Olga Caldas : Le Jardin aux sentiers qui bifurquent*

Sous le ciel gris de Paris, au cœur de la Halle Saint-Pierre, un jardin singulier s’épanouit cet hiver. Du 15 janvier au 16 mars 2025, la photographe et artiste Olga Caldas nous invite à parcourir Le Jardin aux sentiers qui bifurquent, une exposition à la croisée des chemins entre nature et introspection. « C’est à une déambulation onirique que nous convie l’exposition ; à une promenade dans un jardin aux sentiers qui bifurquent, propice aux rencontres insolites, aux rêveries. Portés par le vent de l’imaginaire, de l’enchantement, de la réminiscence, au gré des chemins, nous nous accordons avec les présences végétales, florales, et les corps de chaire, les corps de pierre, qui semblent prendre vie sur notre passage. »

Olga Caldas, enfant du Portugal, a tissé son art dans l’effervescence créative parisienne, s’abreuvant de rencontres avec des œuvres inclassables lors de ses années à la Halle Saint-Pierre. Ces expériences ont ouvert des portes vers des imaginaires insoupçonnés, nourrissant sa quête artistique d’hybridité et de métamorphose. À travers ses photographies argentiques et numériques, souvent en noir et blanc, Olga explore les mystères du corps humain en dialogue avec les éléments naturels, transformant son propre jardin en région parisienne en un studio à ciel ouvert.

Le Jardin aux sentiers qui bifurquent, évoquant le titre labyrinthique de Jorge Luis Borges, est une ode à l’hésitation et au choix, à ces carrefours invisibles où le visible et l’invisible se frôlent. Ses compositions, entre ombre et lumière, suggèrent un monde où chaque feuille, chaque ombre, chaque corps porte la mémoire des saisons et des histoires silencieuses.

Artiste prolifique, Olga Caldas a exposé dans le monde entier, des salons parisiens à Bruxelles, des foires d’art de San Francisco aux chapelles d’Arles. Sa pratique est un voyage à travers des contrées où la nature et l’humain se réinventent, un dialogue perpétuel entre le permanent et l’éphémère.

À la Halle Saint-Pierre, elle nous offre un moment suspendu, une promenade poétique où disparaître et se redécouvrir. Dans cet espace, le visiteur est invité à se perdre dans la brume des sentiers, à se laisser happer par la texture des images, à rêver un monde qui continue de respirer sans nous, mais pour nous.

« Les fleurs et leurs atours – calices et corolles, pistils et étamines, bourgeons et pétales, feuilles et épines … -, les végétaux, serpentins architectes, les sculptures de pierre, silencieuses et énigmatiques présences, entrent en connivence avec le promeneur, et c’est un jardin des délices, soudainement, qui s’offre à nous ! Ces instances végétales vivantes habillent somptueusement de soie, de velours, de gaze, de couleurs, d’or et d’argent, les corps de pierre qui sortent de leur torpeur, s’animent, et un étonnant ballet prend ainsi forme et vie. Cette danse opère, dès lors, une métamorphose mystérieuse du visible, une efflorescence silencieuse, odorante, où les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Capter l’influence muette de ces correspondances ; les interactions subtiles, les permanences de l’éphémère, les mutations en de chose nouvelles des habitants du jardin, tel est mon dessein de promeneuse et d’éternelle rêveuse !«

Olga Caldas

Olga Caldas, artiste inclassable

Olga Caldas, née au Portugal, vit et travaille à Paris où elle a fait des études en Histoire de l’Art, communication et photographie.

Elle a travaillé à la Halle Saint-Pierre pendant une vingtaine d’années et a été ainsi en contact à des œuvres hors normes, inclassables, qui l’ont influencée, ouvert à de nouvelles perspectives de création. Elle est directrice et curatrice à l’Immix galerie, émanation du Centre Culturel Jemappes de la Ville de Paris.

Elle a réalisé près d’une cinquantaine d’expositions en France et à l’étranger (USA, Suisse, Belgique, Portugal, Italie) et participé à plusieurs salons d’art (Art Fair au Carreau du Temple à Paris – Art Fair à Bruxelles – Marché de l’Art à San Francisco, USA – Fotofever au Carrousel du Louvre – Art Capital au Grand Palais, Festival Européen de la photo de nu à Arles (Chapelle Saint-Anne) – Frame Basel, Miami et Paris – Les Rencontres photographiques de Paris 10e – Salo à Paris…).

Elle expose régulièrement dans des galeries parisiennes, participe à des salons d’art et des résidences d’artistes (France, Italie, Portugal).

Son travail a donné lieu à plusieurs publications de livres et de nombreux articles de presse.

Exposition « Le Jardin aux sentiers qui bifurquent » du 15 janvier au 16 mars 2025, à la Halle Saint-Pierre – 2, rue Ronsard – Paris 75018 / M° : Anvers – Abbesses

www.hallesaintpierre.org

À venir :

Un livre est à paraître en janvier, à l’occasion de l’exposition à la Halle Saint-Pierre, édité par les éditions Carnets-Livres, sous la direction de Daniel Besace.

Expositions : Casa Régis – Centro per la cultura e l’arte contemporanea, Biella, Italie, septembre 2025 et Fórum Cultural das Neves, Portugal, août 2025.

(*Titre inspiré de la nouvelle de Jorge Luis Borges)

Entrée libre

Vernissage le samedi 18 janvier de 15h à 19h

Rencontre avec l’artiste le week-end et sur demande