Cerveau Machine au Cube de Garges

Alors que la course au développement des interfaces cerveaux-machines est lancée, notre monde digital, gouverné par le smartphone, sera-t-il bientôt supplanté par un monde mental ? Le pôle d’innovation culturelle interdisciplinaire et numérique « Le Cube Garges » propose l’exposition Cerveau Machine jusqu’au 16 décembre 2023.

Depuis une quinzaine d’années, nous évoluons dans un monde digital. Internet est à portée de nos mains, façonnant de nouveaux gestes (le scroll avec le pouce, le zoom avec deux doigts, le swipe, etc.) et de nouvelles pensées. Pourtant, le terme “digital”, tiré d’un anglicisme synonyme de “numérique”, pourrait être détrôné, car la course au développement des interfaces cerveaux-machines est lancée.

Notre monde digital, jusque-là gouverné par le smartphone, sera-t-il bientôt supplanté par un monde mental ? Dans quelque temps, pourra-t-on agir, créer, communiquer, simplement par l’esprit, grâce à des prothèses permettant la traduction de nos pensées ? Grâce aux artistes pionniers qui manipulent ou imaginent ces technologies encore expérimentales, l’exposition Cerveau Machine plonge les visiteurs dans l’art et la société de demain avec une exploration des formes mentales et immatérielles, construite autour de la pensée.

C’est l’occasion de plonger dans l’art et la société de demain, construite autour de la pensée, marquant une fusion grandissante entre l’humain et la machine.

Artistes de l’exposition : Memo Akten · Maurice Benayoun · Sougwen Chung · EEGsynth · Justine Emard · Justine Garric · Neil Harbisson & Pol Lombarte · Damara Inglês · Bones and Clouds (Kim KototamaLune ; Jean-Benoist Sallé ; Stéphane Baz) · Mentalista · Adrian Meyer · Julien Prévieux · Marion Roche · Rozetta & Schematic Wizard · Jordane Saget · Inès Sieulle · Fabien Zocco

Exposition du 12 septembre au 16 décembre 2023 au Cube Garges – Av. du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse

Découvrez toute la saison culturelle sur www.lecubegarges.fr/programme