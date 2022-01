Miniartextil à Montrouge

Rendez-vous incontournable des amateurs d’art textile ou « Fiber art », Miniartextil s’expose dans différentes villes de France et d’Italie. Depuis 17 ans, elle fait étape à Montrouge et sera visible du 20 février au 13 mars 2022 au Beffroi de la ville. Gratuite et ouverte à tous, elle présente la fibre créative d’artistes sélectionnés dans le monde entier, à travers plus de soixante œuvres, mini-textiles et installations monumentales.

Cette édition 2022 est un hommage aux 30 ans d’une manifestation unique en Europe. Cette année, les artistes sont amenés à combiner art du textile et création contemporaine sur un thème libre, avec pour seule règle de jeu : la création d’une œuvre tenant dans un cube de 20 x 20 x 20 cm.

L’exposition laisse présager des possibilités infinies et des visions évocatrices de grands noms de l’art international et de jeunes artistes émergents. 54 mini chefs d’œuvres, intitulés mini-textiles, venus de 14 pays seront présentés, mêlant savoir-faire ancestraux et techniques en matière de textile. Chaque création est mise en valeur sur une stèle en suspension, une mise en scène inspirée par l’exposition originale italienne. Une dizaine d’installations in situ, imaginées par des artistes initiés, seront également exposés.

Toutes les matières sont au rendez-vous à Montrouge, des plus techniques aux plus naturelles, coton, soie, nylon, laine, pâte à papier…, pour afficher un panorama avant-gardiste de l’art contemporain textile.

Une sélection française remarquable

L’exposition Miniartextil accueille chaque année une belle sélection d’artistes français. Cette année, 9 artistes confortent la présence française au cœur de cette exposition internationale : Joël ANDRIANOMEARISOA ; Tanya ANGELOVA ; Esther BABULIK ; Catherine BERNARDUCHENE ; Emilie CHAUMET ; Frédérique GOURDON ; Florence PINSON-YNDEN ; Lucie RICHARD-BERTRAND ; Caroline TURNER.

Une manifestation de référence dans l’art contemporain

Initiée en 1990 à Côme, à l’initiative de deux collectionneurs italiens Nazzarena Bortolaso et Mimmo Totaro, l’exposition Miniartextil est devenue un événement de référence internationale.

Chaque année, le comité de sélection de Miniartextil choisit une soixantaine d’œuvres à la croisée entre les nouvelles tendances de l’art contemporain, des traditions artisanales et du design actuel, parmi plus de 400 candidatures. Elle est organisée par l’association Arte&Arte, qui a noué depuis 17 ans un partenariat étroit avec la ville de Montrouge.

Le 10ème prix de Montrouge

Comme à chaque édition, la Ville décerne le « Prix Montrouge » à un artiste de Miniartextil. Son œuvre, acquise par la Ville de Montrouge, rejoindra alors les collections municipales. Le prix sera décerné lors du vernissage de l’exposition, samedi 19 février 2022, par un jury d’experts composé de personnalités du monde de l’art contemporain.

L’exposition sera expliquée et animée à travers :

– Des visites guidées gratuites pour tous publics les samedis et dimanches à 15h00

– Des visites-ateliers gratuites pour les enfants tous les dimanches à 16h00

Exposition Miniartextil au Beffroi, 2, place Emile Cresp, 92120 Montrouge – Du 20 février au 13 mars 2022, tous les jours de 12h00 à 19h00.

Entrée libre

Photo d’en-tête : Œuvre de Juliette Sallin « Remembering the sea »