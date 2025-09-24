Activiste d’élite – Méthodes et victoires de Lucie Pinson contre la finance fossile, de Lionel Astruc – Éditions Actes sud / Collection Domaine du possible, septembre 2025 – 144 pages

À contre-courant du défaitisme ambiant, Lucie Pinson obtient des victoires écologiques décisives. Ses méthodes ? Développer une expertise de haut niveau ; révéler des informations ; négocier et accompagner ; parfois occuper le siège d’une banque et y déverser des tonnes de charbon. Lauréate du prix Goldman, équivalent d’un Nobel environnemental, elle nous entraîne dans ses combats contre des grands projets d’infrastructures fossiles aux États-Unis, en Australie, en Indonésie et en Ouganda. D’abord impliquée aux côtés des Amis de la Terre, elle a ensuite fondé Reclaim Finance en 2020. Cette ONG compte aujourd’hui 42 salariés et entend mettre enfin le système financier au service des impératifs sociaux et écologiques.

Lionel Astruc, journaliste et écrivain engagé, signe avec ce livre un portrait à la fois précis et inspirant de Lucie Pinson, figure emblématique du militantisme écologique contemporain. L’ouvrage met en lumière une stratégie militante qui déjoue les clichés : loin de se limiter à la contestation symbolique ou aux manifestations de rue, Lucie Pinson et ses alliés s’attaquent au cœur du système économique mondial — les banques et institutions financières.

Astruc insiste sur un paradoxe fécond : la capacité d’une petite équipe à infléchir les choix de mastodontes financiers en exerçant une pression méthodique et documentée. Lucie Pinson ne se contente pas de dénoncer : elle bâtit une expertise technique qui lui permet de parler le langage des financiers et de mettre en évidence leurs contradictions entre engagements climatiques proclamés et investissements réels. Cette combinaison de rigueur et de créativité donne naissance à des campagnes à l’efficacité redoutable, contraignant de grandes banques françaises et internationales à se retirer du financement de projets charbonniers ou pétroliers.

Le récit met aussi en avant l’importance de l’alliance entre des actions spectaculaires — destinées à alerter l’opinion et marquer les esprits — et un travail patient de négociation. Astruc montre bien que l’activisme ne se réduit pas au radicalisme : il suppose également d’ouvrir des espaces de dialogue et de transformation institutionnelle. En cela, Lucie Pinson incarne une nouvelle génération d’activistes capables de conjuguer radicalité et pragmatisme.

L’ouvrage prend une dimension plus large lorsqu’il aborde la création de Reclaim Finance en 2020. Astruc y voit un tournant majeur : d’une logique d’interpellation, on passe à une démarche plus institutionnalisée, visant à inscrire durablement la finance dans une trajectoire compatible avec les limites planétaires. Le succès rapide de l’ONG témoigne de la pertinence d’un tel repositionnement.

Enfin, le livre propose une réflexion plus générale sur la place de l’activisme dans la crise écologique mondiale. Il refuse le fatalisme et rappelle que des victoires concrètes sont possibles, même face à des intérêts économiques colossaux. En ce sens, Activiste d’élite n’est pas seulement une biographie militante, mais aussi un manuel d’inspiration stratégique pour quiconque souhaite comprendre comment l’action citoyenne peut infléchir les logiques du capitalisme financier.

Par son écriture claire et documentée, Lionel Astruc réussit à faire d’Activiste d’élite à la fois un récit captivant et un outil de réflexion. Le livre éclaire la force d’une militante hors norme, tout en offrant une démonstration éclatante : l’activisme de haut niveau, loin d’être marginal, peut devenir un levier central de la transition écologique.

Lionel Astruc est auteur de dix-huit livres consacrés à la transition écologique. Il a mené de nombreuses enquêtes sur les filières de matières premières, les origines de nos biens de grande consommation et les initiatives pionnières pour transformer la société. Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés dans la collection Domaine du Possible dont un livre d’entretiens avec Vandana Shiva :Vandana Shiva. Pour une désobéissance créatrice et, en 2015, Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant, avec Rob Hopkins. En 2017 il publie un roman d’investigation intitulé Traque verte. Les dernières heures d’un journaliste en Inde. En 2018, il publie Le cercle vertueux qui est une série d’entretiens avec Nicolas Hulot et Vandana Shiva et l’Art de la fausse générosité, publié en mars 2019. Il publie en 2023 Les Sept cabanes.