Nouvelle percée dans la production d’ADN synthétique thérapeutique

Une avancée prometteuse dans la production d’ADN synthétique pourrait révolutionner les thérapies génétiques. Grâce à une approche inédite combinant des techniques enzymatiques et chimiques, des chercheurs français ont mis au point un procédé permettant de fabriquer de longues molécules d’ADN modifié, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la médecine de demain. Ce procédé simplifie la synthèse de grandes séquences d’ADN et élargit le champ des possibles dans la lutte contre diverses maladies, offrant des outils inédits pour les applications thérapeutiques et biotechnologiques.

En alliant techniques enzymatique et chimique, des scientifiques ont mis au point une méthode innovante pour produire des molécules d’ADN synthétiques. Cette nouvelle approche ouvre de nombreuses perspectives, notamment pour la production de molécules de grande taille pouvant être utilisées pour de futures thérapies.

L’ADN contenu dans nos cellules est la molécule porteuse de l’information génétique ainsi que le principal support de l’hérédité. Elle est constituée de nucléotides, elles-mêmes composées de quatre bases nucléiques, les briques élémentaires de l’ADN : l’adénine (A), la cytosine (C), la guanine (G) et la thymine (T). Le génome humain contient environ 3 milliards de ces lettres, formant en quelque sorte un livre contenant les informations essentielles au fonctionnement de notre organisme.

Outre son rôle central dans le développement et le fonctionnement des êtres vivants, l’ADN est utilisé dans des contextes extrêmement variés. Sa remarquable stabilité, permet par exemple aux scientifiques de retracer l’histoire évolutive de l’espèce humaine. Cette caractéristique permet également d’envisager l’utilisation de cette molécule comme support pour le stockage de données numériques à long terme, les quatre bases nucléiques (A,T,C,G) constituant l’ADN pouvant se substituer au code binaire utilisé jusqu’à présent. Dans un tout autre domaine, plusieurs projets sont en développement afin de mettre au point des outils diagnostiques, reposant sur de courtes séquences d’ADN synthétiques, permettant de mieux détecter diverses maladies, comme le paludisme par exemple.

ADN, ARNm, miARN : des thérapies en plein essor… mais qui présentent des limites

Depuis quelques années, plusieurs applications thérapeutiques basées sur les acides nucléiques – ADN, ARN messager (ARNm), micro-ARN (miARN) – commencent également à émerger. L’exemple le plus emblématique de ces nouveaux médicaments est le vaccin ARNm contre le SARS-CoV-2 qui a été utilisé à très large échelle lors de la pandémie de covid-19. Toutefois, si de premiers médicaments commencent à apparaître, la production de ces molécules thérapeutiques demeure délicate. Les modifications chimiques indispensables à leur bon fonctionnement dans l’organisme rendent leur synthèse plus complexe. À titre d’exemple, la production d’ADN thérapeutiques de plus de 100 nucléotides s’avère extrêmement difficile avec les méthodes actuelles, limitant ainsi les possibilités médicamenteuses.

La découverte des micro-ARN récompensée par le prix Nobel 2024

Le 7 octobre 2024, Victor Ambros et Gary Ruvkun se voyaient décerner le prix Nobel de médecine et physiologie pour leur « découverte des micro-ARN et leur rôle dans la régulation post-transcriptionnelle des gènes ». Les miARN sont des séquences d’ARN d’une vingtaine de nucléotides qui régulent l’expression d’environ la moitié des gènes chez l’être humain. Malgré des essais cliniques jusqu’à présent infructueux, ces courts fragments d’ARN représentent des pistes thérapeutiques prometteuses pour le traitement de certains cancers, les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives notamment. « Ces dernières années, de gros progrès ont été effectués dans le conditionnement et la modification des molécules d’ARN, permettant de les utiliser à plus petite dose et de manière plus ciblée », indique Marcel Hollenstein. Des avancées qui pourraient déboucher à moyen terme sur de premiers médicaments à base de miARN.

Des ADN modifiés plus longs pour de nouvelles possibilités thérapeutiques

Pour outrepasser ces limites, des scientifiques de l’Institut Pasteur, de l’université Paris Cité, du CNRS et de l’entreprise pharmaceutique Roche ont réussi à mettre au point une méthode innovante mêlant techniques chimiques et enzymatiques.

« Il s’agit d’une nouvelle approche qui permet de diminuer les limites actuelles dans la production d’ADN thérapeutiques modifiés. Nous utilisons des enzymes appelées ligases plutôt que seulement des approches chimiques et nous démontrons que cette approche est compatible avec des séquences courtes, une vingtaine de nucléotides, mais également plus longues, jusqu’à 120 nucléotides », explique Marcel Hollenstein, responsable de l’unité Chimie bio organique des acides nucléiques à l’Institut Pasteur. Pour reprendre l’analogie entre le livre et le génome, cette nouvelle méthode ouvre la possibilité de produire des phrases (des séquences longues de 120 nucléotides) là où précédemment il était possible de ne produire que des mots (des séquences de quelques dizaines de nucléotides) à visée thérapeutique.

Cette nouvelle méthode ouvre de nombreuses perspectives dans le domaine des acides nucléiques thérapeutiques, mais aussi plus largement pour les applications biotechnologiques nécessitant la production de longues séquences d’ADN modifiés.

Marine Barrio, Journaliste UP’ Magazine

