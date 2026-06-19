Voyager autrement – Réflexions cartographiques sur notre rapport au voyage, de Julien Dupont – Editions Armand Colin, 20 mai 2026 – 168 pages

Les voyages sont au cœur des premiers récits de l’Humanité : ils évoquent l’extraordinaire, l’aventure, les grandes traversées, la liberté. De l’Odyssée aux récits de Marco Polo, des explorations de Magellan aux carnets de Nicolas Bouvier, partir a toujours signifié bien davantage que se déplacer. Voyager, c’était se confronter à l’inconnu, transformer son regard, revenir différent de celui qui était parti.

Aujourd’hui pourtant, cette promesse semble s’être brouillée. À l’heure où les avions relient les continents en quelques heures, où les réseaux sociaux transforment les paysages en décors de consommation instantanée et où le tourisme de masse menace les lieux mêmes qu’il prétend célébrer, une question s’impose avec une acuité nouvelle : peut-on encore voyager ? Non pas se déplacer, mais véritablement voyager. Avec Voyager autrement, Julien Dupont propose bien davantage qu’un essai sur le tourisme durable. Il entreprend une exploration de notre imaginaire du départ, de notre manière de regarder le monde et des raisons profondes qui nous poussent à franchir l’horizon.

Dès les premières pages, l’auteur prend ses distances avec les discours convenus qui opposent les « bons » et les « mauvais » voyageurs. Son ambition est plus vaste. Il cherche à comprendre comment le voyage, longtemps associé à la découverte, à l’aventure et à la rencontre de l’inconnu, s’est progressivement transformé en produit standardisé. Nous ne visitons plus seulement des territoires ; nous consommons des expériences calibrées, reproduisons les mêmes itinéraires, photographions les mêmes panoramas et recherchons les mêmes émotions que des millions d’autres visiteurs. Le paradoxe est saisissant : jamais il n’a été aussi facile de parcourir la planète, et jamais l’expérience du dépaysement n’a semblé aussi fragile.

La grande originalité de Julien Dupont tient à l’outil qu’il mobilise pour interroger cette évolution : la cartographie. Mais il ne s’agit pas ici de cartes destinées à orienter le voyageur. Elles deviennent un langage, une manière de penser l’espace autant que nos représentations. L’auteur revendique une cartographie « sensible » et « radicale », qui ne cherche pas seulement à montrer où sont les lieux, mais ce qu’ils signifient, ce qu’ils cachent parfois et les relations invisibles qui les traversent. Les cartes cessent d’être des instruments de localisation pour devenir des instruments de réflexion. Elles donnent à voir les flux touristiques, les imaginaires collectifs, les fractures environnementales ou encore les illusions qui accompagnent nos désirs d’évasion.

Cette démarche confère au livre une richesse peu commune. Les analyses s’appuient aussi bien sur la géographie que sur l’histoire, la sociologie, l’économie, la philosophie ou la littérature. Hérodote dialogue avec les récits contemporains, les souvenirs personnels croisent les enquêtes de terrain, tandis que les cartes répondent aux textes comme autant de contrepoints visuels. Julien Dupont réussit ainsi à composer un ouvrage hybride où le récit, l’essai et l’atlas se nourrissent mutuellement sans jamais perdre leur cohérence.

Le cœur de sa réflexion réside toutefois ailleurs. Il ne s’agit pas uniquement de dénoncer les excès du sur-tourisme, même si ceux-ci sont largement documentés. L’auteur interroge surtout notre rapport au lointain. Pourquoi associons-nous spontanément l’exotisme à la distance ? Pourquoi imaginons-nous que l’aventure commence nécessairement au bout du monde ? Cette croyance, héritée de plusieurs siècles d’exploration et renforcée par l’industrie touristique, mérite selon lui d’être déconstruite. Le dépaysement n’est peut-être pas une question de kilomètres, mais de disponibilité intérieure. Il peut surgir au détour d’une rue familière, d’un paysage quotidien ou d’une lecture capable d’élargir notre regard.

Cette remise en question résonne particulièrement dans le contexte écologique actuel. Voyager autrement ne consiste pas seulement à choisir un train plutôt qu’un avion ou à privilégier des hébergements responsables. Ces choix demeurent importants, mais ils ne suffisent pas. L’auteur invite à une transformation plus profonde : ralentir, accepter de rester plus longtemps dans un même lieu, renoncer à collectionner les destinations, retrouver le goût de l’immersion plutôt que celui de l’accumulation. Le voyage retrouve alors son sens premier : celui d’une expérience qui transforme autant celui qui part que les liens qu’il tisse avec les territoires traversés.

L’écriture accompagne admirablement cette réflexion. Claire, vivante et nourrie d’expériences personnelles, elle échappe autant au traité universitaire qu’au récit de voyage traditionnel. Julien Dupont ne cherche jamais à imposer une morale ; il préfère susciter le doute, déplacer les évidences, inviter le lecteur à examiner ses propres habitudes. Cette retenue donne à l’ouvrage une force persuasive d’autant plus grande qu’elle laisse toute sa place à l’intelligence du lecteur.

L’un des apports les plus stimulants du livre réside dans son refus de condamner le voyage lui-même. Ce qui est interrogé, ce n’est pas le désir de partir, mais la manière dont nos sociétés ont transformé ce désir en consommation. Le voyage reste une formidable école de l’altérité, à condition qu’il accepte de retrouver le temps de la rencontre, de l’imprévu et de la lenteur. En ce sens, Voyager autrement est moins un plaidoyer pour un tourisme responsable qu’une réflexion sur notre manière d’habiter la Terre.

Dans une époque où l’urgence climatique conduit parfois à opposer mobilité et responsabilité, Julien Dupont ouvre une troisième voie. Il montre qu’il est possible de préserver le désir de découverte tout en réinventant les conditions de son exercice. Cette perspective confère à son essai une portée qui dépasse largement le domaine du voyage. C’est finalement notre rapport au monde, au temps et aux autres qui se trouve ici interrogé.

En refermant ce livre, le lecteur n’a sans doute pas envie de réserver un billet d’avion. Il éprouve quelque chose de plus précieux : l’envie de partir autrement. Plus lentement, plus consciemment, avec la curiosité intacte de celui qui sait que les plus grands voyages commencent souvent par une manière nouvelle de regarder ce qui nous entoure. Dans un monde saturé d’images et de déplacements, cette invitation à réinventer le voyage apparaît comme une véritable écologie du regard.

Julien Dupont est professeur d’histoire-géographie dans un collège de la banlieue lyonnaise. Il écrit des fictions littéraires et radiophoniques, a vécu quelque temps en Égypte et a accompagné des groupes de touristes en Amérique du Sud, deux expériences qui l’ont interrogé sur les différences de mode de vie dans le monde est les questions migratoires.

Grand lecteur, il s’inspire des œuvres de Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Henri Michaux ou encore Alberto Manguel. Depuis quelques années, il s’est lancé dans la cartographie, en particulier la fiction cartographique, utilisant les cartes pour poser un point de vue sur le monde, associant souvent recherches scientifiques et éléments de fiction. Certaines ont été reproduites dans la presse (CQFD journal, revue Gibraltar) et un dossier du journal Le Monde (21/05/21) évoque son travail sur la cartographie du confinement.