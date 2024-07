Comment les cadres du privé réinventent le travail

Trois ans après une crise sanitaire ayant profondément transformé le monde professionnel, les cadres du secteur privé continuent de réévaluer leurs aspirations. L’épanouissement personnel et le respect des valeurs de responsabilité sociale des entreprises émergent aujourd’hui comme les priorités dominantes. Toutefois, malgré un attrait croissant pour le travail en freelance, une économie incertaine et un pouvoir d’achat en berne poussent les cadres à rester prudents. Dans ce contexte, l’Ifop, en partenariat avec Freelance.com, a lancé la sixième vague de son étude annuelle pour explorer les préoccupations des cadres du secteur privé en 2024 et les tendances qui redéfiniront le travail de demain.

Réalisée début 2024 auprès de 1006 personnes représentatives de la population cadre âgée de 18 ans et plus, l’enquête offre des perspectives précieuses sur les changements d’attitude et les enjeux de fond qui caractérisent aujourd’hui le monde professionnel. Les résultats mettent en lumière les défis et opportunités auxquels les cadres sont confrontés, soulignant aussi l’importance pour les entreprises de répondre à ces nouvelles attentes, à la fois pour être en phase avec ces évolutions mais aussi pour fidéliser les talents. Réparties en 3 grands axes, les principales conclusions obtenues esquissent les contours de ces transformations.

“La 6ème étude Ifop, proposée par Freelance.com, confirme l’attrait des cadres du privé pour une organisation plus souple du travail, une forme d’organisation hybride. Les salariés traditionnels côtoient désormais au quotidien des travailleurs indépendants, en présentiel et/ou en distanciel. Un enseignement essentiel à retenir de l’étude est que l’image de l’indépendant évolue positivement et se renforce auprès des cadres. Chez Inop’s, (marque du groupe freelance.com) notre devise « small is big » résonne en parfaite harmonie avec leurs aspirations.” explique Jean-Hugues Zenoni, Vice-président de Freelance.com

Horizon 2030 : priorités sur l’épanouissement professionnel, le bien-être et l’IA

Alors que le pouvoir d’achat occupe une place prépondérante dans les préoccupations quotidiennes des Français, les cadres ne font pas exception à cette tendance. Cette année, 38% des cadres soulignent que les changements dans la manière de consommer, exacerbés par le contexte inflationniste, représentent la modification la plus significative dans leur vie. Cette préoccupation majeure, qui a connu une hausse de 10 points par rapport à 2022 et de 24 points depuis 2021, sert de toile de fond aux évolutions de leurs attentes.

Sur un marché du travail en tension, les cadres réévaluent ainsi leurs priorités, en quête d’un équilibre plus satisfaisant entre leur vie professionnelle et personnelle. 41% d’entre eux placent donc la possibilité de concilier ces deux aspects de leur vie en tête de leurs préoccupations professionnelles dans un horizon de cinq ans. Juste avant cela, 42% aspirent à un épanouissement professionnel plus accru.

L’adaptation aux nouvelles technologies, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle, est citée par 26% des cadres comme un enjeu prépondérant, reflet de la nécessité d’innover et d’appréhender ce nouvel outil. Et c’est vrai que l’IA transforme le marché du travail puisqu’il privilégie les compétences technologiques : la nature du travail changera de manière significative, exigeant de nouvelles compétences et une agilité sans précédent. Toutefois, sa perception parmi les cadres reste nuancée. Environ un tiers des cadres considère le développement des IA comme une opportunité, tandis qu’un autre tiers le perçoit comme une menace, et le dernier tiers reste indécis. Une plus grande acceptation s’observe chez les jeunes générations : 44% des répondants de moins de 35 ans considèrent l’IA comme bénéfique. Parallèlement, 47% des ceux ayant déjà une expérience en freelance perçoivent l’IA favorablement, suggérant que ceux habitués à des environnements de travail plus autonomes sont plus enclins à reconnaître les avantages de cette technologie.

Flora Baumlin, Account Director Corporate & Work Experience, Groupe Ifop explique que « Si les cadres sont nombreux à souligner l’impact de l’inflation sur leur manière de consommer, ces derniers restent cependant moins vulnérables face aux questions de pouvoir d’achat que les publics des catégories populaires, aux revenus plus limités. Ainsi, l’équilibre vie pro vie perso et l’épanouissement au travail représentant la clé de voûte des aspirations des cadres en 2024, et dans un contexte généralisé de tension sur le recrutement, ils semblent avoir la possibilité d’influencer positivement les entreprises et de modeler leurs contextes de travail en fonction de leurs souhaits. Pour autant, pour 1 cadre sur 3, l’épanouissement au travail pourrait également passer par le freelancing et sa promesse d’autonomie accrue ou du moins par la voie médiane que représente le portage salarial, alliant sécurité du salariat et indépendance du freelancing. »

Démissionner pour repenser sa carrière ?

Bien que le contexte économique de ces derniers mois soit plus contraignant, ce phénomène de démission est toujours significatif cette année : 42% des cadres envisagent de quitter leur entreprise ou l’ont déjà fait, ce qui, certes, représente une diminution de 9 points par rapport à 2022, mais le taux reste néanmoins élevé.

Dans le détail, ils sont concrètement 8% à avoir effectivement quitté leur entreprise. Cela concerne surtout les moins de 35 ans, ceux ayant une expérience en indépendant et ceux estimant que leur travail n’est pas reconnu à sa juste valeur. Parmi les principales raisons motivant cette envie de changement : une rémunération jugée insuffisante, le management qui ne convient plus et le manque de reconnaissance de son travail.

La perte de sens dans le travail, le manque d’utilité pour la société, l’aspiration à quitter le salariat et l’envie de pouvoir réaliser un projet personnel sont également en parallèle des éléments en nette progression cette année. Des tendances qui vont dans le sens d’un désir croissant de changement et d’autonomie, souvent associé à des formes de travail plus flexibles. Un mouvement en accord avec les projections de l’étude menée en juin 2022 par Freelance.com et Datastorm, laquelle prévoit que le nombre de freelances en France pourrait s’élever à 1,5 million d’ici 2030. Or, comme le démontre un article des Echos, l’étendue du mal-être, qui touche nombre de salariés, est le risque le moins bien anticipé par l’Etat et les entreprises.

Un intérêt qui s’affirme pour le freelancing et les TPE

Confirmant l’attrait pour des structures offrant plus de liberté et d’implication personnelle, le travail en freelance et les petites entreprises attirent de plus en plus les cadres du secteur privé. Une part substantielle de ces derniers, attirés par la possibilité de choisir leurs missions et d’organiser leur temps de travail, expriment un intérêt croissant pour le freelancing. A cet égard, 33% des cadres seraient ainsi intéressés par le fait de travailler de manière indépendante à l’avenir, dont 6% ont répondu “oui, beaucoup”. Toutefois, cette forme de travail n’est pas sans défis : 49% des répondants évoquent en parallèle des contraintes notables, telles que la crainte d’une baisse de revenus, mais surtout l’absence de revenus garantis et les contraintes administratives, en nette progression elles-aussi.

Par ailleurs, les structures de petite taille sont également plébiscitées : 56% des interrogés seraient intéressés de travailler dans une TPE. Entre autres avantages perçus : retrouver une dimension plus humaine (42%), évoluer dans un environnement où l’échelle de décision est plus proche (31%) et bénéficier d’un rôle élargi et de plus grandes responsabilités (29%). Parmi eux, 72% des cadres issus d’entreprises de moins de 250 salariés se disent plus enclins à travailler dans les TPE.

Enfin, le portage salarial continue de bénéficier de façon stable d’une bonne notoriété, conjuguant l’indépendance du freelance à la sécurité du statut salarié. 71% des répondants en ont en effet une bonne image. Aussi, 36% des cadres du privé pourraient envisager de l’expérimenter dans les cinq prochaines années, témoignant de son potentiel à correspondre à ces aspirations d’autonomie et de sécurité.

Le rapport au travail des jeunes générations est très différent de celui qu’entretenaient leurs aïeux. Que ce soit l’importance du travail dans leur vie ou encore le sens que l’on retire du travail, les jeunes sont plus nombreux à placer le travail et leur vie professionnelle en dernière place de leurs sphères de vie, loin derrière la vie de couple et la vie familiale.

Nous assistons donc à un vaste changement de mentalité. Les jeunes sont en forte quête d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ils ne voient plus le travail comme un devoir moral et n’acceptent pas n’importe quel travail à n’importe quelle condition. Les employeurs gagneraient à miser sur la qualité de leurs milieux (interactions sociales, autonomie, place aux initiatives, à la réalisation personnelle et à l’utilité sociale, entre autres) pour les attirer et les retenir.

Avec l’expansion de l’économie numérique, incluant l’automatisation et l’intelligence artificielle, et la croissance des emplois dans les secteurs de l’économie sociale et verte, les chercheurs soulignent la nécessité d’intégrer des politiques publiques et de développer un cadre réglementaire solide pour soutenir les jeunes travailleurs. Ils recommandent l’adoption de mesures spécifiques qui prennent en compte la diversité des parcours et répondent aux besoins particuliers des 18 à 34 ans.

Les jeunes sont confrontés à un marché du travail en mutation, riche de défis mais aussi porteur de nouvelles opportunités pour redéfinir les normes de travail. Cette génération, en quête de sens et d’engagement, pourrait voir son avenir économique et la dynamique sociale des prochaines décennies façonnés par la façon dont nous relevons ces défis.

