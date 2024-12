Quand les mots deviennent des armes : apprendre l’art de la paix avec l’Aïkido verbal

Les conflits, grands ou petits, ne manquent jamais d’émailler notre quotidien. Que ce soit un collègue passif-agressif, un ado en pleine crise existentielle, ou ce charmant voisin qui semble s’épanouir à critiquer votre haie mal taillée, la tension est partout. Selon une étude récente, deux tiers des salariés se retrouvent régulièrement dans des situations tendues au travail. Et les conséquences ? Stress chronique, baisse de productivité, et un bien-être général qui ressemble plus à un naufrage qu’à un état zen. Mais comment éviter que ces mots tranchants ne laissent des cicatrices invisibles ? Luke A. Archer, auteur irlandais et créateur de l’Aïkido verbal, propose une approche innovante avec son livre “Du conflit à la conversation : Le Guide Officiel du Praticien d’Aïkido Verbal” (1). Grâce à cet ouvrage, il ne s’agit pas seulement de riposter avec finesse, mais de transformer les attaques verbales en interactions constructives.

Nous ne parlerons pas ici des conflits menant aux guerres. Le monde entier transpire de ressentiments, de rancunes, d’amertume. Comme l’explique la philosophe Cynthia Fleury (2), « plus le ressentiment gagne en profondeur, plus la personne est impactée en son sein, en son cœur, moins sa capacité d’agir se maintient et la créativité de son expression s’affaiblit. Cela ronge. Cela creuse. Et la compensation devient, à chaque relance dudit ressentiment, plus impossible, le besoin de réparation étant à ce point inassouvissable. » « Entrer dans le ressentiment, c’est pénétrer la sphère d’une morsure acérée qui empêche la projection lumineuse […] ». Nietzsche parlait d’intoxication, Scheler évoque « l’auto-empoisonnement » qui provoque une « déformation plus ou moins permanente du sens des valeurs, comme aussi de la faculté du jugement ».

« L’aide du raisonnable reste sans secours. » Pourtant, Luke A. Archer, de son expérience d’Aïkido martial japonais et de la philosophie qui l’accompagne, estime avoir compris « la futilité de maintenir une perspective « gagnant-perdant » dans les confrontations ». Morihei Ueshiba, créateur et O Sensei de l’Aïkido (3), a montré sur le tatami (et au-delà) à quel point la lutte pour la victoire sur un adversaire est à la fois infructueuse et nuisible à soi-même. Archer a donc trouvé logique d’appliquer la philosophie et la pratique de l’Aïkido dans les tensions et conflits, pour en faire un art de vivre au quotidien, une posture de vie, tout comme l’entrainement dans un art martial développe les réflexes jusqu’à ce qu’ils fassent partie de l’être.

Quand l’Aïkido rencontre les mots

Inspiré de l’Aïkido, cet art martial japonais conçu pour protéger à la fois l’attaquant et le défenseur, l’Aïkido verbal applique ces principes aux interactions humaines. Contrairement au « combat verbal » classique où l’objectif est de « gagner », l’Aïkido verbal cherche à désamorcer les conflits tout en respectant toutes les parties impliquées. « Tout comme l’art martial de l’Aïkido est un moyen très efficace d’autodéfense contre une attaque physique, l’Aïkido verbal fournit au praticien un moyen tout aussi efficace de faire face aux attaques verbales ». O Sensei, comme Ueshiba, professait sans cesse la paix et l’idéal « d’affiner son esprit pour favoriser un esprit d’harmonie ». L’esprit de l’Aïkido émerge dans sa devise la plus mémorable, « Masakatsu agatsu » — La vraie victoire est la victoire sur soi-même.

Cette philosophie, mise en pratique dans les salles de classe, les entreprises ou même à la maison, favorise une communication apaisée, presque dansante, où chaque phrase est un pas de côté élégant plutôt qu’un uppercut verbal.

L’Art de la Paix a pour but de façonner des êtres humains sincères ; un être humain sincère est celui qui a unifié son corps et son esprit, qui est libre de toute hésitation ou doute et qui comprend le pouvoir des mots. » Morihei Ueshiba

L’art de désamorcer un conflit avec style

Le processus commence par la décision d’éviter les choix nuisibles et la conviction que d’autres voies sont possibles. Ensuite, selon O Sensei, pour transformer notre univers, cela commence par la maîtrise de sa respiration et son lien avec l’environnement dans lequel on se trouve. Par ailleurs, les attaques auxquelles on réagit avec véhémence sont celles qui indiquent nos faiblesses. On peut se protéger de ces attaques en prenant conscience de nos points faibles.

Luke Archer enseigne une triple posture communicationnelle :

Moi : se recentrer et garder son calme face à l’agression.

Toi : reconnaître et répondre à l’émotion de l’autre sans tomber dans le piège.

Nous : transformer le conflit en une collaboration positive.

Prenons un exemple : Imaginez que votre collègue vous lance un venimeux « Tu ne fais jamais ton boulot correctement ». L’instinct primaire hurlerait : « Et toi, t’as vu ton bureau ? On dirait un zoo ! » Mais en posture Moi, vous pourriez répondre calmement : « Je vois que ça t’inquiète. Dis-m’en plus. » Résultat ? Le conflit potentiel devient une conversation constructive.

Quelques principes de base de l’Aïkido martial appliqué à l’Aïkido verbal :

Ne jamais répondre à une force ou une agression avec une énergie similaire ;

Se joindre et se fondre dans l’énergie de l’autre ;

Suivre le mouvement initial de l’agresseur, lui permettant de continuer sa foulée ;

Utiliser et rediriger la force de l’agresseur ;

Rechercher des mouvements qui vous protègent et qui protègera l’agresseur ;

Considérer l’agresseur comme un partenaire.

Un art accessible à tous

Là où l’Aïkido verbal brille, c’est par sa simplicité et son accessibilité. Pas besoin de ceinture noire ou d’années de méditation en pleine conscience. Avec des exercices progressifs et des exemples concrets, ce guide s’adresse aussi bien à l’écolier intimidé qu’au cadre épuisé par les réunions tendues. Même les plus sceptiques (oui, toi qui lis cela avec un sourcil levé !) peuvent y trouver des outils pratiques pour faire face aux provocations de la vie quotidienne.

Pourquoi est-ce urgent ?

Nous vivons une époque où les mots, amplifiés par les réseaux sociaux, peuvent détruire des réputations en un clic. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le stress et les troubles liés aux tensions relationnelles sont en hausse constante, contribuant à des pathologies graves comme l’anxiété chronique et la dépression. Savoir gérer les conflits verbaux n’est plus un luxe, c’est une compétence essentielle pour naviguer dans un monde hyperconnecté et parfois toxique.

Qui n’a pas déjà été confronté à une remarque agressive de son conjoint, d’un ami, d’un collègue ou d’un collaborateur ? Il suffit de regarder les chiffres pour comprendre que les conflits sont inévitables, même s’ils se manifestent sous différentes formes. Dans le cadre du travail par exemple, 2 salariés sur 3 doivent faire face à des situations de tension qu’ils gèrent tant bien que mal. Ainsi, nous sommes tous concernés par ces situations cauchemardesques, et ce, à tous les âges de la vie, comme le montrent les données récentes sur le harcèlement scolaire. Avec, à la clé, un impact catastrophique : le stress devient omniprésent, le bien-être se dégrade (notamment la santé mentale), et l’efficacité collective est compromise.

Aujourd’hui, il y a urgence à développer une capacité à naviguer à travers des conflits de manière constructive. Tout l’enjeu est désormais de maintenir des environnements sains et harmonieux pour le bien de tous.

Humour, mais pas que

« Du conflit à la conversation » n’est pas juste un livre, c’est une invitation à ne pas finir la journée avec un mal de tête à force d’avoir mordu sa langue. Il vous offre des clés pour transformer vos mots en baumes plutôt qu’en coups, et vos dialogues en harmonies plutôt qu’en chaos. Alors, la prochaine fois qu’une pique fuse, esquissez un sourire (ou un pas de côté verbal) et dites-vous que vous êtes un maître de l’Aïkido… version 2.0.

Comme le dirait probablement Luke Archer : « La paix commence souvent par un mot bien placé. »

Extrait

Mais pouvez-vous imaginer une société où ce bien-être s’étend au-delà de nos interactions physiques ? Une société où nous nous sentons protégés contre les abus verbaux et psychologiques ? Une société où ce type d’abus n’est plus accepté comme un élément normal de la vie quotidienne ? En effet, il n’y a pas si longtemps, les gens acceptaient la violence physique comme un élément courant de la vie quotidienne : entre une position hiérarchique et une autre, entre un niveau social et un autre, entre une ethnicité et une autre. S’il y a un côté positif à la violence excessive des deux guerres mondiales, on peut citer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Des violations de cette déclaration internationalement contraignante se produisent encore, mais le fait même qu’elles soient reconnues comme des violations contribue grandement à la prise de conscience de nos droits individuels et à la protection et à la sécurité auxquelles nous pouvons aspirer. Pourtant, nous sommes encore trop nombreux à accepter la violence psychologique et verbale comme étant courante et faisant partie de la vie quotidienne normale. En raison de la tolérance sociale à l’égard de la nature apparemment subjective de ces abus, il est plus difficile de les gérer ou même d’imaginer qu’ils puissent disparaître. Trop souvent, les victimes d’abus verbaux réguliers et persistants le supportent sans avoir les moyens de réagir de façon efficace et pacifique. Grâce aux méthodes et aux exercices enseignés en Aïkido Verbal, les praticiens développent un style de communication affirmé, un sens de la maîtrise de soi, et la pratique d’une intention délibérée. Quel que soit l’exercice, nous allons systématiquement travailler deux choses: l’observation de soi, et l’intention délibérée. C’est ainsi qu’au lieu de laisser une situation dégénérer et ainsi polluer nos relations, la pratique de VA propose une approche écologique dans nos interactions. Autrement dit, cette pratique nous permet de recycler l’énergie et de développer des relations durables et significatives.

Luke A. Archer est un écrivain et enseignant irlandais, spécialisé dans la communication et le développement pédagogique. Il vit à Lyon, en France, depuis 1995.

Il est le fondateur de VerbalAikido.org, un organisme de formation à la gestion des conflits, et le créateur et directeur du développement de la pratique de Verbal Aikido (VA). Depuis sa création en 2009, il a écrit une sélection de livres sur Verbal Aikido et il a formé des milliers de personnes à travers le monde pour développer leurs compétences en matière de désescalade des conflits sur le lieu de travail et dans des contextes sociaux.

Il continue d’organiser un dojo hebdomadaire en ligne VA et forme les futurs praticiens et facilitateurs VA par le biais de la VA Academy.

(1) Du conflit à la conversation. Le Guide Officiel du Praticien d’Aïkido Verbal – Editions BetterFly Publications, septembre 2024

(2) dans son livre « Ci-gît l’amer ». Éditions Gallimard, 2020

(3) Vénérable maitre – Après des années consacrées aux arts martiaux traditionnels japonais, Morihei Ueshiba (1883-1969) crée l’aïkido, un système basé sur l’héritage exceptionnel des arts du combat japonais. En très peu de temps, ce nouvel art traversa les frontières et devint un des arts martiaux les plus populaires au monde, fédérant toutes les classes d’âge et de culture. Le succès de l’aïkido tient de l’intuition géniale de son fondateur qui associa un très grand respect des traditions ancestrales japonaises à une vision moderniste des relations humaines, mettant en valeur les principes d’harmonie et de paix comme réponse aux conflits dont le xxe siècle fut le théâtre.

