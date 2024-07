Les cabines artistiques de Molitor

Après le succès retentissant de la première édition (2018), Molitor organise la deuxième édition des cabines artistiques. Pour cette deuxième collection, la curation se veut résolument internationale, offrant un tour d’horizon captivant de l’art contemporain urbain à travers le monde.

À l’origine les cabines qui bordent le bassin intérieur permettaient aux nageurs d’avoir l’intimité nécessaire pour se dévêtir, troquer l’habit de ville pour le costume de bain. La cabine était le lieu d’où les nageurs se dévoilaient avant de plonger dans le grand bassin.

Et puis la Ville de Paris a fermé les portes de la Piscine Molitor. Le lieu est devenu un spot connu et reconnu par les graffeurs pour son caractère hors du commun : peindre à ciel ouvert dans des piscines vides de 46 et 33 mètres de long et autant de coins et recoins à investir. Pendant près de 20 ans, Molitor représentait un immense atelier à ciel ouvert pour les amoureux du spray.

Aujourd’hui, ce ne sont plus des nageurs qui se dévoilent dans les cabines mais des artistes. Chacune des 70 cabines qui entourent le bassin intérieur a été investie par un artiste, du sol au plafond, pour composer une immense galerie d’art contemporain urbain. Un projet qui a vu le jour pour la première édition en 2018 sous l’impulsion de Sylvia Randazzo, Directrice Artistique de Molitor.

Molitor est un lieu iconique pour vivre Paris autrement. Bien plus qu’un hôtel, c’est un lieu de vie aux multiples facettes qui rassemble une clientèle parisienne, française et internationale autour d’expériences bien-être, sportives, artistiques et culinaires.

Une curation internationale pour 2024

Pour cette nouvelle édition 2024, Molitor a invité des artistes renommés et émergents des quatre coins du globe à transformer les cabines de son iconique piscine en véritables œuvres d’art. De l’Afrique à l’Asie en passant par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique, chaque cabine devient ainsi une fenêtre ouverte sur l’univers unique des artistes, reflétant la diversité et la richesse de l’art contemporain urbain.

Les 70 artistes de cette nouvelle édition :

Afrique – Falko (ZA) Meriam Benkirane (MA) Moh Awudu (GH) Nofal (EG) Peso (TN) Set (DZ) Shoof (TN) Xenson (UG) Sitou Matt (TG)

– Eddie Colla (US) Mark Bodé (US) Wuna (CA) Los Calladitos (MX) Kool Koor (US) Logan Hicks (US) Ruben Carrasco (MX) Beau Stanton (US) Amérique du Sud – Fefe Talavera (BR) Ninin (ARG) Rafael Sliks (BR) Jade Rivera (PE) RommuGon (CL) Tremos (PE) Garavato (CO) Yefry (PE) Cranio (BR) Asie – Kenji Chai (MY) Wenna (CN) Kneethee (IN) Satr (CN) Yu Maeda (A) Wild Card (CN) Fansack (CN) Zlism (HK) Booda (VN)

Asie – Kenji Chai (MY) Wenna (CN) Kneethee (IN) Satr (CN) Yu Maeda (A) Wild Card (CN) Fansack (CN) Zlism (HK) Booda (VN)

– Refreshink (IT) Belin (ES) Studio Giftig (NL) David de la Mano (ES) Tomislav Topic (DE) Andrea Ravo Mattoni (IT) Shue77 (AT) Alba Miocev (CR) Andrey Berger (RU) France – Tim Zdey, Skio, Rever, Quentin DMR, Jean, Faucheur, Olivia de Bona, TempoNok, Lady M, Noty Aroz, Grems, Brice Maré, Nadège Dauvergne, Teurk, Veks van Hillik, Kret

Un voyage artistique au cœur de Molitor

Les visiteurs sont invités à découvrir ces œuvres éphémères lors d’une promenade artistique à travers le site (pas vraiment, les visiteurs cabines restent dans le bassin intérieur). De la rue à la piscine, cette exposition immersive offre une expérience inédite où l’art s’entrelace avec l’histoire et l’architecture de Molitor.

Le public sera invité à découvrir ces nouvelles œuvres éphémères à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine puis tout au long de l’année lors visites guidées payantes les samedis ou bien en visite libre gratuites les mercredis à 18h, à partir d’octobre 2024.

Ouverture des inscriptions le 1er Septembre sur le site internet Molitor.

Par la même occasion, une exposition exclusive et éphémère de septembre à novembre à Molitor permettra d’admirer et d’acquérir esquisses, toiles et dessins des artistes du projet.

Catalogue sur demande : un second tome de l’ouvrage « Molitor : vibrations artistiques », toujours édité aux éditions h’artpon, fera l’inventaire de ce nouveau projet muséal unique en son genre. En précommande dès septembre, sortie officielle en novembre 2024.

Le projet en chiffres