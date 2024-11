Tournée du climat et de la biodiversité : Une exposition virtuelle, des scientifiques bien réels

Jean Jouzel, le scientifique à l’avant-garde de la pédagogie climatique, nous invite à un voyage inédit au cœur du changement climatique. Avec la « Tournée du Climat et de la Biodiversité », Jean Jouzel et l’association Météo et Climat, fondée en 1852, innovent en offrant à tous un accès sans précédent aux enjeux environnementaux, et ce, depuis le confort de nos écrans. Développée dans un format virtuel, cette exposition est bien plus qu’une simple adaptation numérique : elle nous permet d’« expérimenter l’exposition depuis chez soi », de dialoguer avec les contenus, de prendre le temps d’approfondir chaque module et de voyager au plus près des réalités climatiques.

Après un rodage et des ajustements basés sur les retours des visiteurs, cette exposition interactive prend vie grâce aux capsules vidéo et aux contenus enrichis. Ici, chaque visiteur devient acteur : il peut explorer à son rythme, interagir avec des dispositifs comme le jeu de la balance carbone ou contribuer à l’arbre des solutions numériques, une innovation visant à engager le public dans des actions concrètes. Ce format virtuel élargit l’accès à ceux qui ne pourraient autrement profiter de la « version bois » de l’exposition, une installation physique qui continue de parcourir la France.

L’exposition virtuelle de la Tournée s’adresse également aux enseignants, qui peuvent désormais préparer leurs classes ou prolonger la visite, et aux lieux d’accueil qui bénéficient d’une « exposition légère » mobile, inaugurée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et traduite en anglais pour l’occasion. Ainsi, la Tournée du Climat et de la Biodiversité ne se contente pas de sensibiliser : elle transforme le public en partenaires actifs du changement.

L’association propose des colloques, des journées scientifiques, des rencontres débats et des expositions.

Expérimenter l’exposition depuis chez soi

L’exposition bois a été entièrement captée par une agence spécialisée, afin de la transformer en visite virtuelle. Chacun peut désormais bénéficier depuis chez soi de la qualité des contenus scientifiques proposés par la Tournée. C’est une occasion d’approfondir ses connaissances en prenant le temps de naviguer, déployer les modules, lire les textes ou les écouter en version vocale.

Des enregistrements vidéo ponctuent l’exposition virtuelle, se rapprochant de cette rencontre si singulière entre le visiteur et le scientifique. Derrière l’écran, les scientifiques ayant conçu ces contenus sont bien réels, ils ont joué le jeu de l’enregistrement de capsules vidéo en studio, à la mi-octobre. Nous souhaitons nous inscrire dans un processus d’amélioration continue pour une expérience se rapprochant au maximum du réel. Ainsi, l’exposition virtuelle sera bientôt complétée d’une version numérique du jeu de la balance pour identifier comment réduire son empreinte carbone.

Chaque visiteur pourra aussi également bientôt apporter sa propre contribution à l’arbre des solutions (numérique). L’exposition virtuelle est un outil intéressant pour toucher un public plus nombreux, qui n’aurait pas pu avoir accès à l’exposition « version bois ». Pour Isabelle Bluche, Directrice de la Tournée du Climat et de la Biodiversité : « On savait qu’on ne pourrait pas aller partout et que beaucoup de personnes voudraient avoir accès à nos contenus. Nous avions en tête dès le début de développer cette version virtuelle. »

Ce format permet aussi aux professeurs de préparer au mieux une future visite par leur classe ou d’approfondir ensuite certaines notions.

Comme cela a déjà été expérimenté, ce format peut également servir de support à une intervention hybride mixant virtuel et présence d’un scientifique.

Plusieurs formats, une expérience humaine et scientifique

Exposition bois

L’exposition historique en bois continue bien sûr à circuler sur l’ensemble du territoire. Constituée de panneaux en bois se repliant en caisses montées sur roulettes, ces modules se déploient et s’étirent pour dévoiler les éléments de l’exposition. Plus imposante, elle nécessite un grand espace pour être installée. Tout au long de son parcours, des jeux et manipulations « low tech » permettent de mieux expérimenter et saisir les concepts. C’est donc la version la mieux adaptée à une médiation auprès d’un public scolaire.

Exposition légère

Issue de la « version bois », l’exposition légère, elle, est plus mobile et facile à transporter pour s’adapter à différents lieux d’accueil. Les scientifiques ont travaillé à condenser les contenus initiaux pour la créer. Elle se présente sous forme d’une série de douze visuels carrés à disposer en linéaire ou en cubes. Différents niveaux de lecture sont proposés : ceux qui le souhaitent pourront aller plus loin grâce aux QR codes renvoyant vers l’exposition virtuelle inscrits tout du long.

La version légère a été dévoilée pour la première fois dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 avec Plaine Commune. Cette première inscription dans un événement international a amené à traduire entièrement ses contenus en anglais. Cette initiative répond à la volonté de la Tournée du Climat et de la Biodiversité d’aller à la rencontre du public dans les lieux qu’il fréquente, au-delà des espaces habituels d’exposition.

Ce format léger sur deux types de supports a été adapté : les éco-bâches (intérieur et extérieur) et les rollup (intérieur). Comme l’ensemble des projets, ces supports ont été éco-conçus.

Le cœur d’activité reste la médiation scientifique directe où sera proposé à chaque événement autour de l’exposition un ou plusieurs temps de médiation scientifique avec les Messagers.

Poursuite de la tournée en 2025

20 500 personnes ont déjà visité l’exposition dans 15 villes différentes. L’itinéraire de la Tournée du Climat et de la Biodiversité pour le premier semestre 2025 est en cours de finalisation et sera communiqué prochainement. Elle continue à s’inscrire dans des événements existants portant sur la transition écologique.

Les villes, événements ou structures souhaitant les accueillir peuvent les contacter à cette adresse : contact@tourneeclimatbiodiversite.fr