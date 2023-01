Super Terram, l’art urbain à l’honneur

À Paris, 10 artistes internationaux d’art urbain sont réunis pour créer une exposition puissante et sensible. A l’invitation de la Fondation Desperados pour l’Art Urbain, l’artiste-curateur Gaël Lefeuvre a convié ces artistes internationaux parmi les plus avant-gardistes de la scène urbaine actuelle pour produire dans une ancienne fabrique industrielle du XIe arrondissement de Paris, une exposition immersive et gratuite sur plus de 3 000 M2, Super Terram *.

Super Terram se présente comme une allégorie de nos vies contemporaines artificielles en perte de repères face à la Nature et aux éléments qui constituent l’existence. Les artistes en donneront leur interprétation à travers une diversité d’œuvres organiques et évolutives parmi lesquelles des sculptures, des peintures, des installations, visuelles et sonores, ainsi que des œuvres d’art numérique, toutes réalisées in situ.

Des artistes à l’avant-garde de la scène urbaine internationale

Reconnu pour ses expositions dans des lieux insolites, l’artiste-curateur Gaël Lefeuvre poursuit ici son ambition de proposer une nouvelle manière de présenter la pratique urbaine, en réinventant le genre et bousculant les lignes. Super Terram réunit 11 artistes qui ont en commun de travailler un art contextuel : le sculpteur d’objets ironiques Michael Beitz (Etats-Unis), l’iconoclaste Gonzalo Borondo (Espagne), le collectif CELA (France) qui interroge notre rapport au réel à travers ses créations lumineuses, le prodige du GIF A. L. Crego (Espagne), le maître du détournement Germain Ipin (France), le sculpteur environnementaliste Joaquín Jara (Espagne), le sculpteur Amir Roti (France) qui questionne notre rapport au temps et à l’espace à travers son travail sur la pierre, le peintre du rue et explorateur Seth (France), l’artiste pluridisciplinaire Axel Void (Etats-Unis) qui sublime l’ordinaire ainsi que l’artiste Addam Yekutieli alias Know Hope (Israël) connu pour ses projets collaboratifs autour des questions sociales.

Tels des chercheurs infatigables, tous ces artistes font de l’expérimentation des matériaux et du dialogue avec leur environnement, leur fer de lance. L’artiste-vidéaste Matteo Berardone (Italie) présente sur le lieu même de l’événement, un ensemble de films racontant le processus de création en commun des 11 artistes au sein de ce « laboratoire artistique » qu’est Super Terram.

Une allégorie de nos vies contemporaines artificielles… déconnectées du vivant

La scénographie tamisée et immersive de Super Terram offre une expérience artistique et sensorielle au cœur d’un espace de 3 000 M2 recouvert de terre, symbole du cycle éternel de la vie.

Tout cherche à déstabiliser et émouvoir le spectateur, faisant appel à ses 5 sens et transformant la visite en une expérience qui touche à sa sensibilité et son imaginaire. Les œuvres composées d’éléments naturels et organiques (terre, bois, roche, végétation, etc.) semblent sortir de terre pour « interroger notre condition humaine ». Leur caractère changeant, vivant et éphémère, questionne notre rapport au temps, aux éléments, à nos références ancestrales et modernes, à nos mémoires et au sacré. Les artistes invitent ainsi à prendre conscience du cycle continu « construction-destruction » propre à l’existence.

Un espace d’exposition atypique

Au sein de l’Espace Voltaire, ancienne petite fabrique industrielle, est conduit depuis 2019 un vaste projet d’occupation temporaire porté par la coopérative Plateau Urbain. La Fondation Desperados pour l’Art Urbain a été conviée dans le but de magnifier l’espace une dernière fois à travers une exposition d’art urbain hors norme. Au terme de l’événement Super Terram, le bâtiment sera totalement restauré et restructuré.

La Fondation Desperados pour l’Art Urbain

Créée en 2018, la Fondation Desperados pour l’Art Urbain est engagée pour la promotion et la diffusion de l’art urbain contemporain sous toutes ses formes. Elle met un point d’honneur à soutenir les artistes, émergents comme plus établis, dans l’enrichissement de leur pratique et le développement de leurs projets. Elle privilégie l’échange, le partage et déploie son action au cœur de la société à travers des événements nomades. Audacieuse, innovante et créative, la Fondation Desperados pour l’Art Urbain s’adresse à la fois aux artistes, aux acteurs de la scène artistique et au grand public avec liberté et sincérité.

Artistes : Michael Beitz (Etats-Unis), Gonzalo Borondo (Espagne), le collectif CELA (France), A. L. Crego (Espagne), Germain Ipin (France), Joaquín Jara (Espagne), Amir Roti (France), Seth (France), Axel Void (Etats-Unis) et Addam Yekutieli alias Know Hope (Israël). Gaël Lefeuvre, artiste-curateur

hors sol en latin

Exposition SUPER TERRAM, du 10 février au 19 mars 2023, à l’Espace Voltaire – 81, boulevard Voltaire – 75011 Paris

Jours et heures d’ouverture : du 10 février au 19 mars 2023, du mercredi au dimanche de 11h00 à 19h00

Entrée gratuite

Photo d’en-tête : Addam Yekutieli – Work in progress Super Terram / Photo © Matteo Berardone