Tango After Dark, le nouveau phénomène mondial du tango argentin, à Paris en 2025

Dans les ombres envoûtantes de la nuit parisienne, les ruelles de Buenos Aires prendront vie sur les planches de la Salle Pleyel du 16 au 18 octobre 2025. « Tango After Dark », orchestré par Germán Cornejo et Gisela Galeassi, champions du monde et étoiles scintillantes de la scène tango, propose pour 2025 une immersion dans l’univers brûlant et passionné du tango argentin.

Le tango, né dans les bas-fonds de Buenos Aires à la fin du XIXe siècle, est plus qu’une simple danse : c’est l’expression d’une culture riche et complexe, marquée par l’immigration massive en Argentine. À l’origine, il était pratiqué dans les bars, les bordels et les ruelles, lieu de rencontre des classes ouvrières, des immigrants européens, et de la population locale. Ce mélange éclectique a donné naissance à une forme d’art profondément intime, un langage universel de passion, de nostalgie et de mélancolie.

Avec le temps, le tango a évolué, intégrant des influences européennes et africaines, pour devenir une danse raffinée et respectée sur la scène mondiale. Les paroles de ses chansons racontent souvent des histoires de désamour et de désir, reflétant les réalités sociales et personnelles de ses interprètes. Des figures emblématiques comme Carlos Gardel et Astor Piazzolla ont révolutionné le genre.

Le spectacle Tango After Dark , déjà présenté à Londres où les critiques ont été unanimement enthousiastes, est composé d’une troupe de huit danseurs d’exception, à laquelle les deux grands danseurs Germán Cornejo et Gisela Galeassi donneront corps en interprétant des œuvres de l’illustre Astor Piazzolla. Les mélodies envoûtantes du bandonéon, jouées en direct par sept musiciens, tisseront avec les voix de deux chanteurs un tableau vivant où chaque pas évoque un battement de cœur.

Après avoir conquis Londres, ce spectacle se destine à captiver le cœur des Parisiens sur trois rendez-vous en octobre 2025*, aficionados de la première heure ou novices épris de découvertes. Une occasion unique de plonger dans les abîmes séducteurs du tango, où passion et art se rencontrent dans un étreinte éphémère mais intense.

Que vous soyez épris de danse ou simplement curieux de découvrir ses récits chorégraphiques, laissez-vous enlacer par l’atmosphère unique de « Tango After Dark » à la Salle Pleyel. L’occasion de vibrer, ressentir et aimer sous les étoiles d’une nuit d’automne à Paris, où le tango révèle ses secrets les plus intimes.

*Les 16, 17 et 18 octobre 2025

Germán Cornejo – directeur artistique & chorégraphe

Germán Cornejo, né à Zárate dans la province de Buenos Aires, il commence l’apprentissage du tango à l’âge de dix ans. À 15 ans, il est diplômé de la Gatell Conservatory of Dance. Il étudie également la danse classique et le ballet contemporain, le jazz et les techniques acrobatiques. Sa « marraine artistique », Nélida Rodriguez, l’une des plus grandes danseuses de tango, est l’une de ses influences les plus importantes.

Au cours de sa carrière, il a remporté de nombreux prix jusqu’à devenir champion du monde de tango en 2005. Ses talents de danse lui ont permis de parcourir le monde et de performer pour de nombreuses personnalités telles que Diego Maradona ou encore Jennifer Lopez. Il est actuellement directeur chorégraphe et danseur principal de la compagnie Tango Fire de Buenos Aires. Il est considéré comme l’un des meilleurs danseurs et chorégraphes de tango du monde.

Gisela Galeassi – assistante chorégraphe

Gisela Galeassi, née à Carlos Paz, Cordoba, elle commence l’apprentissage du ballet à l’âge de trois ans, et c’est à seize ans qu’elle se spécialise dans le tango. Elle remporte de nombreux prix nationaux et internationaux pour ses talents de danse classique et de tango. En 2004, elle devient ambassadrice culturelle de la ville de Buenos Aires ce qui l’amène à voyager dans le monde entier. Elle participe à de nombreux spectacles et performe pour des célébrités comme Kylie Minogue, Sting ou encore John Travolta.

Elle a aussi fait partie du remake du légendaire spectacle Tango Argentino. Actuellement, Gisela est danseuse principale de la compagnie Tango Fire de Buenos Aires et fait partie du casting de Milonga, dirigé et chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui.

Astor Piazzolla – compositeur des musiques

Astor Piazzolla (1921-1992) était un bandonéoniste et compositeur argentin. Il fut le musicien le plus important de la seconde moitié du XXe siècle pour le tango. Son œuvre, bien que critiquée de son vivant pour son style trop novateur, a marqué l’histoire de ce genre musical. Il commence à étudier le bandonéon en 1930, puis le piano avec Bela Wilda, élève de Rachmaninov. En 1952, il obtient une bourse pour étudier en France avec Nadia Boulanger qui l’encourage à créer sa propre musique. De retour en Argentine, il crée deux groupes, l’Octeto Buenos Aires et l’Orchestre à cordes, avec lesquels il révolutionne toute la musique de Buenos Aires, s’attirant des critiques acerbes. Boycotté par les médias pour son « tango nuevo », il part travailler comme arrangeur à New York en 1958. A son retour, il crée son quintette, convaincu que le tango est une musique à écouter et non à danser. Malgré les critiques qu’il subit dans son propre pays, Piazzolla triomphe à l’international.

En 1967, il collabore avec le poète Horacio Ferrer pour l’opéra Maria de Buenos Aires, et en 1969 participe au succès mondial de « Balada para un loco » interprété par Amélita Baltar. En 1971, il fonde son Noneto avec lequel il conquiert le monde. En 1974, il joue avec Gerry Mulligan, et en 1986 avec Gary Burton. Il écrit des musiques de films et compose énormément.

De 1979 à 1988, Astor Piazzolla renoue avec son quinteto d’avant avec Pablo Ziegler au piano, Hector Console à la basse, Oscar Lopez Ruiz puis Horacio Malvicino à la guitare et Fernando Suarez Paz au violon.

Directeur artistique & chorégraphe : Germán Cornejo

Assistante chorégraphe : Gisela Galeassi

Directeur musical : Ovidio Velazquez

Durée du spectacle : 1h50 + entracte

Placement : assis numéroté

Production : uGo&Play

