Panorama 24 – « De l’autre côté » au Fresnoy

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, à Tourcoing au cœur de la métropole Lilloise, présente jusqu’au 31 décembre 2022 la 24e édition de Panorama. Grand rendez-vous annuel de l’institution, l’exposition Panorama permet de découvrir, chaque année, plus de 50 œuvres inédites, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy. Placée sous le commissariat de Marie Lavandier et de Pascale Pronnier et intitulée « De l’autre côté », cette nouvelle édition vient aborder le thème du passage, de la capacité à voir le monde autrement, de l’autre côté de notre monde.

« L’autre côté, c’est celui auquel l’art donne accès, notre monde mais un autre à la fois ; soudain habité, mystérieux, enchanté, révélé … » Marie Lavandier

« L’exposition Panorama comme Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains sont des lieux permettant de pénétrer un autre monde. Le fil, le mur, le miroir, le point de bascule vers cet autre côté, les espaces traversés ont à voir avec l’art évidemment et avec Panorama, formidable exposition des œuvres réalisées par les étudiants et les artistes professeurs invités. Voir l’autre côté du monde, voir le monde de l’autre côté. L’autre côté, c’est finalement toujours un peu celui de l’exposition.

Ce fut en tout cas celui de ce commissariat aux règles si inhabituelles. Ne pas choisir les œuvres, ces dernières n’existant encore au début de l’aventure que sous forme de projets ; ni les artistes, ces derniers étant encore en formation, en devenir. Partager l’aventure et la genèse des œuvres, passer un peu de l’autre côté soi-même.

L’autre côté, c’est aussi l’autre vie de cet ancien lieu de fêtes et de retrouvailles, cinéma, salle de bal, de concert, de combats de boxe et de catch qu’était Le Fresnoy, devenu le vaisseau obscur d’œuvres de lumière, mais aussi et surtout ce lieu fantastique d’accompagnement à l’éclosion d’artistes et d’œuvres singulières. Y sont mobilisés dans l’ombre une foule bienveillante et active d’acteurs de tous types et de plateaux techniques inégalés au profit de ces deux années de création offertes aux étudiants.

L’autre côté, c’est celui auquel l’art donne accès, notre monde mais un autre à la fois ; soudain habité, mystérieux, enchanté, révélé : l’incendie de Notre-Dame projeté sur des visages hébétés ; le désert tunisien animé d’éponges géantes et de chanteurs antiques ; le monde carcéral expérimenté dans un film haché des blancs de la censure et un espace aux proportions strictement similaires à celles d’une cellule… l’autre côté est parfois convoqué par des danses et transes, des rituels guérisseurs, mais aussi par le truchement d’une technologie dont la discrétion marque la réussite.

L’autre côté, ce sont ces figures de lumière spectrales qui habitent l’exposition et nous parlent d’autres nous-mêmes, de ce côté-ci de la mort ou de l’autre côté : visage flottant au plafond de la nef, double vieilli révélé dans le miroir d’un bassin, avatar du visiteur transformé peu à peu en poussière sublime, fantôme apparu et comme enfermé dans un nuage de fleurs. L’autre côté, c’est le monde du rêve jamais très loin d’ici. Celui des astronautes et celui des hommes préhistoriques restitués par les algorithmes. C’est la mémoire d’une balise sur la plage.

L’autre côté, c’est aussi, bien sûr, celui auquel nous accédons en pénétrant l’écran de cinéma, celui de la salle de projection au cœur de l’exposition où 29 films inédits seront projetés. »

Les artistes : Judith AUFFRAY, Younès BEN SLIMANE, Anna BIRIULINA, Lucien BITAUX, Julia BORDERIE & Éloïse LE GALLO, Ghyzlène BOUKAÏLA, Alice BRYGO, Léa COLLET, Anaïs-Tohé COMMARET, Jérôme CORTIE, Rolando CRUZ MARQUEZ, Bianca DACOSTA, Charline DALLY, Edith DEKYNDT, Guillaume DELSERT, Sarah-Anaïs DESBENOIT, Ana EDWARDS, Justine EMARD, Julián GARCÍA LONG, Yann GONZALEZ & Alain GARCIA VERGARA, Che-Yu HSU, Adam KAPLAN, Elina KASTLER, Lina LARAKI, Lou LE FORBAN, Ange LEMPASAK, Quentin L’HELGOUALC’H, Ethel LILIENFELD, Marin MARTINIE, Gohar MARTIROSYAN, Antoine MAYET, Joachim MICHAUX, Magalie MOBETIE, Fredj MOUSSA, Marcel MREJEN, Norman NEDELLEC, Toshihiro NOBORI, Daniel PENARANDA RESTREPO, Hugo PÉTIGNY, Charlotte POUYAUD, Julie RAMAGE, Chuxun RAN, Sabrina RATTÉ, Ben RIVERS, Julia TARISSAN, Guillaume THOMAS, Kris VERDONCK, Pierre- Lefrançois VÉROVE, Victor VILLAFAGNE, Agata WIECZOREK, Jisoo YOO, Yunyi ZHU.

Commissariat : Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques, Le Fresnoy – Studio national.

Scénographie : Christophe Boulanger

Exposition « Panorama 24 – De l’autre côté » jusqu’au 31 décembre 2022 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains – 22 rue du Fresnoy – 59200 Tourcoing

www.lefresnoy.net

Image d’en-tête : Vue de Panorama 24 © Dmitri Makhomet, Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains