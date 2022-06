Le musée du Quai Branly prend son Jardin d’été

Durant la pause estivale, le musée du Quai Branly- Jacques Chirac propose Jardin d’été, une programmation gratuite et ludique pour tous autour des thématiques de la nature, de l’environnement et du vivant. Du 3 juillet jusqu’au 28 août 2022.

Jeux, ateliers d’écriture, lecture, jardinage et semailles avec des initiations au kokedama japonais, contes du monde entier, balades vertes et quizz : autant d’activités afin de contenter les visiteurs, petits et grands.

Un livret et un podcast inédits dédiés au jardin viennent cette année compléter l’offre pour une expérience immersive complète.

Côté arts vivants, la 4e édition du festival Hip Hop Collections lance les festivités dès le 3 juillet. Autres temps forts de cette saison, le cirque guinéen Baobab et un concert de musique Diwan de l’Est algérien ponctuent l’offre estivale, à découvrir en famille ou entre amis. À l’abri derrière la palissade de verre qui protège le musée de la rumeur urbaine, à l’ombre des parasols ou sur les transats, Jardin d’été offre une parenthèse apaisante et rafraîchissante au cœur de Paris.

Programme

Activités dans le jardin

Les balades vertes / Du mardi au dimanche (sauf les 23 et 24 juillet), de 17h à 19h (durée : 20 mn) / À partir de 8 ans

Cet été, la balade verte proposée aux visiteurs dans le jardin du musée se penche sur la biodiversité. Le jardin abrite une faune variée miroir d’un environnement équilibré. Au cœur de la ville, oiseaux et insectes peuplent cet écosystème dont chaque élément joue un rôle : les bassins comme ressource essentielle en eau, les nombreuses plantes telles que les graminées comme ressources alimentaires ou encore le mur végétal comme abri précieux. Un moment unique pour regarder la faune et flore qui nous entourent et découvrir la richesse d’un jardin.

Les quizz et ateliers d’écriture / Tous les mercredis à 15h et 16h30 – Tout public – Théâtre de verdure

Les mercredis, le visiteur choisit entre un quizz ou un atelier sur le thème des jardins en lien avec le fonds de la médiathèque du musée.

Les quizz « Jardins du monde » : Des jardins zen du Japon aux jardins flottants de Mexico, chacun teste ses connaissances avec des quizz ludiques.

Des jardins zen du Japon aux jardins flottants de Mexico, chacun teste ses connaissances avec des quizz ludiques. Drôle de graine : En s’inspirant des histoires les plus inattendues du fonds du salon de lecture

Jacques Kerchache, le participant est invité à écrire la vie d’une graine et à la mettre en scène dans un mini théâtre japonais.

Le jardin des contes / Tous les samedis (sauf le 23 juillet) de 15h à 18h – À partir de 6 ans – Abri jardin

Confortablement installés dans le jardin du musée, les visiteurs suivent la voix des conteurs et se laissent porter par les histoires, légendes et autres récits venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Atelier « Viens on sème ! » / Tous les dimanches (sauf le 24 juillet), de 15h à 18h (Séances toutes les 40 mn) / À partir de 6 ans – Abri jardin

Et si on semait cet été ? Cet atelier installé en plein cœur du jardin du musée permet d’observer les différentes plantes qui le composent puis de créer sa propre carte à semer. En déposant quelques graines de fleurs sauvages sur un papier biodégradable et grâce à une colle naturelle, chacun réalise sa carte à planter.

Conférence avec Gilles Clément / Mercredi 24 août à 18h – Tout public

Gilles Clément, concepteur du jardin du musée, répond aux questions du public.

Les jeudis d’été / Jeudis 21 et 28 juillet puis 18 et 25 août à 19h et 20h (durée : 45 mn) – tout public – Théâtre de verdure

Les soirs de nocturne, on jardine quai Branly. Comment cultiver un potager sans jardin ? Comment réaliser son propre kokedama et tout savoir sur cet art végétal japonais ?

Découverte du kokédama

Le kokedama, littéralement « sphère de mousse », est une pratique récente, née au Japon dans les années 1990, qui permet d’élaborer de petites compositions végétales à partir d’une plante et d’une boule d’argile recouverte de mousse naturelle. Le kokedama n’a pas besoin de pot et peut être suspendu ou posé.

Initiation au potager urbain

Jardiner en ville c’est possible, même sans jardin et sans balcon. Les jardiniers du musée vous expliquent comment semer, repiquer et entretenir son potager en ville.

Spectacles et concerts au Théâtre de Verdure

Hip Hop Collections / Dimanche 3 juillet, 14h-18h30

Quatrième édition du festival dédié à la culture hip hop et aux musiques extraeuropéennes

Au menu : DJ sets, ateliers, visites et autres pépites… À travers une programmation inédite, plusieurs artistes de la scène hip hop sont invités à se plonger dans les collections et fonds sonores du musée et à venir présenter leurs créations inédites sur la scène du théâtre de verdure.

Yé ! Circus Baobab – Cirque contemporain guinéen / Samedi 23 et dimanche 24 juillet, 16h

Sous l’impulsion de Kerfalla Camara, le mythique Circus Baobab, collectif d’artistes de cirque originaire de Guinée, renoue avec ses origines avec Yé ! (« L’eau ! »).

Dans cette création poétique et engagée, mise en scène par Yann Ecauvre, la jeune troupe mêle les modes d’expressions traditionnelles du cirque africain et les nouvelles écritures du cirque contemporain. Puisant à la source de la créativité, les artistes acrobates et danseurs emmènent le spectateur au fil de l’eau, dans un périple aux nombreux défis environnementaux.

Le Diwan et l’improvisation – Concert de l’Académie de musiques transculturelles Musique populaire de l’Est algérien / Dimanche 21 août, 17h

Depuis 2021, la Fondation Royaumont s’associe au musée du Quai Branly – Jacques Chirac pour lancer une nouvelle Académie. Elle vise à faire dialoguer des maîtres de tradition, des « passeurs » et de jeunes compositeurs, musiciens, improvisateurs, chanteurs venus de tous horizons. Pour cette deuxième édition, le compositeur, improvisateur et guitariste Camel Zekri fait découvrir aux spectateurs les répertoires et la musique populaire de l’Est algérien, le Diwan, en compagnie du maître tambourier Okba Soudani.

Avec La Fondation Royaumont.

… le quai Branly l’été, c’est aussi

Expositions

Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible — jusqu’au 17 juillet

Pouvoir et Prestige. Art des massues du Pacifique — jusqu’au 25 septembre

Micro mondes. Vivre avec les petits êtres — jusqu’au 11 septembre

Dinh Q. Lê. Le fil de la mémoire et autres photographies — jusqu’au 20 novembre

Installation

Future Lullaby : la berceuse d’hier, d’aujourd’hui et de demain – installation audiovisuelle de Blick Bassy — jusqu’au 25 septembre

Nocturnes gratuites exceptionnelles

Dans le cadre des Jeudis d’été, l’accès au musée est gratuit pour tous les jeudis de juillet et août — du 7 juillet au 25 août.

Toute la programmation : https://www.quaibranly.fr/fr/

En accès libre, dans la limite des places disponibles