Un monde sous pression : Les risques mondiaux à l’aube d’une décennie cruciale

Alors que le monde traverse une période d’incertitudes croissantes, la 20ᵉ édition du Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial offre un éclairage crucial sur les défis complexes et interdépendants auxquels nous sommes confrontés. Ce document, publié ce 15 janvier, dresse un tableau inquiétant : conflits armés, crise climatique, désinformation et instabilités sociétales menacent de redéfinir notre avenir collectif. À travers les contributions de plus de 900 experts et décideurs, le rapport nous alerte sur une décennie marquée par une fragmentation mondiale accrue, où la coopération internationale sera mise à rude épreuve. Face à l’escalade des tensions géopolitiques et des catastrophes environnementales, ce diagnostic appelle à une mobilisation urgente pour restaurer la confiance et construire une résilience globale. Cette introduction à un rapport d’une importance capitale nous rappelle que, dans un monde interconnecté, l’inaction face à ces risques pourrait marquer le début d’une instabilité aux conséquences profondes pour les générations à venir.

La 20ᵉ édition du Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial (1), publiée ce mercredi 15 janvier, révèle un paysage mondial de plus en plus fracturé, où les défis géopolitiques, environnementaux, sociétaux et technologiques de plus en plus nombreux menacent la stabilité et le progrès. Si les risques économiques occupent une place moins importante dans les résultats de l’enquête de cette année, ils demeurent une préoccupation, liée aux tensions sociétales et géopolitiques.

Les conflits armés d’origine étatique sont identifiés comme le risque mondial immédiat le plus pressant pour 2025, près d’un quart des personnes interrogées le classant comme la préoccupation la plus grave pour l’année à venir.

La désinformation et la mésinformation demeurent pour la deuxième année consécutive les principaux risques à court terme, soulignant la menace persistante qu’elles représentent pour la cohésion sociale et la gouvernance en érodant la confiance et en exacerbant les divisions au sein des nations et entre elles. Parmi les autres risques majeurs à court terme figurent les phénomènes météorologiques extrêmes, la polarisation sociétale, le cyberespionnage et la guerre.

Les risques environnementaux dominent les perspectives à long terme, avec les événements météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité et l’effondrement des écosystèmes, les changements critiques des systèmes terrestres et les pénuries de ressources naturelles en tête du classement des risques sur 10 ans. Le cinquième risque environnemental du top 10 est la pollution, qui est également perçue comme un risque majeur à court terme. Sa sixième place au classement à court terme reflète une reconnaissance croissante des graves impacts sur la santé et les écosystèmes d’un large éventail de polluants présents dans l’air, l’eau et la terre. Dans l’ensemble, les événements météorologiques extrêmes ont été identifiés comme des risques immédiats, à court et à long terme.

Le paysage à long terme est également assombri par les risques technologiques liés à la mésinformation, à la désinformation et aux effets néfastes des technologies de l’IA.

« La montée des tensions géopolitiques et la perte de confiance alimentent le paysage mondial des risques », a déclaré Mirek Dušek, directeur général du Forum économique mondial. « Dans ce contexte complexe et dynamique, les dirigeants ont le choix : trouver des moyens de favoriser la collaboration et la résilience, ou faire face à des vulnérabilités croissantes. »

Si ces résultats ne sont pas une surprise en soi, il est cependant important de souligner une nuance essentielle : le classement des risques met en lumière à quel point les guerres en cours et l’instabilité géopolitique sont perçues comme des sources d’angoisse majeures. Cette préoccupation témoigne d’une réalité profondément enracinée dans l’actualité : les conflits armés et les tensions internationales exacerbent les craintes d’un monde fragmenté, où la coopération cède le pas à la concurrence et aux intérêts individuels. Ce qui n’était pas le cas en 2024, selon le 19ᵉ Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial. Les inquiétudes relatives à la crise persistante du coût de la vie et les risques étroitement liés à la désinformation et à la manipulation de l’information générées par l’IA et de la polarisation des sociétés dominaient alors les perspectives de risques pour 2024.

Des systèmes fracturés, des avenirs fragiles

Le rapport, qui s’appuie sur les avis de plus de 900 experts en risques mondiaux, décideurs politiques et chefs d’entreprise interrogés en septembre et octobre 2024, dresse un tableau sombre de la décennie à venir. Les personnes interrogées sont beaucoup moins optimistes quant aux perspectives du monde à long terme qu’à court terme. Près des deux tiers des personnes interrogées prévoient un paysage mondial turbulent ou orageux d’ici à 2035, en particulier en raison de l’intensification des défis environnementaux, technologiques et sociétaux.

Plus de la moitié des personnes interrogées s’attendent à une certaine instabilité d’ici à deux ans, reflétant la fragmentation généralisée de la coopération internationale. Les projections à long terme laissent entrevoir des défis encore plus grands, car les mécanismes de collaboration devraient être soumis à une pression croissante. Les risques sociétaux tels que les inégalités et la polarisation sociétale figurent en bonne place dans les classements des risques à court et à long terme. Les préoccupations croissantes concernant les activités économiques illicites, l’augmentation du fardeau de la dette et la concentration des ressources stratégiques mettent en évidence des vulnérabilités qui pourraient déstabiliser l’économie mondiale dans les années à venir. Tous ces problèmes risquent d’exacerber l’instabilité nationale et d’éroder la confiance dans la gouvernance, ce qui complique encore davantage les efforts visant à relever les défis mondiaux.

Les 33 risques du classement voient leur gravité augmenter sur le long terme, reflétant les inquiétudes des répondants quant à la fréquence ou à l’intensité accrue de ces risques au cours de la prochaine décennie.

« Des conflits au changement climatique, nous sommes confrontés à des crises interconnectées qui exigent une action collective et coordonnée », déclare Mark Elsner, responsable de l’Initiative sur les risques mondiaux au Forum économique mondial. « Il est urgent de redoubler d’efforts pour rétablir la confiance et favoriser la coopération. Les conséquences de l’inaction pourraient se faire sentir pendant des générations. »

Une décennie décisive : la collaboration comme clé de la stabilité

Alors que les divisions s’accentuent et que la fragmentation remodèle les paysages géopolitiques et économiques, la nécessité d’une coopération mondiale efficace n’a jamais été aussi urgente. Pourtant, alors que 64 % des experts anticipent un ordre mondial fragmenté, marqué par la concurrence entre moyennes et grandes puissances, le multilatéralisme est confronté à des tensions considérables.

Mais le repli sur soi n’est pas une solution viable. La décennie à venir représente un moment crucial pour les dirigeants qui doivent gérer des risques complexes et interconnectés et s’attaquer aux limites des structures de gouvernance existantes. Pour éviter une spirale d’instabilité et rétablir la confiance, renforcer la résilience et garantir un avenir durable et inclusif pour tous, les nations doivent privilégier le dialogue, renforcer les liens internationaux et favoriser les conditions d’une collaboration renouvelée.

Vers une gestion éclairée des risques : Entre défis et opportunités

Le concept de « risques » évoque souvent des scénarios catastrophiques, des dangers imminents ou des crises irrésolues. Pourtant, n’est-il pas aussi l’autre nom des opportunités que nous n’avons pas encore su saisir ? Certes, les pages du Rapport sur les risques mondiaux dressent une fresque sombre où tensions géopolitiques, bouleversements climatiques et instabilités sociétales semblent s’entrelacer dans une danse inquiétante. Mais peut-être est-il temps de voir dans ces défis non seulement des menaces, mais également des leviers d’action collective.

Ironiquement, les risques n’existent que parce que nous sommes conscients de leur impact potentiel. Ce qui en soi est une bonne nouvelle : l’humanité ne navigue pas à l’aveugle. Mieux encore, chaque risque identifié porte en lui une promesse de solution, pour peu que nous soyons assez audacieux pour imaginer un avenir différent. La désinformation appelle des outils de vérité plus robustes, les crises climatiques invitent à une transformation radicale de nos modèles économiques et les tensions géopolitiques rappellent la nécessité d’une solidarité mondiale renouvelée.

Alors, puisque les risques sont le prix à payer pour évoluer dans un monde complexe, accueillons-les avec prudence, certes, mais aussi avec une pointe d’optimisme. Après tout, ne dit-on pas que c’est face aux plus grandes menaces que se forgent les plus grandes résiliences ? Et si l’avenir était moins une question de survie que d’intelligence collective ? À condition, bien sûr, de risquer d’y croire.

(1) Le Rapport sur les risques mondiaux est la publication phare du Forum économique mondial sur les risques mondiaux, qui en est à sa 20ᵉ édition. Produit par la Global Risks Initiative du Centre for the New Economy and Society du Forum, le rapport s’appuie sur les informations tirées de l’enquête sur la perception des risques mondiaux, qui s’appuie sur les points de vue de plus de 900 dirigeants mondiaux issus du monde des affaires, des gouvernements, du monde universitaire et de la société civile. Le rapport identifie et analyse les risques les plus urgents à court, moyen et long terme, dans le but de doter les dirigeants de la vision prospective nécessaire pour relever les défis émergents. Il constitue une ressource essentielle pour comprendre l’évolution du paysage mondial des risques et favoriser l’action collective pour construire un avenir plus résilient.