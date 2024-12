Les TPE-PME françaises face aux turbulences économiques : entre résilience et réinvention

Dans un contexte économique marqué par une inflation persistante, des tensions sur les approvisionnements, et un nombre croissant de faillites, les TPE-PME françaises ne sont pas épargnées par les difficultés. Le pays enregistre un rythme inquiétant de défaillances d’entreprises, reflétant la fragilité du tissu économique et les défis auxquels les acteurs de petite et moyenne taille doivent faire face au quotidien. Pourtant, malgré cet environnement hostile, certaines entreprises parviennent à s’adapter et à innover.

Le dernier baromètre publié par Qonto, en partenariat avec YouGov, apporte un éclairage précieux sur la manière dont ces entreprises s’efforcent de se réinventer pour surmonter les obstacles. L’étude révèle une évolution marquée vers la numérisation et l’adoption de technologies innovantes, ainsi qu’une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux. Autant de signes d’un dynamisme qui, malgré les vents contraires, continue de porter les ambitions de nombreuses TPE-PME.

En route vers 2025, ces entreprises s’accrochent à trois priorités essentielles : acquérir et fidéliser leurs clients, renforcer leurs équipes, et investir massivement dans des solutions technologiques pour rester compétitives. Cette quête de résilience économique et écologique reflète une volonté claire de transformer les défis actuels en opportunités pour bâtir un avenir plus durable et prospère.

Qonto, le leader européen de la gestion financière pour les TPE-PME et les indépendants, publie aujourd’hui son deuxième baromètre sur l’état des petites et moyennes entreprises européennes. Le rapport a été réalisé en collaboration avec YouGov, dans le cadre d’une enquête auprès de plus de 5 000 décideurs de TPE-PME en France, Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni.

L’enquête révèle un paysage économique résilient malgré des défis économiques persistants. Bien que l’inflation et le déficit de la demande restent des préoccupations majeures, les données montrent que les TPE-PME françaises s’engagent activement dans la transformation, avec une évolution importante vers l’adoption d’outils d’intelligence artificielle et la mise en œuvre d’initiatives visant à réduire les émissions carbones. De plus, les solutions bancaires numériques égalent désormais les banques traditionnelles en termes d’adoption. Alors que les entreprises se tournent vers 2025, l’acquisition de clients et le développement des talents émergent comme priorités principales, avec un focus spécifique sur l’investissement technologique qui reste crucial pour la croissance.

Les TPE-PME françaises sont résilientes malgré les vents économiques contraires

La dernière étude de Qonto révèle un paysage économique robuste à travers les marchés européens, avec 64% des entreprises atteignant leurs objectifs 2024, et 10% les dépassant, reflétant une forte résilience malgré les défis économiques. La taille de l’entreprise apparaît comme un facteur critique de succès, les entreprises réalisant plus de 100M€ étant trois fois plus susceptibles de dépasser leurs objectifs que celles sous 100K€ (23% contre 7%).

La France, bien que confrontée à des difficultés économiques, montre une capacité d’adaptation remarquable : 65% des entreprises ont atteint les objectifs qu’elles s’étaient fixées. Les entreprises des régions de Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-de-France se distinguent particulièrement, avec 13 % d’entre elles dépassant leurs objectifs.

Régions performantes : Normandie (77 %), Auvergne-Rhône-Alpes (63 %) et Pays de la Loire (60 %) affichent des résultats supérieurs à la moyenne nationale.

Priorités émergentes : 31 % des entreprises européennes identifient l’acquisition de clients comme une priorité pour 2025, tandis que 28 % augmentent leurs investissements technologiques.

Transformation numérique : la France s’aligne sur les meilleures pratiques européennes

Les entreprises françaises adoptent massivement des solutions numériques. Les outils bancaires en ligne égalent désormais les banques traditionnelles avec 31 % d’adoption. Cette transition est particulièrement visible chez les entreprises de moins de 5 ans (38 %), leaders dans l’utilisation des solutions exclusivement numériques.

Les technologies en tête : En 2025, 28 % des TPE-PME françaises prévoient d’augmenter leurs dépenses technologiques, plaçant ces investissements devant ceux dédiés au marketing (27 %) et à l’acquisition de clients (25 %).

Adoption de l’IA : 67 % des PME européennes utilisent déjà des outils d’intelligence artificielle. La France s’aligne avec ces chiffres, les entreprises les plus jeunes et celles des secteurs IT/Télécoms étant en tête.

77% des TPE-PME françaises travaillent sur des mesures de réduction des émissions

Les résultats de Qonto révèlent une approche environnementale attrayante dans l’ensemble des PME européennes : 79 % s’alignent et 49 % d’entre elles mettent déjà en œuvre des mesures de réduction des émissions de carbone.

Les entreprises françaises suivent cette tendance avec 77% engagées ou planifiant des actions. Alors que 47% mettent déjà en œuvre des mesures, seulement 6 % considèrent ces mesures comme une priorité primaire.

Différences régionales :

La région Nord-Ouest est la plus engagée, avec le pourcentage le plus élevé d’entreprises prenant ou prévoyant de prendre des mesures : (84%).

La région parisienne présente un pourcentage relativement plus élevé d’entreprises ayant l’intention de prendre des mesures à l’avenir, ce qui indique une croissance potentielle de l’engagement : (35%). Facteur taille : Les grandes entreprises montrent un leadership en la matière, 15 % d’entre elles priorisant ces initiatives contre seulement 8 % des petites entreprises.

Ces chiffres s’inscrivent dans le contexte de l’expansion de la législation CSRD de la Commission européenne. À partir de 2027, les PME européennes de 10+ employés, plus de 900 000€ ou des actifs valant plus de 450 000€ seront légalement tenues de rendre compte de leur impact environnemental et social.

Le triple enjeu 2025 : les TPE-PME françaises prévoient de transformer clients, talents et technologie en croissance et innovation

Le rapport montre que les équipes techniques et marketing/communication restent le principal focus d’investissement pour les entreprises européennes en 2025, avec 26 % des TPE-PME prévoyant d’augmenter les dépenses de ces deux départements. Les investissements pour le département Produit sont également conséquents (24%) confirmant l’accent mis sur l’innovation et l’amélioration des offres pour répondre aux demandes du marché.

Pour faire face aux défis de demain, les TPE-PME françaises concentreront leurs efforts sur :

Acquisition de clients (31 %) : Identifiée comme la priorité principale, les entreprises françaises s’appuient sur l’innovation produit (22 %) et des campagnes marketing ciblées (21 %) pour renforcer leur attractivité et compétitivité.

Investissement technologique (28 %) : La transformation numérique est un pilier essentiel de la stratégie, avec une priorité donnée aux outils d’automatisation et à l’intelligence artificielle pour gagner en efficacité.

Attraction et fidélisation des talents : Considérée comme un facteur clé de succès, l’acquisition de main-d’œuvre qualifiée répond à un besoin croissant d’expertise pour accompagner la croissance des entreprises.

Philippine Rougevin-Baville, Directrice Générale France de Qonto, explique : « Notre deuxième baromètre européen des TPE-PME révèle à la fois des tendances encourageantes et des axes d’amélioration alors que nous nous tournons vers 2025. Les entreprises européennes continuent de s’adapter avec agilité à un contexte économique incertain, et c’est la transformation numérique qui émerge comme un levier central de compétitivité à travers tous les marchés, notamment dans les services financiers où les solutions en ligne sont désormais le choix préféré. La France affiche une dynamique prometteuse – se positionnant comme un acteur clé de la transition numérique grâce à une montée en puissance des investissements technologiques. L’engagement croissant en faveur de l’impact, avec 77 % des entreprises déjà actives ou planifiant des actions en faveur de la réduction des émissions carbone, témoigne d’une prise de conscience environnementale qui s’inscrit dans une vision à long terme. Ces types d’analyses sont essentiels pour nous chez Qonto afin de mieux comprendre les besoins et défis des TPE-PME européennes, et de concevoir un produit répondant au mieux à leurs attentes en constante évolution. »

Méthodologie

Qonto a lancé une enquête quantitative en ligne, multimarchés, réalisée par YouGov, auprès de 5 032 décideurs seniors en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, avec des répondants recensés dans chacun des cinq pays. Les personnes interrogées étaient des décideurs de haut niveau (directeurs de PME, chefs d’entreprise et équipes de direction) d’entreprises comptant moins de 250 employés. Les réponses de l’enquête ont été recueillies entre le 6 et le 19 septembre 2024.