Pour la première fois depuis près de 80 ans à travers le monde, le nombre d’autocraties est supérieur au nombre de démocraties. Le Collège des Bernardins s’est emparé du sujet et a organisé une rencontre exceptionnelle en ligne entre l’historien et sociologue Marcel Gauchet et Eugénie Mérieau, politologue et constitutionnaliste, qui est désormais disponible à tous.

Le système démocratique perd du terrain à l’échelle mondiale. Parallèlement de nombreuses voix s’élèvent en France afin de réformer notre système. Mais quelles sont les raisons de ce phénomène mondial ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur la démocratie en France et à l’international ? La démocratie va-t-elle disparaître ?

Eugénie Mérieau et Marcel Gauchet se rencontrent au Collège des Bernardins pour échanger sur ce thème lors d’un débat exceptionnel.

Une rencontre animée par Hélène de Vogüé.

La démocratie, ce fragile édifice érigé sur la participation des citoyens et la garantie des libertés fondamentales, est aujourd’hui confrontée à des défis sans précédent. Les signes de fragilisation se multiplient : montée des régimes autoritaires, érosion de la confiance dans les institutions, et prolifération des fausses informations qui minent le débat public.

Cependant, la disparition de la démocratie n’est pas une fatalité. Son histoire est jalonnée de crises surmontées grâce à des mouvements citoyens, des avancées sociales, et des adaptations institutionnelles. La démocratie est un processus vivant, qui exige vigilance et engagement. Face aux tentations populistes et à l’individualisme grandissant, la clé réside dans une réinvention de la participation collective, une éducation civique renouvelée et une meilleure régulation des outils numériques qui façonnent nos opinions.

Alors que le spectre de l’abandon démocratique plane, le débat reste ouvert : saurons-nous collectivement relever ces défis pour éviter de glisser dans l’oubli de ce modèle qui, malgré ses imperfections, demeure l’un des plus grands progrès de l’humanité ?