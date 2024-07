Cette année, la Maison Lesage célèbre un siècle de savoir-faire exceptionnel en broderie et tissage. Fondée en 1924, cette Maison emblématique a joué un rôle crucial dans l’histoire de la haute couture et de la mode et collabore aussi avec les clients les plus prestigieux de la décoration. L’exposition « Lesage, 100 ans de mode et de décoration » à la Galerie du 19M à partir du 26 septembre célèbre les cent ans d’excellence et d’innovation de la Maison de broderie et de textile. Elle met également en avant de nouvelles formes artistiques nées du dialogue entre la broderie et d’autres médiums, ainsi que des collaborations inédites avec des créateurs contemporains (mode, arts plastiques, décoration, design d’espace et d’objet…).

Le parcours d’exposition est ponctué de pièces d’artisanat d’art réalisées pour des Maisons de haute couture, exceptionnelles autant par leur virtuosité technique que par l’allure des silhouettes. Un panorama didactique et détaillé des techniques, gestes et étapes de création sera présenté pour plonger les visiteurs dans l’héritage et l’excellence de cette Maison.

Pour révéler et mettre en scène l’essence même de Lesage, une scénographie et des installations immersives (capsules sonores, vidéo…) permettront également de découvrir l’histoire de la Maison et les coulisses des ateliers, rendant hommage au travail de ses artisans, à la puissance du dialogue créatif entre les clients les plus prestigieux et la Maison d’art, et à la richesse de son patrimoine.

La broderie, comme un art

De tout temps, les hommes ont considéré la broderie comme un art, si ce n’est l’ouvrage des fées. En dépit des lois somptuaires visant à les voir orner les seuls habits des rois et des princes, les hommes ont longtemps rêver d’arborer ces tableaux faits de fil d’or, d’argent et de pierreries, de « diviniser » leurs habits de magiques et impalpables éclats et cela jusqu’à l’excès… La Révolution française portera un coup d’arrêt à la dextérité vertigineuse des brodeurs. Mais avant, au XVème siècle le développement est tel que toute bonne maison a son brodeur à l’année. L’ascension se poursuit au XVIème siècle. Grâce à l’invention de l’imprimerie, la publication de livres, d’albums et recueils de modèles va permettre une large diffusion de la broderie dans toute l’Europe occidentale.

De grands peintres, des ornemanistes et des architectes, tels que Raphaël, Pisanello, Androuet du Cerceau, s’associent à cet art. La technique de l’or noué, broderie de fils de soie polychromes sur fond or, produit de véritables chefs-d’oeuvre. C’est également à cette époque que le brodeur d’Henri IV, Pierre Valet, s’associe à l’horticulteur Jean Robin pour créer le premier jardin du roi. Le Jardin des Plantes servira à nourrir la science des brodeurs de modèles de végétaux rares et délicats.

Le règne de Louis XIV consacre l’apogée de cet art. Sous Louis XV, les broderies s’allègent, deviennent plus plates. Une grande finesse et beaucoup de grâce président aux créations. Dernier souffle avant la Révolution …

Dans les années 50, une quinzaine de maisons, dont Hurel, Ginisty, Métral, Mesrine, Vermont, Vincent et les deux prestigieuses maisons rivales de René Begué, dit Rébé, le brodeur de Dior, et d’Albert Lesage, brodaient pour la haute couture à Paris.

En 1932, Elsa Schiaparelli renouvelle la broderie. Avec ses amis surréalistes, Dali, Cocteau, elle élabore des collections ludiques servies par des broderies narratives, pour lesquelles elle travaille en étroite collaboration avec Albert Lesage. Leur fantaisie et leur sens artistique s’accordent à merveille.

Fondés en 1924 par Albert et Marie-Louise Lesage, les ateliers Lesage et leurs artisans brodeurs collaborent dès leurs débuts avec la haute couture. La broderie et, depuis les années 1990, le tweed sont les deux domaines d’expertise de cette maison d’excellence. La Maison Lesage possède la plus grande collection d’échantillons de broderie au monde, et préserve ainsi un patrimoine unique.

En 1949, François Lesage reprend la maison à la disparition de son père. Schiaparelli, Fath, Heim, Rouff, Ressès, Carven, Lanvin, Ricci, Givenchy et les tout jeunes Balmain et Balenciaga comptent alors parmi ses clients. Avec Balenciaga, François Lesage réalise en 1950 l’une des premières broderies de plastique. Les années 60 verront la consécration de ce nouveau matériau. Les années 80 sont particulièrement prospères. En 1987 surgit un nouveau venu dans l’univers de la couture : Christian Lacroix. François Lesage est son parrain.

Chacune des créations de ces grands couturiers a été réalisée entièrement à la main et a demandé des dizaines, des centaines heures de travail. Le record échoit aux deux vestes d’Yves Saint Laurent présentées en 1988, ‘Les Iris » et « Les Tournesols » représentant chacune six cents heures de broderie, puis à la robe de Chanel de l’été 1997, de mille deux cent quatre-vingts heures… (Source : Les métiers de l’élégance (1)).

L’Atelier collaboratif Murmuration avec Aristide

À l’occasion des 100 ans de la Maison Lesage, le directeur artistique Hubert Barrère et l’atelier de broderie ont collaboré avec l’artiste Aristide (Barraud) pour concevoir Murmuration : un dessin monumental représentant une nuée de centaines d’étourneaux brodés.

Observables chaque hiver, les migrations conduisent les étourneaux d’un continent à l’autre, créant dans le ciel des ballets parfaitement synchronisés. Composée de centaines d’étourneaux brodés par des milliers de mains sur plusieurs pans d’organza, Murmuration interroge ce phénomène naturel de symbiose collective exceptionnelle à l’aune d’une société de plus en plus morcelée.

Tout au long de l’année 2024, les différents pans de broderie qui forment Murmuration voyagent d’une ville à l’autre. À chaque étape, des ateliers gratuits d’initiation à la broderie sont proposés à tous les publics : chaque point de broderie devient la note supplémentaire d’une symphonie collective et contemplative, guidée par les mains expertes des artisans d’art. Après une série d’escales à Marseille, à Paris, à Dakar et enfin à Venise, Murmuration sera de retour à la Galerie du 19M Paris/Aubervilliers pendant l’exposition « Lesage, 100 ans de mode et de décoration ».

La Programmation culturelle

Résolument tournée vers les scènes créatives émergentes, la programmation vivante de la Galerie du 19M poursuit son travail de défrichage. En parallèle, l’initiation par le geste reste au cœur du projet de la Galerie, célébrant la transmission et le partage, avec une attention particulière portée aux plus jeunes.

En écho à cette exposition, plusieurs activations participatives et performatives, reflétant toutes les dimensions créatives des ateliers Lesage seront proposées à tous les publics. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir et d’apprendre les techniques de broderie et de tissage au cours d’ateliers pratiques, incarnant la tradition de transmission chère à la Maison Lesage.

À l’occasion de cet anniversaire, le19M organise une riche série d’événements de Marseille à Venise, de Toulon à Dakar. Tout au long de l’année 2024, ils mettent en lumière le talent et la créativité des artisans brodeurs, dessinateurs et créateurs textiles de la Maison Lesage – de la France à l’Inde, de la mode à la décoration. Autant d’éveénements qui racontent le siècle passé et dessinent celui à venir.

Exposition du 26 septembre 2024 au 5 janvier 2025 à la Galerie du 19M – 2 place Skanderbeg – 75019 Paris

(1) Les métiers de l’élégance, de Marie Simon et Lydia Fasoli – Photographies de Jean-Bernard Naudin/ Editions du chêne, mai 1996