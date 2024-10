À l’écoute des abysses : une symphonie insolite au SeineLab

Dans les profondeurs mystérieuses de l’océan, se joue une symphonie particulièrement bruyante : poissons et crevettes défient l’imaginaire collectif du « monde du silence » de Jacques-Yves Cousteau. À travers l’exposition « À l’écoute des poissons et autres crevettes bruyantes« , présentée au SeineLab de La Seine Musicale, le Département des Hauts-de-Seine, en collaboration avec l’Université de Liège et le groupe France Médias Monde, invite les visiteurs à une immersion auditive et visuelle inédite.

Oubliez le silence des abysses tel que prôné par les anciens récits. Les océans regorgent en réalité d’une activité sonore intense et méconnue, où chaque créature marine, du minuscule crustacé au poisson majestueux, communique par des fréquences sonores étonnantes pour se repérer, se reproduire ou simplement exister. C’est dans cette cacophonie sous-marine que les artistes Fabrice-Elie Hubert, Rémi Demarthon, et Xavier Tual, en collaboration étroite avec des bio-acousticiens, ont capturé des sons fascinants au gré des courants.

Le projet transforme ces enregistrements en une expérience sensorielle enveloppante. Les sons de l’océan, interprétés par des synthétiseurs modulaires, se mêlent aux visuels captivants de la faune et la flore marines projetés sur les murs du SeineLab, créant ainsi un ballet audiovisuel où science et art fusionnent magiquement.

Cette installation ne se contente pas de divertir ; elle sensibilise également à la préservation du vivant marin. Chaque son capturé, chaque image projetée est un appel à la conservation de ces écosystèmes fragiles mais vitaux. Au SeineLab, lieu de convergence des arts numériques et de la technologie, le public est invité à manipuler, explorer et découvrir les interactions sonores qui régissent la vie sous-marine.

En associant des ateliers pédagogiques et des actions culturelles variées, cette exposition vise à éduquer et inspirer, en particulier les jeunes esprits, sur l’importance de la biodiversité marine et sur les nouvelles approches artistiques et scientifiques permettant de l’appréhender.

« Au cœur des océans, loin des regards, résonne une mélodie ancienne et profonde – un secret que seule l’écoute attentive peut révéler. » C’est l’occasion de percer les mystères des profondeurs et de se laisser emporter par une valse aquatique où chaque note joue le rôle d’une découverte éblouissante.

Imaginée par les artistes Fabrice-Elie Hubert, Rémi Demarthon, et Xavier Tual, À l’écoute des poissons et autres crevettes bruyantes est la nouvelle exposition au SeineLab de La Seine Musicale. Cette installation sonore et visuelle invite le public au cœur des océans pour le sensibiliser à la préservation du vivant.

Le Département des Hauts-de-Seine, à travers son équipement le SeineLab, l’Université de Liège, et le groupe France Médias Monde se sont associés pour présenter l’installation sonore et vidéo immersive. Cette dernière révèle une activité aussi riche qu’insoupçonnée des créatures marines, à la frontière des sciences naturelles et de l’expression artistique. Car si le monde du silence promu par Jacques-Yves Cousteau est ancré dans l’imaginaire collectif, les poissons produisent en réalité une grande diversité de sons afin de communiquer entre eux. Ces environnements sous-marins, de même que les sons inouïs qui y sont diffusés, nous sont physiologiquement interdits. Un monde sonore, présent sur 72 % de la planète, nous est de fait inconnu.

Fabrice-Elie Hubert et Rémi Demarthon ont travaillé aux côtés de bio-acousticiens qui enregistrent l’activité sonore de nombreuses espèces de poissons et crustacés à travers les océans. Ces sons, presque tous inconnus du grand public, communiquent avec des synthétiseurs modulaires pour créer une musique par biomimétisme, entre naturalisme et expérience méditative. Diffusée dans un espace dans lequel sont projetées des images de faune, de flore et de paysages marins macroscopiques, réunies grâce à l’auteur-réalisateur et chef-opérateur sous-marin Rémi Demarthon, la composition de ces artistes apparaît comme une véritable immersion visuelle et sonore dans l’univers aquatique, empreinte de poésie et de mystère.

Une démarche à mi-chemin entre l’art et la science

Fabrice-Elie Hubert et Xavier Tual ont utilisé des pièges à sons comme d’autres capturent les rêves. Les données scientifiques qui en sont extraites mettent en lumière les fréquences, l’amplitude et l’échelle du temps. Il en résulte des tableaux qui révèlent toutes les nuances des sons captés. On peut les entendre, les voir, les ressentir et les analyser. À mi-chemin entre l’art et la science, cette collection évoque les sons émis par des poissons : Flavicaudus, Trimaculatus, Dascyllus aruanus, ou autre Amphiprion akallopisos.

Tous les publics peuvent s’approprier l’innovation musicale par l’expérimentation. Le SeineLab existe pour impulser un développement culturel et social innovant, sur les temps d’ouverture de La Seine Musicale.

Lieu d’exploration autour des interactions sonores et du design d’interaction homme-machine, il propose au public d’écouter, d’apprendre, et de manipuler des installations, et de découvrir des œuvres en cours de création. Un lieu qui favorise la rencontre du public avec la création contemporaine et permet à chacun de s’approprier l’innovation musicale par l’expérimentation et des démarches créatives.

Un ensemble de rendez-vous, d’actions culturelles, d’ateliers pédagogiques sont aussi proposés au public scolaire, au jeune public (à partir de 4 ans) et aux familles autour du traitement du son, du design sonore et de l’intelligence artificielle, en partenariat avec l’Ircam-Centre Pompidou.

Les artistes

Fabrice-Elie Hubert

Après 20 ans à composer et produire de la musique électronique avec différents artistes internationaux, Fabrice-Elie Hubert est victime d’un accident qui l’immobilise pendant des mois. Durant cette période d’introspection, il réalise que sa quête n’est pas la musique mais le son. Il travaille depuis en partenariat avec le monde médical (Institut Pasteur, Inserm, Université Paris-Saclay, CHU de Nantes, CNES, etc.) pour construire des séquences sonores permettant une libération émotionnelle.

Son travail artistique en écologie sonore, fortement influencé par ces recherches, l’amène à utiliser des techniques à base d’enregistrement, de synthèse sonore et de procédés numériques pour créer une expérience sonore immersive et méditative.

Rémi Demarthon

Après une première vie professionnelle en tant qu’ostéopathe, Rémi Demarthon est rattrapé par sa passion de toujours pour la mer et ses créatures, qu’il côtoie depuis l’enfance en plongée. Il y associe son amour de l’image et devient auteur-réalisateur et chef opérateur, aussi bien sous-marin que terrestre, pour de nombreuses chaînes françaises et internationales (National Geographic, Arte, France TV, TF1, etc.). Ses sujets de prédilection s’articulent autour de la sentience et de la cognition animale, notamment chez les poissons, ainsi que du rapport complexe que l’homme entretient avec la nature.

À la fois technicien minutieux et naturaliste, sa sensibilité artistique est guidée par une quête perpétuelle de l’esthétique, au service d’histoires fortes et engagées.

Xavier Tual

Fort de 20 ans d’expérience en tant que directeur artistique sur des projets variés dans le cinéma et le jeu vidéo, Xavier Tual s’engage à faire de chaque production un vecteur de sensibilisation aux enjeux du vivant. Son approche, à la fois créative et éducative, cherche à éveiller les consciences des jeunes générations sur les questions environnementales, en utilisant le jeu vidéo comme outil privilégié. Conscient des débats autour de l’intelligence artificielle dans la création artistique, il a su saisir très tôt l’importance de cette technologie, souvent mal comprise. À travers ses conférences dans des écoles spécialisées en réalisation, animation et création visuelle, il s’efforce de démystifier l’IA, en expliquant son rôle et son potentiel dans les processus créatifs.

Aujourd’hui, il combine ses compétences artistiques et ces nouvelles technologies pour développer une démarche innovante, mêlant expérience multisensorielle, création visuelle, et sensibilisation aux enjeux écologiques, avec l’objectif d’inspirer une réflexion collective.

Exposition À l’écoute des poissons et autres crevettes bruyantes – Du mercredi 16 octobre 2024 au samedi 1er février 2025 – La Seine Musicale, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Mercredi à samedi : 14h-19h – Entrée libre (jusqu’à 20h les soirs de concerts pour les spectateurs munis de billets)

Entrée gratuite

Rencontre avec les artistes en visite libre : Samedi 9 novembre 2024 de 14h à 18h

laseinemusicale.com/seinelab

Photo d’en-tête : © CD92 – Rémi Demarthon

