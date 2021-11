Cabinet de Virtuosités, une exposition d’art sculptural unique

Après Milan, Florence, Cederberg en Afrique du Sud et très récemment New York, la Galerie Philia présente, pour la première fois, ses collections d’art moderne et de design sculptural en région parisienne dans le cadre du domaine d’Atelier Alain Ellouz situé à Bièvres : Cabinet de Virtuosités. Une exposition exceptionnelle d’une centaine d’œuvres de plus de 30 artistes-designers contemporains, se déployant sur 4000 m2, tout au long des quatre étages du bâtiment ainsi que dans le parc et les terrasses.

Le fil rouge de l’exposition est un dialogue permanent entre l’albâtre, matériau de prédilection d’Atelier Alain Ellouz, et les créations en grès, laiton, chêne ou encore bronze de designers internationaux.

Cabinet de Virtuosités est un clin d’œil aux divers cabinets présentant un ensemble éclectique de curiosités, ici le maître mot de la sélection étant la virtuosité. Virtuosité technique, virtuosité sculpturale, mais aussi et surtout virtuosité esthétique.

Les designers exposés représentent différents mouvements du design sculptural : le design organique, minimaliste, brut mais aussi virtualiste. Au lieu de les opposer, la Galerie Philia a choisi de les rassembler afin de créer un effet de résonance propice à la découverte de ce mouvement de fond ayant comme socle commun le renouveau ondoyant de la sculpture fonctionnelle. La majeure partie des œuvres a été sculptée pour cette exposition et n’a donc jamais été exposée ailleurs auparavant.

L’exposition a été conçue comme une déambulation ponctuée de tapis artistiques signés Carine Boxy qui rythment les pas et attirent les regards. Différentes saynètes visuelles sont ainsi réfléchies comme des mondes à part entière, représentant différents styles de design contemporain sculptural. De l’aspect organique des œuvres de Jérôme Pereira et Cédric Breisacher en dialogue avec la table de Frédéric Saulou ou les assises de Rick Owens, au banc brut de Jorg Pietschmann ; du style minimaliste et enjoué des nouvelles chaises de Pietro Franceschini, au design gothique d’un William Guillon, la gamme est large et permet à un éclectisme de s’exprimer tout en respirant dans le vaste espace dédié à l’exposition.

Le dialogue entre l’albâtre et les autres matériaux entre particulièrement en résonance dans l’espace habituellement dédié au showroom de l’Atelier. Là, des pièces de mobilier de collection viennent s’entremêler aux luminaires d’exception en albâtre et cristal de roche d’Atelier Alain Ellouz.

Cet événement marque une phase importante de l’évolution d’Atelier Alain Ellouz qui entre de plain-pied dans le domaine de la création artistique. Si le showroom est conçu comme un véritable lieu d’inspiration pour les designers, le site, avec ses jardins et terrasses verdoyants et son architecture unique, a vocation à devenir un espace artistique incontournable de création et d’exposition, dédié à la magnifique pierre d’albâtre.

Exposition jusqu’au 29 avril 2022. Visites sur rendez-vous.

Showroom Atelier Alain Ellouz, 17 rue des Jonnières – 91570 Bièvres

Contact : Julie Denmanivong / Tel : 01 73 95 03 20

Photo d’en-tête : Alain Ellouz