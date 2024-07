Extraterrestres : circulez, il n’y a rien à voir

Une longue étude menée par le ministère de la défense américain sur les « phénomènes anormaux non identifiés », plus communément appelés OVNI, n’a trouvé aucune preuve que des extraterrestres aient visité la Terre ou que les autorités aient récupéré des vaisseaux spatiaux et les cachent au public. De quoi mettre à mal un pan entier de notre imaginaire. Dommage.

L’étude, achevée le 8 mars dernier, a porté sur toutes les enquêtes officielles menées aux États-Unis de 1945 à nos jours et a examiné des archives gouvernementales classifiées et non classifiées.

Ses conclusions sont sans équivoque : « rien ne prouve qu’une enquête [du gouvernement américain], une recherche universitaire ou une commission d’examen officielle ait confirmé que l’observation d’un OVNI représentait une technologie extraterrestre ». Les rapports faisant état d’objets volants ou d’engins extraterrestres présumés s’avèrent généralement avoir des explications banales : Il s’agissait « d’objets et de phénomènes ordinaires résultant d’une mauvaise identification », parfois par des témoins bien intentionnés qui pensaient avoir repéré quelque chose d’extraterrestre.

Le rapport est susceptible d’être examiné et rejeté par des enquêteurs indépendants, d’anciens membres du personnel américain et des théoriciens de la conspiration qui semblent convaincus que le gouvernement cache des preuves de l’existence d’une vie extraterrestre et qu’il a élaboré un ensemble élaboré de programmes classifiés consacrés à la rétro-ingénierie de leur technologie. L’été dernier, un ancien officier de renseignement ayant fait partie d’un groupe de travail du Pentagone sur les OVNI a fait la une des journaux et suscité des spéculations lorsqu’il a déclaré au Congrès que le gouvernement disposait d’un dépôt secret de vaisseaux spatiaux et de cadavres d’extraterrestres abattus.

Le nouveau rapport, compilé par le Bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO) du ministère de la défense, répond directement à ces allégations. « L’AARO a déterminé, sur la base de toutes les informations fournies à ce jour, que les affirmations concernant des personnes spécifiques, des lieux connus, des tests technologiques et des documents prétendument impliqués ou liés à la rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre, sont inexactes », a déclaré le bureau dans un document non classifié de plus de 60 pages.

Avant même la publication du rapport, les détracteurs du bureau s’étaient demandé si les enquêteurs ne seraient pas paralysés par le manque d’accès à des documents hautement confidentiels. Mais le bureau a conçu un « processus sécurisé », selon le rapport, en travaillant avec les agences gouvernementales pour examiner les programmes dits d’accès spécial que les personnes interrogées avaient identifiés, soit par leurs noms de code supposés, soit par leur description.

Les enquêteurs du bureau se sont vu « accorder un accès complet à tous les programmes sensibles pertinents [du gouvernement américain] » et, lorsque des entreprises et des sous-traitants ont été identifiés, le bureau a interrogé des cadres supérieurs, des scientifiques et des ingénieurs au sein de ces organisations, selon le rapport. Les enquêteurs ont eu accès à un large éventail de ministères et d’agences gouvernementales, notamment le ministère de la défense et les services militaires, la communauté du renseignement – y compris les dossiers détenus par la CIA -, le ministère de l’énergie, le ministère de la sécurité intérieure et les archives nationales.

Scepticisme

Les enquêteurs semblaient prévoir que leur travail serait confronté à un public sceptique. Selon eux, l’imagination et l’incompréhension du public concernant les visites d’extraterrestres ont été alimentées par une industrie d’émissions télévisées, de livres, de films et de médias sociaux qui répètent les mêmes affirmations extravagantes sur les vaisseaux spatiaux dans les hangars et les corps d’extraterrestres dans les sous-sols.

« Un thème récurrent dans la culture populaire implique un récit particulièrement persistant selon lequel le [gouvernement américain] – ou une organisation secrète en son sein – a récupéré plusieurs vaisseaux spatiaux et des restes biologiques extraterrestres […] et qu’il a conspiré depuis les années 1940 pour cacher cet effort au Congrès des États-Unis et au public américain », indique le rapport.

Le personnel gouvernemental est l’un des plus ardents défenseurs de cette idée. Les enquêteurs ont interrogé une trentaine de personnes, dont certaines avaient travaillé sur des programmes de recherche officiels d’OVNI, « qui ont affirmé avoir des informations sur l’implication présumée [du gouvernement américain] dans l’exploitation de technologies extraterrestres », indique le rapport. Dans certains cas, ils sont tombés sur des programmes réels et hautement confidentiels qui n’avaient rien à voir avec les extraterrestres. « Nombreux sont ceux qui ont sincèrement mal interprété des événements réels ou qui ont confondu des programmes américains sensibles pour lesquels ils n’étaient pas habilités « , a déclaré Tim Phillips, directeur intérimaire de l’AARO, à la presse.

Téléphone arabe

Leurs conclusions se fondent sur une sorte de jeu de téléphone arabe, dans lequel des chuchotements de programmes secrets, souvent basés sur des ouï-dire, ont circulé pendant des années au sein de la communauté militaire et des services de renseignement. Nous avons vu un petit groupe de personnes qui se connaissaient et qui ont toutes cité leurs observations comme étant à l’origine de leurs convictions ou de leurs observations », a déclaré M. Phillips.

Certaines de ces personnes avaient travaillé à la recherche sur les OVNI dans le cadre d’un programme du Pentagone, au début des années 2000, qui visait à étudier les technologies aérospatiales de la prochaine génération. Le sénateur Harry M. Reid, qui s’intéressait de près aux objets volants non identifiés et était originaire de la zone 51, le terrain d’essai secret de l’armée de l’air qui occupe une place centrale dans la légende des OVNI, était un soutien de poids pour ce programme. Selon le rapport, la recherche sur les OVNI ne faisait pas partie de la mission du programme, mais celui-ci s’est aventuré sur ce terrain, examinant des rapports d’activité paranormale, de « créatures » et de « phénomènes inter-dimensionnels ».

En 2017, les travaux de cet organisme ont été rendus publics, ainsi que des vidéos prises à partir d’avions militaires qui semblaient montrer des OVNIs volant à une vitesse extraordinaire, à la stupéfaction des pilotes militaires. Cette exposition a inauguré une nouvelle ère d’ouverture dans la communauté militaire et du renseignement, qui a commencé à examiner les OVNI – dont certains pensaient qu’il pouvait s’agir de drones ou d’armes hypersoniques – comme une menace potentielle pour la sécurité nationale et l’aviation commerciale. Depuis, le personnel militaire est encouragé à signaler les observations ; certaines ont ensuite été attribuées à des avions étrangers, des ballons de surveillance, des anomalies atmosphériques ou simplement des débris flottant dans l’air.

La confusion semblait régner dans les déclarations des témoins qui ont parlé aux enquêteurs de l’AARO. Selon le rapport, certains des noms de code des programmes fournis par les personnes interrogées sur le site se sont révélés inexistants ou ont pu être attribués à des entités disparues sur le site. Une personne a identifié par erreur un programme de recherche privé sur les OVNI comme étant géré par le gouvernement américain.

Un autre programme porté à l’attention de l’AARO, Kona Blue, serait une initiative du département de la sécurité intérieure « visant à dissimuler la récupération et l’exploitation de « produits biologiques non humains » », selon le rapport. En d’autres termes, des corps d’extraterrestres. Les enquêteurs ont découvert que l’origine de ces soupçons remontait à certains chercheurs du Pentagone, soutenus par Reid, qui s’étaient égarés dans l’étude des OVNI.

Lorsque la Defense Intelligence Agency a annulé cet effort en 2012 « en raison d’un manque de mérite », ses partisans ont proposé que la Homeland Security finance une nouvelle version pour enquêter sur la recherche paranormale, y compris les « anomalies de la conscience humaine ». Le programme, qu’ils ont proposé d’appeler Kona Blue, comprendrait également la rétro-ingénierie de « vaisseaux spatiaux extra-terrestres qu’ils espèrent acquérir ». Les partisans de Kona Blue partaient du principe que les preuves biologiques de l’existence d’extraterrestres étaient déjà en possession du gouvernement. Les responsables de la sécurité intérieure ont finalement rejeté la proposition.

Les enquêteurs de l’AARO ont examiné un certain nombre d’affirmations spécifiques, notamment que la CIA avait travaillé avec une société pour examiner des vaisseaux spatiaux extraterrestres ; qu’un ancien officier supérieur de l’armée américaine avait « touché la surface » d’un vaisseau spatial et en avait vu un « flotter dans un bâtiment », vraisemblablement une installation militaire ou le site d’une entreprise privée ; et que la technologie extraterrestre restait en possession d’entreprises, et non du gouvernement, dans le cadre d’un effort pour la tenir à l’écart des surveillants du Congrès.

D’autres personnes interrogées ont fait part de leurs propres observations d’OVNI et ont affirmé avoir vu des militaires charger des conteneurs de vaisseaux spatiaux dans des avions ou avoir entendu des scientifiques discuter de la présence d’êtres extraterrestres lors de tests sur des matériaux spécialisés. D’autres ont affirmé que les personnes au courant des activités classifiées avaient signé des accords de non-divulgation qui stipulaient que toute violation du secret était « passible de la peine de mort ».

Contestation et démentis

Les enquêteurs de l’AARO n’ont trouvé aucune preuve à l’appui de ces récits et ont pu contester ou démentir certains d’entre eux.

L’ancien officier militaire qui aurait touché un vaisseau spatial a nié cette affirmation lorsque les enquêteurs l’ont interrogé à ce sujet, n’a pas pu se souvenir de la conversation en question et a émis l’hypothèse que la question pouvait résulter d’un malentendu : Il avait en fait touché une fois un chasseur furtif F-117 Nighthawk, « un avion si secret que le folklore du Nevada l’a qualifié d’OVNI« , selon une publication de l’armée de l’air datant de 2018.

La personne qui a affirmé que des extraterrestres étaient présents lors d’un test de matériaux avait probablement mal compris la conversation, qui faisait probablement référence à « une unité de test et d’évaluation qui avait un surnom avec des connotations ‘extraterrestres’ dans l’installation spécifique mentionnée », selon le rapport.

Dans un autre cas, une personne interrogée affirmant avoir vu un objet « présentant des caractéristiques étranges » avait probablement raison. Sur la base des informations spécifiques fournies, la personne avait probablement assisté au test d’une nouvelle « plateforme » militaire qui n’était « en aucun cas liée à l’exploitation d’une technologie extraterrestre », selon le rapport.

Les enquêteurs de l’AARO ont même réussi à mettre la main sur ce que des enquêteurs privés prétendaient être un échantillon provenant d’un vaisseau extraterrestre. Une inspection plus poussée a révélé qu’il s’agissait d’un « alliage terrestre fabriqué, qui ne représente pas une technologie extraterrestre et ne possède pas de qualités exceptionnelles », selon le rapport. L’échantillon contenait du magnésium, du zinc et du bismuth, ainsi que d’autres éléments tels que le plomb.

Les personnes soupçonnées d’avoir participé aux efforts de dissimulation de la technologie extraterrestre, y compris les dirigeants d’entreprises censées participer aux travaux classifiés, ont nié ces faits lorsqu’elles ont été interrogées par les enquêteurs, attestant de la véracité de leurs déclarations pour le compte rendu.

Le Washington Post a déjà interrogé six personnes qui prétendaient détenir des informations sur les activités de récupération de crashs et de rétro-ingénierie du gouvernement américain et du secteur privé. Bien que le rapport de l’AARO n’identifie pas les personnes interrogées par ses enquêteurs, plusieurs de leurs récits correspondent aux affirmations détaillées des personnes qui ont parlé au Post. Le Post a choisi de ne pas publier ces récits parce que ces personnes n’ont fourni aucune preuve pour corroborer leurs affirmations. Leurs informations étaient presque exclusivement basées sur des déclarations de seconde ou de troisième main, généralement de personnes que les personnes interrogées ont refusé d’identifier.

Dans certains cas, les enquêteurs du Congrès qui avaient interrogé ces personnes pensaient qu’elles avaient probablement confondu des programmes réellement classifiés avec ceux liés aux OVNI et qu’elles étaient parvenues à des conclusions sur les activités du gouvernement américain qui n’étaient pas étayées par des preuves directes.

Source : Washington Post et agences