI est d’encourager les acteurs immobiliers à accélérer la transition vers un secteur aux pratiques résolument tournées vers la décarbonation ».