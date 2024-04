Comment bifurquer – Les principes de la planification écologique, de Cédric Durand et Razmig Keucheyan – Editions La Découverte, 14 mars 2014 – 256 pages

Le livre aborde une question cruciale face à la crise écologique : comment repenser notre économie et notre société pour favoriser la durabilité et la justice environnementale. Cet ouvrage propose une analyse rigoureuse et des solutions innovantes à travers le concept de « planification écologique », une approche qui cherche à coordonner les efforts économiques et sociaux pour réduire l’empreinte écologique tout en améliorant le bien-être social.

Pour les auteurs, face au dérèglement climatique, pour éviter que les scénarios les plus sombres ne se réalisent, il y a urgence à bifurquer, à opérer un virage à 180 degrés dans les modes de production. Le marché seul ne le pourra pas. Une telle transition requiert une politique de planification écologique ambitieuse. Tant que nos systèmes resteront pris dans le carcan du « libre marché », les écogestes de consommateurs responsabilisés seront impuissants à opérer la transition nécessaire pour réduire drastiquement l’impact écologique des activités humaines.

Les auteurs commencent par diagnostiquer les problèmes fondamentaux du système capitaliste actuel, caractérisé par la surproduction, la surconsommation, et une allocation inefficace des ressources qui exacerbent la crise climatique. Ils argumentent que les méthodes de régulation de marché seules sont insuffisantes pour adresser ces enjeux de manière adéquate et plaident pour une intervention plus stratégique et coordonnée de l’État et des collectivités.

Le cœur du livre est dédié à la définition et à l’élaboration des principes de cette planification écologique. Durand et Keucheyan détaillent comment les gouvernements peuvent utiliser des outils tels que la régulation, le financement public, et les incitations pour orienter les industries et les consommateurs vers des pratiques plus durables. Ils soulignent également l’importance de la démocratie participative dans ce processus, où les citoyens sont impliqués dans la prise de décision pour garantir que la planification répond aux besoins réels de la communauté tout en protégeant l’environnement.

L’ouvrage est aussi prospectif, explorant les défis et les opportunités de mettre en œuvre ces principes dans divers contextes politiques et économiques. Les auteurs discutent des obstacles possibles, tels que les résistances des industries établies ou les contraintes politiques, et proposent des stratégies pour les surmonter.

En conclusion, « Comment bifurquer ? » est une contribution importante à la littérature sur l’écologie politique, offrant un cadre réfléchi et pratique pour repenser notre avenir commun. Il est particulièrement pertinent pour les décideurs, les activistes, et les citoyens engagés qui cherchent des approches concrètes pour adresser la crise écologique globale.

Cédric Durand est économiste à l’université de Genève. Ses recherches portent sur la mondialisation, la financiarisation et les mutations du capitalisme contemporain. Il est l’auteur de Le Capital fictif (Les Prairies ordinaires, 2014).

Razmig Keucheyan est docteur en sociologie et professeur de sociologie à l’université Paris Cité. Il est notamment l’auteur de Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques (Zones, 2013, 2e éd.) et de La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique (Zones, 2014), ainsi que d’une anthologie des Cahiers de prison d’Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position (La Fabrique, 2012).

