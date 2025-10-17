S’adapter ou mourir – Coexister avec le changement climatique, de Quentin Ghesquière et Damien Desbordes – Éditions Rue de l’échiquier, 24 octobre 2025 – 208 pages

Quentin Ghesquière et Damien Desbordes s’attaquent à l’une des questions les plus pressantes de notre époque : comment l’humanité peut-elle faire face à un climat qui change désormais de manière irréversible ? Loin d’un simple manifeste alarmiste, cet ouvrage propose une réflexion lucide et pragmatique sur les défis de l’adaptation, en interrogeant les conditions de possibilité d’une coexistence durable entre les sociétés humaines et les bouleversements écologiques en cours.

De la prise de conscience à la responsabilité collective

Les auteurs partent d’un constat implacable : malgré les alertes répétées du GIEC, les politiques climatiques mondiales restent largement insuffisantes pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. La réalité du dérèglement est désormais tangible — sécheresses, inondations, incendies, effondrement de la biodiversité — et il ne s’agit plus seulement de « prévenir », mais bien de vivre avec.

Ghesquière et Desbordes refusent cependant la résignation. Leur démarche consiste à dépasser la peur pour repenser nos manières d’habiter, de produire et d’interagir. L’adaptation, loin d’être une reddition face au changement climatique, devient ici un projet politique, culturel et éthique : apprendre à coexister avec la planète telle qu’elle devient, sans renoncer à la justice ni à la solidarité.

Une écologie de l’adaptation : repenser nos modes de vie

L’une des grandes forces du livre réside dans sa capacité à articuler analyse scientifique, réflexion philosophique et étude de terrain. Les auteurs passent en revue les principales stratégies d’adaptation — aménagements urbains, gestion de l’eau, agriculture résiliente, infrastructures vertes — tout en montrant les limites d’une approche purement techniciste. Ils plaident pour une écologie de la transformation sociale, où l’adaptation ne se réduit pas à une simple protection des infrastructures, mais s’accompagne d’une réinvention du vivre-ensemble. S’adapter, c’est aussi questionner nos hiérarchies, nos dépendances énergétiques et nos modèles économiques.

À travers de nombreux exemples, de la gestion des canicules en milieu urbain aux initiatives communautaires dans les territoires ruraux, Ghesquière et Desbordes démontrent que la résilience est d’abord une affaire de lien. Ils rappellent que les sociétés les plus justes et les plus solidaires sont aussi les plus capables de faire face aux crises écologiques.

Éviter le piège du techno-optimisme

L’ouvrage met en garde contre la tentation du « solutionnisme technologique », cette croyance selon laquelle l’innovation seule permettrait d’échapper aux conséquences du dérèglement climatique. Pour les auteurs, cette illusion prolonge le modèle de domination de la nature qui a conduit à la crise actuelle.

Ils invitent au contraire à redéfinir la notion de progrès : non plus comme croissance infinie, mais comme capacité d’adaptation collective, où la sobriété, la coopération et la connaissance du milieu deviennent des leviers de survie et d’émancipation.

Un livre d’action et de lucidité

S’adapter ou mourir est un ouvrage exigeant, mais profondément accessible. Ghesquière et Desbordes y développent une écriture claire et directe, à la croisée de l’essai politique et du guide pour agir. Ils insistent sur la nécessité d’une gouvernance de l’adaptation, qui associe les citoyens, les scientifiques, les élus et les entreprises, dans une logique de co-construction et de transparence.

Leur approche, ancrée dans la philosophie du care et la pensée de la résilience, met en avant la dimension humaine du défi climatique. Il ne s’agit pas simplement de survivre, mais de réinventer nos manières d’exister ensemble dans un monde devenu incertain.

S’adapter ou mourir est à la fois un livre d’alerte et d’espérance. Il ne nie ni la gravité de la situation, ni la finitude des ressources, mais y voit l’occasion d’un changement civilisationnel nécessaire. Pour les auteurs, coexister avec le changement climatique, c’est reconnaître notre vulnérabilité, mais aussi notre capacité d’invention.

En montrant que l’adaptation peut être un projet collectif et démocratique, le livre propose une voie médiane entre le catastrophisme paralysant et l’optimisme technologique. C’est un appel à la lucidité, à la responsabilité et à l’action — un ouvrage essentiel pour comprendre que l’avenir ne se subit pas : il se construit, pas à pas, dans l’effort partagé de l’adaptation.

Auparavant juriste au sein de l’Assemblée nationale puis du ministère de la Justice, Quentin Ghesquière est désormais activiste climatique. Il a notamment été coordinateur général de l’Affaire du siècle, chargé de campagne pour Oxfam France sur les questions d’adaptation au changement climatique et président de l’association HOP // Halte à l’obsolescence programmée.

Damien Desbordes est biologiste et journaliste scientifique. Il explore les différentes facettes de la relation entre l’espèce humaine et la nature, avec l’objectif de nous réconcilier avec celle-ci. Il est aussi l’auteur de Survivre, la nutrition selon l’évolution (Belin, 2025).