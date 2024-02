« Imaginons Ensemble » : innovation, inspiration et inclusion

Développé par le British Council, le programme Imaginons ensemble a pour ambition de célébrer et renforcer les liens franco-britanniques au travers d’une cinquantaine de projets menés en collaboration entre des acteurs culturels français et du Royaume-Uni, et qui verront le jour en France du printemps à l’automne 2024. Résolument pluridisciplinaire, Imaginons ensemble propose à tous les publics de multiples rendez-vous, partout dans l’Hexagone, en embrassant tous les champs de la création artistique, avec pour maîtres-mots : innovation, inspiration et inclusion. Coup d’envoi le 7 mars 2024.

Ce programme a été construit en développant de fécondes collaborations entre de nombreux acteurs du monde culturel, qu’ils soient artistes, créateurs, auteurs, chercheurs,… ou encore musées, centres d’art, festivals et autres organisations culturelles.

Les programmes qui ont émergé de ces échanges, avec pour socle Imaginons Ensemble, se sont construits autour de cinq thématiques clefs :

Le prochain chapitre de l’histoire franco-britannique : Maintenant, plus que jamais, il est crucial que la France et le Royaume­-Uni renforcent leurs liens, collaborent et cultivent des solutions. Le programme du British Council France vise à promouvoir des solutions collaboratives aux défis communs, permettant aux acteurs culturels du Royaume-­Uni et de la France de s’inspirer de paysages culturels diversifiés et d’enrichir leurs pratiques artistiques.

Un secteur culturel plus durable : Le secteur culturel peut contribuer de manière positive au monde en envisageant des modes de vie et de création plus durables. Ces collaborations explorent des questions liées à la durabilité, à l’impact positif du secteur culturel sur la société et l’environnement, ainsi qu’à son potentiel pour l’apprentissage partagé, offrant des opportunités aux individus et aux collectifs de tester de nouvelles idées et d’innover.

Une société inclusive : Les arts et la culture offrent une plateforme importante pour l’émergence de différentes histoires et de nouvelles voix, partageant de nouvelles perspectives et suscitant des innovations. Ouvrir les espaces culturels aux artistes et au public historiquement marginalisés enrichit la pratique créative, contribuant à une société globalement plus inclusive et à un changement positif comme progressiste.

Des nouveaux espaces pour vivre et créer : Les espaces créatifs qui facilitent la collaboration et permettent l’épanouissement d’innovations et de nouveaux modèles peuvent offrir un espace pour imaginer et concevoir des solutions alternatives à des problèmes partagés. Ces activités cultivent des environnements où de nouvelles idées peuvent prendre racine et transformer notre façon de vivre et de créer.

Des plateformes créées par et pour la “Génération 2024” : Les espaces culturels peuvent agir comme un terrain fertile pour que les jeunes s’expriment différemment, gagnent en confiance et explorent leurs propres idées créatives. En parallèle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, et de l’Olympiade Culturelle qui entrelace le sport avec les arts et la culture, ces activités cultivent un espace pour que la prochaine génération puisse nourrir et développer son propre héritage culturel.

Résolument pluridisciplinaire, ce vaste programme se veut audacieux et stimulant en proposant à tous les publics, partout dans l’Hexagone et avec certaines activités se déroulant aussi Royaume-­Uni, de multiples rendez­-vous qui embrasseront tous les champs de la création artistique, avec pour maîtres-­mots : innovation, inspiration et inclusion.

Les objectifs

Alors qu’en 2024 la France sera sur le devant de la scène internationale en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques pour lesquels une programmation artistique et pluri disciplinaire va se déployer sur tout le territoire sous l’intitulé d’«Olympiade Culturelle Paris 2024»,et que le British Council célèbrera 80 ans de présence en France, l’innovant programme Royaume-Uni/France Spotlight sur la Culture 2024 Imaginons Ensemble permet de souligner et renforcer la démarche du British Council en faveur des arts et de la culture. Nombreuses des activités sont d’ailleurs labellisées « Olympiade Culturelle » par Paris 2024. En soutenant des relations et partenariats déjà existants mais aussi en développant de nouvelles collaborations entre de nombreux acteurs culturels français et du Royaume-­Uni, le programme souhaite véritablement revigorer le dialogue culturel entre le Royaume­-Uni et la France, et créer ainsi une histoire et un héritage commun. Tourné vers la jeunesse, le programme développe aussi des projets afin de mettre en lumière les jeunes artistes et créateurs du Royaume-­Uni et de France.

Une pluralité d’acteurs partout en France

Au total, ce sont près de 25 villes partout en France, de Roubaix à Marseille, en passant par Paris, qui sont concernées par le programme et plus de 60 institutions, organismes et événements qui présenteront des projets soutenus par le programme Royaume-Uni/France Spotlight sur la Culture 2024 Imaginons Ensemble.

Lancé officiellement le 7 mars 2024, au macLYON en préambule de l’ouverture de l’exposition Friends in Love and War – L’Éloge des meilleur·es ennemi·es, le programme se déploiera sur tout le territoire français entre le printemps et l’automne 2024, au travers d’une multitude d’événements ouverts à tous et mêlant les disciplines : arts de la scène, danse, arts visuels, musique, cinéma, littérature, architecture, design…

PROGRAMMATION

Expositions et arts visuels

« Friends in Love and War – L’Éloge des meilleur·es ennemi·es », du 8 mars au 7 juillet 2024 au macLYON 6 Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

www.mac­lyon.com

Cette exposition? fruit d’une collaboration entre le centre d’art Ikon à Birmingham et le macLYON, donnera le coup d’envoi du programme et mettra en valeur une sélection d’œuvres de la British Council Collection et la Collection du Musée d’art contemporain de Lyon autour du thème de l’amitié. Présentée successivement à Lyon puis Birmingham, deux villes jumelées, l’exposition s’intéresse aussi aux amitiés diplomatiques et à la manière dont les capitales régionales et les institutions culturelles peuvent créer de nouvelles façons de faire, notamment dans un contexte post­ Brexit. Elle présente également les œuvres d’artistes spécialement invités pour l’exposition, qui entretiennent des liens de longue date avec Lyon et Birmingham.

La sélection des œuvres de l’exposition inclut diverses formes : peinture, dessin, photographie, gravure, textile, film, sculpture, installation…

Avec les artistes : Kenneth Armitage, Sonia Boyce, Tereza Bušková, Pogus Caesar, Patrick Caulfield, Jimmie Durham, Tracey Emin, Marie-Anita Gaube, Lola Gonzàlez, Emma Hart, Lubaina Himid, Géraldine Kosiak, Delaine Le Bas, Markéta Luskacová, Rachel Maclean, Goshka Macuga, Madame Yevonde, Gordon Matta-Clark, Hetain Patel, Paula Rego, Luke Routledge, Niek van de Steeg, Lily van der Stokker, Francis Upritchard, Fabien Verschaere, Gillian Wearing, Bedwyr Williams, Rose Wylie, Lynette Yiadom-Boakye.

« David Hockney-Normandism » du 22 mars au 22 septembre 2024 au Musée des Beaux-arts de Rouen – Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen

www.mbarouen.fr

Portraits et paysages inédits de l’artiste anglais composent cette exposition à la filiation impressionniste vivifiante. Icône du pop art et l’un des peintres contemporains les plus cotés au monde, David Hockney a élu domicile dans un village du pays d’Auge, depuis 2019, renouvelant le regard artistique sur la Normandie. À l’abri des regards, tel un Claude Monet fasciné par la luminosité changeante de la nature normande, il en retranscrit ses impressions, depuis les fenêtres de son cottage ou son atelier ouvert sur les pommiers, poiriers et aubépines. Peintures et séries réalisées avec iPad nous plongent dans l’univers coloré du peintre.

Cette exposition s’inscrit dans la programmation du Festival Normandie Impressionniste 2024.

« Des exploits, des chefs-d’œuvre » du 26 avril au 8 septembre 2024 – À l’initiative du Frac Sud 6 ­ Cité de l’art contemporain, présentée au Mucem, au [mac] et au Frac Sud

www.fracsud.org

www.mucem.org

www.musees.marseille.fr

L’art, aujourd’hui, ne peut que prendre en compte le sport, véritable fond d’écran de nos sociétés contemporaines. À l’initiative du Frac Sud­ Cité de l’art contemporain et sur invitation de sa directrice Muriel Enjalran, le commissaire et critique d’art Jean­-Marc Huitorel a conçu une exposition dans trois institutions culturelles phares de la Région Sud et de la Ville de Marseille.

« Des exploits, des chefs­ d’œuvre » se propose d’interroger la relation de l’art au sport à travers plus de 200 œuvres de près de 100 artistes français et étrangers, où cohabitent fascination, critique et humour.

Une sélection d’affiches olympiques des artistes britanniques Tracey Emin, Anthea Hamilton, Chris Ofili, Sarah Morris, Bob & Roberta Smith et Rachel Whiteread, provenant de la British Council Collection seront présentées dans le volet au Frac Sud.

Ce projet fait partie de la programmation de l’Olympiade Culturelle 2024.

Exposition d’Oliver Beer au Hangar – 107 du 2 mai au 21 juillet 2024 au Hangar 107, Centre d’Art Contemporain 107 Allée François Mitterrand, 76100 Rouen

www.instagram.com/hangar_107

L’artiste britannique Oliver Beer dévoile une expérience visuelle à la croisée des sens. Traduisant l’harmonie musicale en un langage visuel surtoile, ses Resonance Paintings, donnent à voir une interprétation singulière des célèbres Nymphéas de Monet. Après avoir enregistré les sons du bassin des nymphéas à Giverny, Oliver Beer place un haut­ parleur sous une toile sur laquelle un pigment sec en poudre a été dispersé. Les sons du bassin font vibrer la toile, déplaçant et façonnant le pigment en représentations visuelles des ondes sonores.

Cette exposition s’inscrit dans la programmation du Festival Normandie Impressionniste 2024 et est présentée en partenariat avec le Frac Normandie.

« Ceci n’est pas une tapisserie : 21st Century Franco-British Tapestry » avril à septembre 2024 (dates sous-réserve) à la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson – Rue des Arts, 23200 Aubusson

www.cite­tapisserie.fr

À l’été et à l’automne 2024, Dovecot Studios, lieu dédié à la tapisserie artistique basé à Édimbourg, s’associera à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson pour des expositions qui présenteront de nouvelles créations par des artistes femmes. Cette riche collaboration permettra également des échanges entre des artistes femmes de France et d’Écosse.

« Tapemoana » du 7 au 20 mai 2024 lors du festival ]interstice[ à Caen

www.festival­interstice.net

Le projet « Tapemoana » explore le patrimoine naturel menacé des récifs coralliens, cette collaboration entre l’artiste écossais Alex Smoke (son et musique) et le français Paul Duncombe (art numérique) mêlera musique, arts numériques et biologie pour proposer une exploration poétique et sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux.

Première coproduction entre l’association Cryptic et Station ­Mir, il sera présenté au Festival ]interstice[ à Caen en mai 2024et au festival Sonica en Écosse en septembre 2024.

Danse et arts de la scène

« Bon Appétit » du 22 au 24 mars 2024 au théâtre L’Oiseau ­Mouche à Roubaix – 28 avenue des Nations-Unies, 59100 Roubaix

www.oiseau­mouche.org

« Bon Appétit » est un spectacle de marionnettes et de clowns développé par des artistes neuro divergents du Hijinx Theatre au Pays de Galles et de la Compagnie de L’Oiseau ­Mouche à Roubaix.

Ce sera la première de cette nouvelle production après une série d’ateliers au Pays de Galles et en France. La production s’est développée à partir de l’échange initial entre les compagnies au cours des deux dernières années, lorsque les artistes des deux compagnies ont participé à 3 jours d’ateliers dans chaque pays. Ils ont exploré les techniques de performance des marionnettes et des clowns, ainsi que des discussions approfondies autour de leurs liens avec la France, le Pays de Galles et leur identité.

Cette collaboration est soutenue par le Fonds culturel Wales in France.

« Little Top » du 16 au 21 avril 2024 – La Faïencerie ­Théâtre & Cinéma, à Creil – Allée Nelson, 60100 Creil

www.faiencerie­theatre.com

Produit par l’association Starcatchers basée à Edimbourg, en collaboration avec la compagnie ACTA, « Little Top » est le premier spectacle de cirque primé à destination des bébés et jeunes publics (jusqu’à 3 ans). À un moment de leur développement où les jeunes enfants découvrent leur propre physique et les plaisirs et dangers de la gravité, « Little Top » invite les bébés à faire l’expérience d’équilibres spectaculaires, de culbutes étonnantes et de jongleries inventives dans un décor spécialement conçu qui miniaturise la magie du Grand Chapiteau.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Les P’tites Tomettes, dédié aux arts de la petite enfance.

« Fresh from The Place » du 3 au 4 mai 2024 à la Grande Halle de la Villette – 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris

www.lavillette.com

La réjouissante vitalité de la jeune scène chorégraphique anglaise, condensée en une sélection de cinq pièces proposées par le centre londonien The Place. Une créativité débridée, aux sons du funk, de la soul et du jazz. The Place est l’une des structures les plus dynamiques et innovantes consacrées à la danse en Europe. À l’invitation de La Villette, elle investit la salle Boris Vian pour une soirée présentée par Jean ­Daniel Broussé, le circassien français qui monte outre -Manche.

Au programme : de l’humour et cinq courtes pièces pour mettre en valeur le talent, la créativité et la diversité de la danse britannique. Et découvrir une génération qui puise dans des styles très différents, du hip­hop à la danse contemporaine en passant par le katha.

Photo d’en-tête : Hetain Patel, Don’t Look at the Finger, 2017. Vidéo couleur, son, Durée : 16’09’’. British Council Collection. Courtesy de l’artiste © Hetain Patel