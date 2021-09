Actoral 21 : Le festival international des arts et des écritures contemporaines

Du 10 septembre au 9 octobre 2021 à Marseille, le festival international actoral, qui voue son projet artistique aux écritures d’aujourd’hui, fait la part belle au théâtre, à la danse, aux arts visuels, à la performance, à la musique, à la littérature pour donner à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine. Une centaine de rendez-vous durant un mois dans plus de 20 lieux.

Chemins faisant et cœurs à l’ouvrage

Ouvrons un peu, écoutons un peu. Que se passe-t-il ?

Y aurait-il une force qui se dégagerait de cette nouvelle édition ? Parions que oui.

L’eau fut trouble ces derniers temps. Et il y a toujours en nous cette pensée qu’il serait bon de ralentir un peu, ralentir ces mouvements effrénés que nous vivons. Plus notre désir de ralentir tient en lui la conviction de sa nécessité plus le monde semble galoper vers un désordre climatique, social, politique et humain…

Une crise existentielle du monde est ouverte.

Et nous que faisons-nous ? Est-il encore possible d’imaginer faire quelque chose face à toutes ces contradictions qui nous entourent ?

Ici, notre objectif est de donner paroles et actes aux artistes venant des quatre coins des arts, et chemins faisant vous donner l’occasion de partager, de penser les événements qui nous entourent où trop de mots courent dans nos cerveaux, l’occasion de vous poser, de regarder, d’entendre le ressenti d’écritures singulières, scéniques, théâtrales, littéraires…qui nous aideront peut-être à parcourir ces temps obscurs et lumineux qui nous arrivent.

Hubert Colas – Directeur d’actoral