Le Musée de l’Homme rouvre l’ensemble de ses espaces permanents et de son exposition temporaire Rire, la science aux éclats ! qui rappelle la place essentielle de ce langage universel dans le contexte actuel et le monde d’aujourd’hui. Au programme : humour, rencontres, expériences et science pour toute la famille.

L’exposition « Rire, la science aux éclats » met l’accent sur le choix de proposer une exposition sur ce langage universel qui prend une tonalité particulière en cette année compliquée, au Musée de l’Homme. Pensé comme un lieu d’échange et d’expérimentation collaborative, le Musée place l’interaction au cœur de sa programmation en s’appuyant sur des expériences scientifiques et ludiques destinées à un large public. Au programme : humour, rencontres, expériences et science.

Conçue pour développer la curiosité, l’esprit critique et l’imaginaire du jeune public (dès 6 ans), le visiteur accédera à de nombreux contenus scientifiques à l’aide d’une quarantaine d’activités interactives et ludo-éducatives – jeux, applications, vidéos, installations, etc.- afin d’en apprendre plus sur le rire, de comprendre d’où vient ce phénomène commun à tous les âges, à toutes les cultures, à tous les milieux sociaux et à toutes les époques.

L’exposition part à la découverte du rire en 8 étapes – Je ris, tu ris, il rit… ; Sommes-nous seuls à rire ? ; Le corps qui rit ; Rire, c’est contagieux ; Tu aimes les chatouilles ? ; Drôle de drôlitude ; Plus on est de fous ; Culture du rire. À l’occasion de l’exposition, le Musée de l’Homme initie une collaboration avec l’École internationale du Rire et du Bonheur (1). Le jeune public et les familles – eux-mêmes acteurs de l’exposition – seront invités à explorer le rire sous toutes ses formes. Un atelier yoga du rire leur sera proposé lors de séances en ligne d’une heure et demie, pour mettre en pratique leurs connaissances acquises de l’exposition, par des exercices corporels afin d’expérimenter en famille le « rire bien-être ».

Qu’est-ce que le rire ?

Le rire a plusieurs modes d’expression : le sourire, le petit rire, le gros rire, l’éclat de rire, le fou rire… Rire interroge aussi les déclencheurs du rire. Aussi il y a pléthore : situations incongrues, bizarreries, jeu de mots, humour, chatouilles… peuvent fournir prétexte à rire. Une fois que le rire est déclenché, une activité physique engage tout le corps du rieur. Contraction du diaphragme, contraction de la cage thoracique, expulsion de l’air des poumons, remontée de l’air dans le larynx, vibration des cordes vocales, émission d’un son. Le rire est également une activité tournée vers l’autre, en tant que vecteur de communication des émotions, de partage des sentiments intérieurs et de développement d’échanges.

Il est le lieu d’une empathie revendiquée : en riant, je montre à l’autre que je ris, et j’attends de cet autre qu’il participe à mon état. Effet cumulatif du rire qui peut aller jusqu’au partage du fou rire. Le rire partagé dans l’interaction entre deux personnes, ou à l’intérieur d’un groupe, est un ferment qui renforce la cohérence et la cohésion de la relation.

Le propre de l’homme ?

Le rire a longtemps été pensé comme une activité distinctive de l’espèce humaine. Assimilé à une expression reliée à la conscience et au langage, à une capacité réflexive sur le sens d’une situation ou d’une histoire, le rire n’était pas perçu comme accessible aux animaux non humains. Aujourd’hui, la frontière humain/animal est questionnée par de nombreux travaux sur les formes de communication animale, sur le développement d’un langage et de formes d’intelligence. Des travaux portent par ailleurs sur le rire chez des mammifères comme les singes et les rats. Comme Darwin l’avait énoncé, le rire (où ce qui s’y apparente chez les espèces animales non humaines) serait un ferment de la cohésion du groupe, une ressource positive dans les conditions de l’évolution (autant pour se prémunir des prédateurs que pour accéder aux ressources).

Rire : un sujet de science ?

Le rire est le lieu de travaux scientifiques qui connaissent une diffusion internationale. Publications, colloques, thèses, explorent les différentes dimensions de l’activité du rire. Plusieurs disciplines sont impliquées : neurosciences, biologie des comportements, éthologie, neuropsychologie, médecine, sciences de la communication, traitement de l’information, robotique… Des expériences sont menées en faisant appel à l’imagerie médicale, à l’analyse acoustique, à des tests de comportements, à l’observation participante, aux études ethnographiques. Le rire est aussi au centre de travaux de sciences humaines (psychologie sociale, histoire, sociologie, sciences du langage, philosophie, anthropologie culturelle) parce qu’il se trouve au cœur de la construction et l’affirmation de la cohésion d’un groupe. Des historiens ou des ethnologues montrent que des sociétés différentes peuvent accorder une place différente au rire.

Une expo sur le rire, c’est sérieux ?

D’après certains spécialistes, nous rions 18 fois par jour en moyenne. Sans que nous nous en rendions compte, ce comportement occupe une place importante dans notre quotidien. Il participe de nos relations sociales, en famille comme au travail. Le rire permet de souder des groupes, de ponctuer un accord, de manifester une émotion positive. Il aurait même un effet bénéfique sur notre santé ! Faire connaître les travaux scientifiques sur le rire à partir d’une série d’expériences ludiques, amusantes, provocatrices de rires chez les visiteurs, Telle est l’ambition de cette exposition. Rire et apprendre sur le rire, comprendre d’où vient ce phénomène naturel à tous les âges, à toutes les cultures, à tous les milieux sociaux, à toutes les époques. Un rire aussi vieux que l’histoire de l’humanité.

Quelques modules présents à l’intérieur des thèmes de l’exposition

Catégories : Jeu sur tablette qui apprend la classification scientifique des rires : sont-ils volontaires ou spontanés ?

Une épidémie de rire : En apprendre plus sur l’épidémie de rire la plus spectaculaire de l’histoire, en Tanzanie !

Mémoire : Découvrir les différentes manières d’écrire le rire à travers le monde.

La chaise aux chatouilles : Faire rire une personne à l’aide de différents objets grâce à une installation interactive.

Rire en musique : Découvrir en vidéo des œuvres musicales créées pour faire rire et leurs histoires. HA ! : Un album jeunesse pour comprendre la difficulté de rire seul.

Le rire de qui ? : Reconnaitre le son du rire de différents animaux parmi une sélection.

Les rires du monde : À l’aide d’une bande son, apprendre les places du rire dans différentes cultures.

Les rires du cerveau : Avec un puzzle 3D et un panneau tactile, les zones du cerveau activées lors d’un rire n’auront plus de secret pour le visiteur.

Le premier rire : Bande dessinée humoristique mettant la lumière sur les différents scientifiques ayant travaillé sur le rire et leurs théories.

Rire ou ne pas rire : Jeu de plateau sur des situations provoquant, ou non, le rire en fonction du groupe dans lequel nous nous trouvons.

Rire à la maison

Dossier pédagogique Rire, la science aux éclats : Dans la lignée des dossiers proposés autour du parcours permanent de la galerie de l’Homme, le dossier pédagogique est téléchargeable gratuitement afin de mieux appréhender les thématiques de l’exposition. (Version papier sur demande et version numérique à télécharger sur le site internet)

La cocotte aux éclats : Avec cette cocotte en papier à construire, les visiteurs découvrent les aventures des deux jeunes explorateurs Léna et Milo et s’amusent avec les thématiques de l’exposition rire. (Version papier sur demande et version numérique à télécharger sur le site internet)

Livret jeu « Les émotions » : Le Musée de l’Homme propose de partir à la découverte des êtres humains à travers trois grandes questions : qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? où allons-nous ? Ce livret permet de découvrir les émotions que ressentent tous les êtres humains (la joie, la tristesse, la peur, la colère…). Ce livret jeu a été conçu comme un outil pour aborder la question des émotions avec les enfants … au musée ou à la maison ! (Version papier sur demande et version numérique à télécharger sur le site internet)

Un coloriage sur la thématique du rire : Créé par l’illustrateur Quentin Faure (Version papier au coin enfant et version numérique à télécharger sur le site internet)

Un guide de l’exposition : Pour les relais du champ social, du handicap et du monde hospitalier (Version papier sur demande et version numérique à télécharger sur le site internet)

Programme d’activités en ligne

Ateliers « Rire en famille » : Les mercredis 7, 21, 28 juillet et 4 août à 15h

Une expérience virtuelle en deux temps : après avoir découvert les thématiques de l’exposition les participants expérimentent un atelier yoga du rire et de rigologie en famille grâce à des exercices ludiques et collectifs pour déclencher le rire et favoriser la détente et le lâcher-prise.

Gratuit sur inscription / Dès 6 ans / Durée : 1h15

Atelier « Rire » séances adultes : Les jeudis 08, 15, 22, 29 juillet à 18h15

Idéal pour mieux comprendre à quel point le rire peut jouer sur la santé, physique, psychique et émotionnelle. Cette séance spécialement conçue pour les adultes, invite à expérimenter le yoga du rire et la rigologie, grâce à des exercices ludiques et collectifs pour déclencher le rire et favoriser la détente et le lâcher-prise. En partenariat avec l’école internationale du Rire et du Bonheur.

Séances proposées en visioconférence via Zoom. Réservation en ligne obligatoire (limité à 12 connexions).

Des conférences sur le rire en direct : Conférences en ligne, en direct à 18 h, suivies d’un échange avec les intervenantes. Toutes les informations, lien de connexion et modalités d’inscription sur le site et en replay sur la chaîne YouTube Musée de l’Homme.

Exposition Rire, la science aux éclats ! au Musée de l’Homme – Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro Paris XVIe – Jusqu’au 2 août 2021

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h – https://www.museedelhomme.fr/

(1) Créée en 2002, elle est la première école en France à regrouper toutes les techniques de la psychologie positive, de l’intelligence émotionnelle, du rire, des jeux et de l’humour, des méditations statiques et actives. Il s’agit d’une pratique pour toute la famille proposant une succession de jeux et d’exercices de rire conduisant à un véritable fou rire collectif d’une dizaine de minutes.