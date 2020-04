Ces 100 jours qui ont changé le monde

11 mars 2020

Dans un rare discours prononcé dans le Bureau ovale, M. Trump annonce que son administration se lance dans « l’effort le plus agressif et le plus complet de l’histoire moderne pour lutter contre un virus étranger ».

Le nombre de cas aux États-Unis est passé à 1 000 et plus de 116 000 personnes sont infectées dans le monde.

Les marchés boursiers des États-Unis et du Royaume-Uni s’effondrent plus rapidement qu’à aucun autre moment depuis le krach financier de 2008, pris de panique par le virus et une guerre saoudienne-russe sur le prix du pétrole.

En Italie, le nombre de décès augmente de 168 en un seul jour, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. L’image d’une infirmière italienne épuisée, effondrée sur son bureau, devient virale. Le pays est confronté à son « heure la plus sombre », déclare M. Conte.

L’OMS déclare ce qui est devenu une évidence : le Covid-19 est une pandémie.

La Grande-Bretagne compte 456 cas mais résiste au genre d’arrêts massifs mis en place ailleurs en Europe. On conseille aux personnes malades et vulnérables de rester chez elles, mais le gouvernement penche pour l’idée que le coût de la suppression totale du virus sera trop élevé en termes de pertes de libertés. Permettre sa propagation pourrait également « renforcer une sorte d’immunité collective afin que davantage de personnes soient immunisées contre cette maladie », dira plus tard Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef de l’Angleterre, à la BBC.