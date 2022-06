La fête à Arthur Cecil Pigou et… à Christian Gollier !

Si vous vous levez tôt – 5 heures du matin ! – et si vous écoutez France Culture, vous n’avez donc pas pu manquer, hier, le dernier cours au Collège de France qu’a donné le 17 février dernier le Professeur Christian Gollier, théoricien de la décision comme il se présente lui-même, cours d’une Chaire annuelle intitulée « Fin du mois et fin du monde : comment concilier économie et écologie ?»…. Sujet intéressant, n’est-ce pas ?

La capacité d’influence internationale de Christian GOLLIER est réelle. Il dirige l’Ecole d’Economie de Toulouse. Il est proche de Jean TIROLE tout autant que de William NORDHAUS, tous deux Prix Nobel d’Economie, et laudateur en épigone lointain, nous y voilà ! du courant de pensée d’Arthur Cecil PIGOU.

Il est un spécialiste de la question majeure des taux d’actualisation et de leur décision, laquelle, vous le savez, revient à formaliser la comparaison entre un sacrifice consenti aujourd’hui et un sacrifice consenti ultérieurement. Il produit des modèles très sophistiqués pour armer scientifiquement ce type de décision. Il souhaite «mettre de la rationalité dans un débat où les idéologies prennent le dessus» (sic) en réfléchissant d’une part à une économie du climat et aux politiques climatiques, d’autre part à «la valeur du carbone» pour traduire opérationnellement nos responsabilités envers les générations futures.

Le 9 décembre 2021, il concluait ainsi sa Leçon inaugurale. En substance très précise : «Le temps est venu pour un avenir commun durable parce qu’il en va de notre responsabilité envers les générations futures. Mais le changement climatique engendrant une défaillance tant des marchés que des démocraties, celle-ci oblige les politiques responsables à réaligner la myriade des intérêts privés sur l’intérêt général en imposant un prix uniforme du carbone sans exception et sans hausse de la pression fiscale au sein de politiques simples et transparentes dans l’efficacité et la justice. Tous calculs faits, l’objectif climatique qu’il retient de + 2°C et qu’il admet démocratiquement légitime justifierait, à son sens, que tout acteur sur la planète, pour entraîner une dynamique de décarbonation, devrait dorénavant envisager la tonne de CO2 à 150 euros aujourd’hui pour, croissant à 4% par an, atteindre, en espérance, 500 euros en 2050, date de l’attendue neutralité carbone».

Le dernier cours de Christian Gollier, que j’ai donc écouté hier, rappelle tout cela en forme de synthèse. Le raisonnement par rapport à la Leçon inaugurale apporte

– des éléments de continuité : la biosphère est strictement un récipient à gaz à effet de serre qui justifie que l’on concentre l’action autour d’un budget carbone intertemporel autorisant la meilleure allocation des efforts possibles face aux bénéfices estimés ; elle n’est jamais un système vivant, jamais!

– des éléments d’incertitude plus nets entre la 1ère et la dernière Leçon : il espère de grands progrès scientifiques pour faire sauter des verrous technologiques liés à la décarbonation, lesquels se font attendre, consent-il, et jusqu’au désespoir d’un instant: «évidemment, en leur absence, on peut alors penser à 2000 euros la tonne de CO2, et la décroissance des économies n’est alors pas inenvisageable!» Mais très peu d’éléments sur les conditions matérielles d’existence des hommes et l’amendement des modes de vie prédateurs d’une minorité d’entre eux qui tirent déjà les économies vers la décroissance !

Bref, le « signal-prix » à travers une «valeur carbone» parce qu’elle est la garantie de la meilleure allocation possible des efforts et des bénéfices, voilà l’essentiel sinon la totalité de son conseil aux puissants de ce monde!

Ah ! Ce monde…, qu’il présente au détour de quelques phrases comme l’objet d’un débat entre les «gens» dont la voix raisonnable se fait entendre à travers les marchés et dont il défend rationnellement les intérêts à travers son modèle avancé, et…et «le philosophe»! Les gens et le philosophe ! (le philosophe qui prend au mieux la figure de l’affreux keynésien… au pire, mais oui!, celle du «petit père des peuples») !

Christian GOLLIER, il le répète souvent, se sent bien seul sur le front avancé de son modèle… seuls 3 ou 4 économistes dans le monde, regrette-t-il ! Et pourtant, son espoir sincère et explicite est bien de contribuer avant tout au débat public…

Aussi, je vous le demande, perdrions-nous vraiment notre temps… de «philosophe» (?) à lui faire écho, à lui faire au moins une réponse d’attente?

On l’interpellerait – comme il le fait, lui, explicitement à l’endroit des climatologues et des économistes du climat dont il finit par considérer les travaux après les avoir «vertement» rabroués. On l’informerait du fait que la destruction du Vivant qui menace jusqu’à l’habitabilité de la Terre par les humains ne saurait plus se réduire aujourd’hui à un risque, donc probabilisable et assurable, comme il le présume toujours, parce que ce risque est devenu systémique, donc qu’il relève de multiples dangers à l’interdépendance certaine et que nous n’avons pas su collectivement anticiper et nommer, puis écarter ! Et qu’en conséquence cette représentation-ci qui suppose impérativement de devoir reconstruire des économies écologiquement compatibles invalide les hypothèses de base qui forgent son modèle réductionniste.

Jean-Paul Karsenty, Économiste, ancien ingénieur économiste au CNRS