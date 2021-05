EXHIBIT ! Quitter la gravité au Tetris du Havre

EXHIBIT ! revient en 2021, à partir du 26 juin ! Imaginé en 2017 par le Tetris, scène de musiques actuelles curieuse, EXHIBIT ! est l’événement estival qui invite à explorer les cultures numériques en Normandie. La création multimédia et numérique a ouvert de nouvelles voies d’exploration artistique qu’ont emprunté de nombreux artistes. Pour Exhibit !, ils imaginent un parcours d’œuvres à découvrir dans une exposition grand format et gratuite. Une déambulation inédite dans les espaces habituellement animés par la musique live et le spectacle vivant.

En cette période singulière, Exhibit ! vous invite à prendre de la hauteur et à quitter la gravité avec une exposition collective. Des artistes féminines venues des quatre coins du monde, pour vous faire voyager à travers leurs œuvres qui se jouent des sens et des éléments.

Un parcours où les artistes interrogent la notion de gravité, d’invisibilité au sens propre comme au figuré, avec des propositions poétiques et ludiques. Un moment pour s’abstraire des lourdeurs du quotidien.

Avec la participation de Jingfang Hao, Marie Lienhard, Silvi Simon, Tabita Rezaire, Cécile Babiole, Christina Kubisch, Vivian Caccuri, Linda Sanchez, Félicie D’estienne d’Orves, Laurie Anderson, Joyce Hinterding.

Une programmation à quatre mains

Après une collaboration avec les festivals Stéréolux (Nantes) en 2020 et Interstices (Caen) en 2019, cette année le Tetris s’associe à l’Espace multimédia Gantner (territoire de Belfort) pour la programmation de l’exposition d’Exhibit ! : « Quitter la gravité ».



Valérie Perrin (directrice de l’Espace Multimédia Gantner) et Franck Testaert (directeur du Tetris) vous dévoilent en avant-première les secrets de cette collaboration :

FabLab & Réalité virtuelle

En parallèle de l’exposition, Exhibit ! c’est également un atelier de fabrication numérique pour les bricoleurs du dimanche, bidouilleurs, artistes, designers, étudiants, curieux… Le FabLab favorise la création, le partage, la débrouillardise et l’émancipation.

Nouveauté 2021, Exhibit ! ce sera aussi un espace de réalité virtuelle qui vous emmènera au-delà des frontières de l’imaginaire et du possible pour un moment d’évasion.

Un lieu de vie tout l’été

Situé au Tetris, au sein du Fort de Tourneville, Exhibit ! est ouvert 6j/7 (fermé le mardi). Un véritable lieu de vie et de rencontres au cœur de la ville du Havre.

Exhibit ! s’inscrit dans la programmation d’un Été au Havre, événement artistique et culturel, piloté par Jean Blaise pour la ville du Havre.

La Cantine du Fort, bar et restaurant du Tetris comblera les grosses faims ou les petites soifs.

Exposition « Quitter la gravité », du 26 juin au 5 septembre 2021, au Tétris, Fort de Tourneville – 33 rue du 329E R.I – 76620 Le Havre

Voir aussi « Un été au Havre »

