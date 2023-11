Lancement du MOOC Art urbain

Depuis 2014, la Rmn-Grand Palais offre au plus grand nombre un accès à la culture au travers de ces cours en ligne gratuits et accessibles à tous. Cela fait dix années d’une collaboration riche en sujets divers permettant ainsi au plus grand nombre d’élargir leur connaissance sur l’histoire de l’art. Avec aujourd’hui un 8e MOOC : le MOOC Art urbain, complément de la visite de l’exposition Loading. L’art urbain à l’ère numérique (présentée au Grand Palais Immmersif du 6 décembre 2023 au 21 juillet 2024).

Les MOOC Impressionnisme, Picasso, Une brève histoire de l’art, Une brève histoire de la photographie, Couleurs, Peintres femmes et Arts des Années folles ont réuni plus de 230 000 participants. C’est pourquoi la RMN-Grand Palais continue à s’investir aux côtés de la Fondation Orange dans la création de MOOC culturels.

Le MOOC Art urbain va nous faire découvrir ce phénomène mondial qui jouit depuis le milieu du XXe siècle d’un engouement populaire. Désormais, il séduit aussi les institutions artistiques, les médias, le marché de l’art et les élus. Derrière l’expression « art urbain », on trouve des cultures et des personnalités très diverses. Qui sont ces artistes ? Quels sont leurs supports de prédilection, leurs techniques, leurs styles, leurs inspirations ? Ces pratiques ont un point commun : elles se sont d’abord exercées dans la rue gratuitement et sans autorisation, en toute liberté.

Ce MOOC se découpe en trois séquences pour découvrir l’univers captivant de l’art urbain, un phénomène mondial qui sublime les murs de la ville pour devenir une expression artistique à part entière.

Un art à la portée de tous

Depuis les années 1960, les murs, puis les métros de New-York, se couvrent de noms, ou plutôt de pseudonymes. De plus en plus grands, colorés, ornementaux, ils sont tracés à la bombe aérosol ou au marqueur par de jeunes adolescents des quartiers défavorisés. Ils investissent la rue comme un outil d’autopromotion. Leurs sources d’inspiration ? Art classique et contemporain, médias et cultures de masse.

Un art révolté

Que souhaitent exprimer ces artistes ? L’art urbain, héritier des avant-gardes, devient tribune politique et conteste l’élitisme artistique tout en favorisant la créativité dans l’espace public.

La rue se fait tribune ouverte à tous et à toutes. Sur les murs, les artistes viennent exprimer les idées et les combats de leur époque. En exposant leurs œuvres dans la rue, ils plaident pour une création gratuite et éphémère, diffusée au plus grand nombre. En créant à même la ville, ils viennent questionner l’espace urbain… et les passants.

Le street art, un « screen art » ?

L’art urbain longtemps méconnu a trouvé une vitrine sur Internet, reliant la culture urbaine et numérique. L’esthétique numérique fusionne art urbain et technologie, brouillant la frontière entre espace physique et numérique. Parce qu’il est beaucoup « liké », partagé et diffusé, il intéresse désormais les institutions, les marques, les élus locaux et le marché de l’art… au risque de perdre son identité ?

L’accès à la culture pour tous

La Fondation Orange est engagée depuis plusieurs années dans des projets permettant la diffusion de la connaissance au plus grand nombre. Elle développe depuis 2014 des MOOC culturels en collaboration avec de grandes institutions.

Plus de 260.000 personnes sont inscrites sur la plateforme MOOC Culturels et ainsi pu bénéficier gratuitement d’un enseignement à la fois rigoureux et convivial basé sur des contenus de qualité. Entre 3.500 et 40.000 personnes s’inscrivent à chaque MOOC, ce qui confirme le succès de ces contenus et montre le potentiel du numérique pour démocratiser l’accès aux savoirs et à la culture.

Les 23 précédents MOOC sont disponibles sans animation pour tous gratuitement et sans limitation de temps dans la rubrique « La Collection » de la plateforme MOOC Culturels de la Fondation Orange (http://moocculturels.fondationorange.com)

A l’issue de la période de cours, le MOOC Art urbain sera lui aussi disponible dans les mêmes conditions que les précédents MOOC.

L’agence Pimenko accompagne la Fondation Orange depuis la naissance des MOOC Culturels et met son savoir-faire pédagogique et technique au service du plus grand nombre.

Le challenge de la Rmm-Grand Palais

Associant pédagogie, pratique artistique et innovation, la Rmn – Grand Palais contribue par son expertise au développement de politiques d’éducation artistique et culturelle ambitieuses, adaptées à tous types de publics. Grâce à ses nombreuses compétences dans les domaines de la médiation culturelle, du numérique et de la production audiovisuelle, elle offre aux publics de nouvelles manières de découvrir l’art et de prolonger la visite d’un musée ou d’une exposition.

En 2016, la Rmn – Grand Palais a ainsi créé la collection Histoires d’art, qui propose de découvrir l’histoire de l’art à chacun quel que soit son âge, son mode de vie ou ses goûts, grâce à une approche décomplexée et ludique. Sous la forme de conférences d’histoire de l’art organisées en auditorium ou en ligne et de programmes à destination des publics empêchés et éloignés, Histoires d’art a touché 29 000 personnes sur l’ensemble du territoire en 2022. Des mallettes pédagogiques développées dans le cadre du programme Histoires d’art à l’école sont utilisées chaque année par 100 000 enfants.

Comme ces initiatives, le MOOC Art Urbain a pour ambition d’accompagner les publics au quotidien, tout en s’adressant à une vaste cible. Ce 8e MOOC enrichit le programme d’éducation artistique et culturelle proposé sur les supports numériques de la Rmn-Grand Palais. En plus des MOOC, le public peut retrouver sur les sites :

▪ Histoire par l’image dédié aux amateurs d’histoire et d’histoire de l’art ainsi qu’aux élèves et professeurs de collèges et de lycées,

▪ Panorama de l’art destiné aux élèves et professeurs de fin de primaire et début de collège,

▪ Les pages jeune public sur le site internet de la Rmn-Grand Palais avec une proposition de jeux et d’animations ludiques sur l’histoire de l’art,

▪ La chaine Youtube du Grand Palais avec des séries vidéos axées sur la connaissance et le savoir en histoire de l’art.

Début des cours : le 20 novembre 2023

Inscriptions gratuites sur : wwww.mooc-arturbain.com