Pathé-Baby, le cinéma chez soi : attention ça tourne !

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé continue de mettre en lumière ses appareils et marques emblématiques. Après une première exposition sur le Pathé-Rural, le premier circuit itinérant de salles de cinéma (à voir jusqu’au 2 novembre 2022), place au Pathé-Baby ! Pour le centenaire de la marque, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé a vu les choses en grand. Exposition inédite, colloque international, projections spéciales, carte blanche, ateliers jeune public et visionnage de vos films 9.5 mm grâce au matériel de la Fondation mis à la disposition du public. Un programme riche et varié pour célébrer les 100 ans du tout premier Home-cinema.

Un siècle de Home-cinema

Le Home cinema, une innovation récente ? Pas du tout ! L’année 2022 marque le centenaire du Cinéma chez soi. La Fondation Jérôme Seydoux Pathé célèbre cet anniversaire en dévoilant les secrets de cette révolution, fruit de l’idée de Charles Pathé de commercialiser, moins de trente ans après la naissance du cinéma, un projecteur élégant et simplissime employant une pellicule inédite, le 9,5 mm.

Désormais, le particulier peut voir s’animer dans l’intimité de son salon les vedettes du grand écran : de Max Linder à Charlot, sans oublier les œuvres des réalisateurs de renoms comme Abel Gance ou Julien Duvivier. Les films du catalogue à disposition du particulier, qui atteignent rapidement des milliers de titres, étaient des versions raccourcies des films d’origine. Réel reflet de la production cinématographique internationale, tous les genres sont représentés : documentaires, films comiques, drames, aventures, films d’actualités, films d’enseignement, dessins animés…

Rapidement, le format dépasse le simple foyer familial et est utilisé à la fois dans les salles de classes, les salles de patronages ou tout lieu désirant faire usage des images animés à titre à la fois éducatif, divertissant mais également parfois apostolique. En permettant la location ou la vente de ces films, Pathé fait du cinéma hors du circuit des salles une expérience innovante et accessible.

Rapidement cette invention s’accompagne du lancement d’une caméra amateur entraînant un basculement dans la pratique du cinéma : il est désormais possible de capter les mouvements de sa vie quotidienne, de conserver le souvenir vivant des grandes étapes de la vie, voire de s’essayer à devenir réalisateur. Le procédé connaît un succès immédiat et international qui perdurera jusque dans les années 1970.

Une exposition inédite, une immersion dans les technologies du siècle dernier

L’exposition retracera cette histoire à travers les projecteurs et les caméras dédiés à ce nouveau format, ainsi que tous les accessoires permettant au cinéaste en herbe de s’équiper comme un professionnel.

Le visiteur découvrira également le matériel promotionnel (photographies, imprimés, affiches, enseignes) qui fit du 9.5 mm un emblème du cinéma amateur pendant plusieurs décennies.

Une sélection de films du catalogue Pathé-Baby sera mise à l’honneur grâce à des projections au cœur même des appareils d’origine. Des films provenant des fonds de la Mémoire filmique d’Île-de-France et du Ciclic Centre-Val de Loire témoigneront de l’engouement précoce de la prise de vue amateur.

Enfin, les coulisses de cette industrie seront également dévoilées grâce à des photographies inédites des installations techniques que Pathé créa pour faire entrer le Cinéma chez soi.

Autour de l’exposition

Pour accompagner l’exposition, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé réserve à ses visiteurs six mois d’événements autour du Pathé-Baby. Passionnés, cinéphiles, jeune public ou simples curieux, il y en aura pour tous les goûts pendant tout un semestre.

Ateliers Jeune Public

De Septembre 2022 à Mars 2023

Atelier « Raconte-moi la pellicule » où les participants pourront manipuler des projecteurs et caméras Pathé-Baby.

Inédit : Dévoilez vos bobines !

De Septembre 2022 à Mars 2023

Un jour par mois, des particuliers auront la possibilité de visionner leurs films 9.5 mm grâce au matériel de la Fondation.

Journées du Patrimoine :

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Projections d’un programme de films amateurs issus des fonds de la Mémoire filmique d’Île-de-France, dans la salle Charles Pathé de la Fondation Pathé.

Journée spéciale Ciné-club 9.5 :

Vendredi 14 octobre

Journée spéciale Ciné-club 9.5 avec projection en 9.5 mm dans la salle Charles Pathé des films d’édition et des films réalisés par les membres du club. L’occasion de rencontrer les Pathé-Babystes d’aujourd’hui.

Colloque International :

Les 5 et 6 décembre 2022 « Du Pathé-Baby au 9.5 mm, l’invention du Cinéma chez soi » À la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et à l’INHA.

Organisé en collaboration avec la FIAF, LichtSpiel, Les Inédits et l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

Carte blanche

Courant Janvier 2023 (date à déterminer)

Carte blanche à Mémoire filmique d’Île-de-France autour d’un programme de films d’archives en présence des déposants.

Commissariats de l’exposition :

Anne Gourdet-Marès

Pénélope Riboud-Seydoux

Elvira Shahmiri

Scénographie :

Maciej Fiszer-Atelier MF

Graphisme :

Zaina

Exposition « Pathé-Baby, Le Cinéma chez soi » – Du 6 septembre 2022 au 4 mars 2023 à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com