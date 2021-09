Comment vivre en ville à horizon 2050 ?

En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vivra en ville. La planète comptera pas moins de 43 métropoles de 10 millions d’habitants. Confrontés au réchauffement climatique, aux déplacements de population et à la tension sur les ressources, comment vivront les habitants d’ici 30 ans et comment s’y préparer ?

Les étudiants du Mastère Spécialisé Marketing, Design et Création, porté par Audencia et Centrale Nantes, publient un livre blanc sur la ville en 2050, un sujet qui leur a été soumis par Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation de VINCI. Les étudiants se sont inspirés de la nature pour imaginer des solutions en matière de gestion des ressources, de changements climatiques et de problématiques sociales. Ils dévoilent dans ce livre blanc l’aboutissement de leur travail de six mois sur ce sujet. Ce résultat se base sur des interviews d’experts, une analyse quantitative des évolutions que les villes vont subir (écologiques, humaines, etc.), une analyse des imaginaires et une revue des solutions existantes.

La ville des saisons, en réponse à trois enjeux prioritaires

Le concept de la ville des saisons, capable de s’adapter aux cycles de toute nature a été développé. Le concept se concentre sur les trois dimensions clés que sont le confort thermique, la création de lien social et l’optimisation de l’espace et des ressources. Les solutions sont déclinées suivant quatre échelles, de l’individuel au collectif : l’habitat, le bâtiment, la rue et enfin le quartier.

Les solutions imaginées illustrent une ville soucieuse de son environnement, de ses habitants, où l’espace public est réinvesti à travers une collaboration plus étroite des acteurs privés et publics. Toutes sont basées sur des observations de phénomènes naturels (biomimétisme) et des analogies en lien avec les mondes végétal et animal.

La nature au secours du confort thermique des bâtiments : Pour s’adapter à la hausse des températures, les villes rénovent leurs bâtiments et construisent en s’appuyant sur des solutions isolantes inspirées de la nature.

L’hybridation des espaces, vecteur de lien social : Contre l’isolement des individus et la désertion de certains espaces publics, les étudiants proposent la création d’écosystèmes par quartiers et de structures partagées.

La rue s’adapte aux impacts climatiques : Face aux températures plus élevées, la rue devient un parcours de fraîcheur et de préservation de la biodiversité en ville, tout en créant de nouveaux lieux d’inclusivité et d’échange, assez poétiques.

Les quartiers accueillent les migrants climatiques : Pour accueillir cette population, la ville doit impérativement retrouver sa fonction intégratrice et réinventer sa manière de faire société.

La ville des saisons en 12 solutions

La nature au secours du confort thermique des bâtiments

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

En 2050, la température aura grimpé de 2 à 3 degrés, avec de fortes variations saisonnières. Pour s’y adapter, les villes devront rénover les bâtiments existants et envisager les nouvelles constructions en s’appuyant sur les propriétés régulatrices de la nature en matière d’isolation.

Les panneaux de façade imaginés ont trois déclinaisons :

La peinture thermochrome, dont la couleur varie selon la température, permet de réduire les dépenses énergétiques liées à la climatisation et au chauffage de 30%. Elle prolonge la durée de vie de la façade et réduit l’influence de la météo sur le confort de vie.

Les façades végétalisées bioluminescentes combinent performance énergétique (isolation thermique mais aussi phonique), améliorent la qualité de l’air en absorbant le CO2 des activités humaines et produisent des solutions d’éclairage.

Les biofaçades en microalgues génèrent un bouclier thermique, prétraitent les eaux usées et améliorent la qualité de l’air.

L’hybridation des espaces, vecteur de lien social

A l’échelle de l’habitat, l’enjeu des trente prochaines années sera de lutter contre l’isolement des individus et la désertion de certains espaces publics. Les étudiants ont ainsi imaginé des écosystèmes par quartiers, dont le design repose sur la création de structures communes afin que le partage devienne vecteur d’une économie de connaissance.

Les nids : cocons confortables et légers, ils se greffent facilement aux bâtiments existants pour créer un nouvel espace partagé à l’échelle de la copropriété.

Les promontoires : espaces hybrides à mi-hauteur permettant le dialogue entre professionnels et habitants des immeubles, ils peuvent par exemple servir à des jardins botaniques ou potagers.

La canopée : un repère fort dans la ville au niveau architectural à travers un enchaînement de passerelles développant les liens entre immeubles, en utilisant les surfaces créées et les toits comme espaces semi-privés (des parcs pour enfants, des espaces sportifs, terrasses, etc.)

La rue s’adapte aux impacts climatiques

Face aux températures plus élevées, la rue devient un parcours de fraîcheur et de préservation de la biodiversité en ville, tout en créant de nouveaux lieux d’inclusivité et d’échange, assez poétiques.

Le coquelicot : c’est un dispositif adossé aux arbres qui se déplie ou se replie selon les conditions météorologiques pour abriter de la pluie ou du soleil.

Le papillon : l’arrêt de bus devient un espace de repos et de fraîcheur, qui réemploie l’eau de pluie en la pulvérisant en un nuage de brume rafraichissante.

La chrysalide : combinaison de plusieurs coquelicots formant un lieu ombragé, frais et végétal, elle apporte un espace de transition aux citadins, à la sortie du métro par exemple.

Les quartiers accueillent les migrants climatiques

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

La France de 2050 connaît d’importantes vagues de migrations climatiques. La ville doit impérativement retrouver sa fonction intégratrice et réinventer sa manière de faire société.

Un nouveau modèle d’organisation urbaine : l’espace est divisé en différentes zones pour favoriser les échanges sociaux et prévenir l’isolement. Au cœur de chaque quartier, les campus regroupent écoles, centres de formation et de nombreux services de proximité.

Le campus de quartier : il devient le cœur du quartier, un lieu de rencontre et de partage, contribuant à créer un nouveau système éducatif. Pourquoi ? Parce que les enfants sont des accélérateurs de rencontres.

Le bâtiment Lego : sur le modèle de l’urbanisme transitoire, et pour faciliter l’hébergement des migrants, c’est une forme de logement d’urgence, modulable, aisément montable et démontable. Ces lots sont redistribuables et réutilisables par d’autres collectivités, quand les besoins ne sont plus là.

La métaphore de la ville est née. Et si, en 2050 nous vivions dans la ville des saisons, une ville capable de s’adapter aux différents cycles qui rythment la vie en société ? Le terme saison est polysémique. Les quatre projets à découvrir dans ce livre blanc ambitionnent d’exploiter la saisonnalité dans toutes ses dimensions, cycles de vie, adaptabilité, transformation naturelle des éléments…

Le constat fait par le cycle de recherches est que nous sommes à la fin d’un cycle. Celui d’une ville en perpétuelle expansion, tentant de répondre à des demandes plurielles et parfois contradictoires.

Cette ville, notre ville, manque de cohérence. Elle peine à répondre aux enjeux que nous avons définis comme prioritaires : création de lien social, confort thermique, optimisation de l’espace et des ressources. Mais la fin d’un cycle est une opportunité. Ce livre blanc est l’occasion d’écrire une nouvelle page et de fixer un cap.

Cette ville des saisons est une renaissance. Ce livre blanc propose aujourd’hui d’envisager leurs solutions comme les pièces d’un puzzle, celui de la vision de la ville en 2050.