Une série d’objets volants pas vraiment identifiés repérés sur plusieurs continents

L’armée américaine a abattu un objet volant non identifié au-dessus du lac Huron dimanche après-midi, un peu plus d’un jour après qu’un chasseur de l’armée de l’air ait abattu un objet au-dessus de l’Alaska vendredi soir, et environ une semaine après qu’un ballon chinois ait été abattu après avoir traversé l’espace aérien américain. Pendant ce temps, l’armée de l’air uruguayenne a déclaré qu’elle enquêtait sur des « lumières dans le ciel » dans le nord-ouest du pays, et les médias d’État chinois ont rapporté qu’il y avait un « objet volant non identifié dans les eaux près de la ville côtière de Rizhao dans la province et qu’ils se préparaient à l’abattre. » Ces jours-ci, les OVNIS semblent voler en escadrille, provoquant questionnement et début d’émoi dans les réseaux sociaux. « Rien n’est exclu » sur leur provenance disent les hauts gradés américains, même la piste des extraterrestres.

Cité par l’agence Reuters, Le général de l’armée de l’air américaine chargé de superviser l’espace aérien nord-américain a déclaré ce dimanche 12 février, après une série d’abattages d’objets non identifiés, qu’il n’excluait pas encore la possibilité d’une origine extraterrestre ou de toute autre explication, s’en remettant aux experts du renseignement américain.

Rien n’est exclu

Interrogé pour savoir s’il avait exclu une origine extraterrestre pour trois objets aériens abattus par des avions de guerre américains en autant de jours, le général Glen VanHerck a répondu : « Je vais laisser la communauté du renseignement et du contre-espionnage y réfléchir. Je n’ai rien exclu du tout« . « Nous les appelons des objets, et non des ballons, pour cette raison », a déclaré VanHerck. Toutefois, un autre responsable de la défense américaine, s’exprimant sous couvert de l’anonymat, a déclaré que l’armée n’avait vu aucune preuve suggérant que les objets en question étaient d’origine extraterrestre. Les commentaires de VanHerck ont été faits lors d’un briefing du Pentagone dimanche après qu’un avion de chasse F-16 américain ait abattu un objet de forme octogonale au-dessus du lac Huron, à la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Les responsables américains et canadiens n’ont pas communiqué d’autres informations sur l’un des deux ovnis qu’ils ont abattus ce week-end. La semaine dernière, un chasseur de l’armée de l’air a détruit, au large des côtes de la Caroline du Sud, un ballon chinois qui avait d’abord été repéré au-dessus du Montana avant de flotter à travers les États-Unis.

Pendant ce temps, l’armée de l’air uruguayenne a déclaré vendredi qu’elle enquêtait sur des « lumières clignotantes dans le ciel » au-dessus de Termas de Almiròn, dans l’ouest du pays, et a indiqué qu’elle avait déployé une partie du gouvernement chargée d’enquêter sur les ovnis pour « recueillir des informations et interroger des témoins ». Les médias d’État chinois ont diffusé un avertissement dimanche indiquant que « les autorités maritimes locales de la province du Shandong, dans l’est de la Chine, ont annoncé dimanche qu’elles avaient repéré un objet volant non identifié dans les eaux proches de la ville côtière de Rizhao, dans la province, et qu’elles se préparaient à l’abattre. »

Phénomènes aériens non identifiés

Ces incidents surviennent alors que le Pentagone a entrepris ces dernières années un nouvel effort pour enquêter sur les observations militaires d’OVNIs – rebaptisés dans le jargon officiel du gouvernement « phénomènes aériens non identifiés » ou UAPs. Les efforts du gouvernement pour enquêter sur les objets anormaux et non identifiés – qu’ils se trouvent dans l’espace, dans le ciel ou même sous l’eau – ont conduit à des centaines de rapports documentés qui font l’objet d’une enquête, ont déclaré de hauts responsables militaires. L’analyse des observations militaires est menée par le Bureau du directeur du renseignement national, en collaboration avec un bureau du Pentagone nouvellement créé, appelé AARO (All Domain Anomaly Resolution Office).

Leur premier rapport au Congrès en juin 2021 a examiné 144 observations faites par des aviateurs de l’armée américaine datant de 2004. Cette étude a attribué un incident à un grand ballon qui se dégonflait, mais a conclu que le gouvernement n’était pas en mesure d’expliquer les autres incidents sans une analyse plus approfondie.

Un rapport du Bureau du directeur du renseignement national publié le mois dernier fait état de 366 autres observations, principalement des ballons, des drones, des oiseaux ou des objets en suspension dans l’air. Mais 171 sont restées officiellement inexpliquées. « Certains de ces UAP non caractérisés semblent avoir démontré des caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles, et nécessitent une analyse plus approfondie« , a déclaré le bureau dans le rapport.

Elucubrations ?

Le flou et le mystère entretient volontiers les élucubrations les plus fantaisistes. Il faut toutefois reconnaître qu’en la matière, les autorités américaines et canadiennes laissent planer un silence mystérieux. En effet, les deux objets qui ont survolé ce weekend l‘Alaska et le Yukon ont été sous la surveillance du NORAD et de ses avions pendant des heures. Il doit donc exister quantité de vidéos et de photos qui ont été prises de l’étrange aéronef. Rien n’a encore été rendu public.

Des responsables américains ont décrit au Washington Post deux « objets cylindriques » de taille comparable à une Beetle de Volkswagen. « Ce que nous ne comprenons pas encore, c’est quelles sortes de technologies sont là-dedans » ont-ils ajouté. Selon CNN, les pilotes des F-22 avaient fait des observations contradictoires sur l’aéronef énigmatique. Certains affirmant qu’il avait interféré avec leurs capteurs électroniques et qu’ils ne pouvaient pas expliquer comment l’objet restait en l’air.

Les services de renseignement américains devraient, la semaine prochaine, remettre au Congrès une mise à jour de leur rapport sur l’observation de « phénomènes aériens non identifiés ». En saura-t-on plus ? Ce qui est sûr, c’est que les observations récentes ont accru le niveau de vigilance de la défense américaine. «Nous avons examiné de plus près notre espace aérien à ces altitudes, y compris en améliorant notre radar, ce qui peut expliquer, au moins en partie, l’augmentation du nombre d’objets que nous avons détectés au cours de la semaine dernière», a ainsi déclaré dimanche la secrétaire adjointe à la Défense Melissa Dalton lors d’une conférence de presse. Ceux qui pensent que les petits hommes verts sont en train de nous envahir devraient vraisemblablement rester sur leur faim.