Les troubles neurologiques deviennent la première maladie dans le monde

Les maladies affectant le système nerveux – tels que les accidents vasculaires cérébraux, les migraines et la démence – ont dépassé les maladies cardiaques pour devenir la principale cause de mauvaise santé dans le monde, selon une nouvelle analyse majeure publiée ce vendredi 29 mars. Plus de 3,4 milliards de personnes, soit 43 % de la population mondiale, souffraient d’une maladie neurologique en 2021, ce qui est beaucoup plus que ce que l’on pensait jusqu’à présent.

L’étude a été réalisée par des centaines de chercheurs sous la direction de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), basé aux États-Unis, qui est devenu une référence mondiale en matière de statistiques de santé. L’auteur principal de l’étude, Jaimie Steinmetz, de l’IHME, a déclaré que les résultats montraient que les affections du système nerveux étaient désormais « la principale cause de la charge globale de morbidité dans le monde ».

Les cas d’affections du système nerveux ont augmenté de 59 % au cours des trois dernières décennies, a-t-elle déclaré, cette augmentation étant principalement due au vieillissement et à la croissance rapide de la population mondiale.

Les chercheurs ont examiné l’incidence de 37 affections neurologiques différentes sur la santé, l’invalidité et les décès prématurés dans 204 pays et territoires entre 1990 et 2021. Ces données ont été utilisées pour estimer le nombre d’années de vie en bonne santé perdues à cause de chaque affection, appelées années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI). L’étude révèle que plus de 443 millions d’années de vie en bonne santé ont été perdues en raison de troubles du système nerveux dans le monde en 2021, soit une augmentation de 18 % par rapport à 1990. Toutefois, si l’on tient compte de l’âge et de la taille croissante de la population, les AVCI et les décès dus à ces affections diminuent en fait d’environ un tiers, selon les chercheurs.

L’accident vasculaire cérébral, qui était auparavant considéré comme une maladie cardiaque, a été de loin la pire affection neurologique analysée, représentant 160 millions d’années de vie en bonne santé perdues. Il était suivi dans ce classement par une forme de lésion cérébrale appelée encéphalopathie néonatale, par la migraine, la démence, y compris la maladie d’Alzheimer, les lésions nerveuses dues au diabète, la méningite et l’épilepsie. Les troubles cognitifs dus au Covid-19 se classent au 20e rang.

La principale raison pour laquelle les maladies du système nerveux ont dépassé les maladies cardiovasculaires dans la dernière analyse est un récent changement de classification de l’Organisation mondiale de la santé qui a fait passer les accidents vasculaires cérébraux dans la catégorie des maladies neurologiques, comme l’explique Jaimie Steinmetz à l’AFP.

Le nombre massif d’années de vie en bonne santé perdues à cause de ces affections s’explique en partie par le fait que plusieurs d’entre elles peuvent tuer des enfants de moins de cinq ans, comme les traumatismes à la naissance entraînant une encéphalopathie néonatale, une asphyxie ou une méningite. « Le fait que les décès surviennent à un jeune âge contribue fortement aux années de vie perdues« , a-t-elle ajouté. Les enfants représentent près d’un cinquième de toutes les années de vie en bonne santé perdues, selon l’étude.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Une croissance très rapide

Selon l’étude publiée dans la revue The Lancet Neurology, plus de 11 millions de personnes mourront des suites des 37 maladies neurologiques déclarées en 2021. Toutefois, les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès, avec 19,8 millions de morts dans le monde en 2022, a déclaré l’IHME l’année dernière.

Les troubles neurologiques les plus courants sont les céphalées de tension et les migraines. L’affection qui connaît la croissance la plus rapide est la neuropathie diabétique, due à l’augmentation du nombre de cas de diabète. La plupart de ces affections sont incurables.

Mais, selon les chercheurs, il existe des moyens de réduire le risque, notamment en diminuant les taux d’hypertension artérielle, de diabète et de consommation d’alcool. Ils ont demandé que l’on fasse beaucoup plus pour prévenir, traiter et réhabiliter ces troubles, qui touchent de manière disproportionnée les pays les plus pauvres.

« Le fardeau neurologique mondial augmente très rapidement et exercera une pression encore plus forte sur les systèmes de santé dans les décennies à venir« , a averti Valery Feigin, coauteur de l’étude. Les systèmes de santé publique se dotent donc progressivement d’outils et de techniques toujours plus performantes pour percer les mystères du cerveau. C’est le cas de la France qui vient de se doter de l’IRM le plus puissant du monde. Il vient de livrer, près de Paris, ses premières images du cerveau humain et est désormais prêt à mieux comprendre son fonctionnement et certaines maladies neurodégénératives ou psychiatriques.

L’IRM le plus puissant du monde prêt à percer les mystères du cerveau humain

« On a là un niveau de finesse jamais atteint au CEA« , se félicite Alexandre Vignaud, physicien, directeur de recherche au CEA. Le champ magnétique de cet aimant hors norme atteint 11,7 T (tesla), permettant l’obtention d’images 10 fois plus précises que celles produites actuellement dans les hôpitaux, où la puissance des IRM ne dépasse pas 3 tesla.

Sur l’écran d’Alexandre Vignaud, des images de coupes de cerveau sont comparées avec ce qu’aurait donné un IRM de 3 ou 7 tesla : « Avec cette machine, on peut voir les tout petits vaisseaux qui alimentent le cortex cérébral ou des détails du cervelet qui étaient quasi invisibles jusqu’alors« , commente-t-il. « Leur précision est à peine croyable !« , s’est enthousiasmée la ministre de la Recherche Sylvie Retailleau dans une déclaration à l’AFP. « Cette première mondiale va permettre de mieux détecter et de mieux traiter les pathologies cérébrales.«

Baptisé « Iseult« , l’engin, un aimant de 132 tonnes abrité dans un cylindre de 5 mètres de long et autant de haut, composé d’une bobine où circule un courant de 1.500 ampères, présente une ouverture de 90 cm pour accueillir un corps humain. Cette prouesse technique, aboutissement d’un partenariat franco-allemand, a nécessité plus de vingt ans de recherche.

L’un des objectifs de cet IRM hors norme est d’affiner la compréhension de l’anatomie du cerveau et les zones qui s’activent lors de la réalisation de certaines tâches. Les scientifiques savent déjà que différents types d’images que nous sommes capables de reconnaître (un visage, un lieu, un mot…) activent des régions distinctes du cortex cérébral. Avec l’IRM à 11,7 T, « on va pouvoir mieux comprendre la relation entre structure et fonctions cognitives du cerveau, lorsqu’on lit un livre ou qu’on fait un calcul mental par exemple« , assure Nicolas Boulant, directeur de recherche au CEA et responsable scientifique du projet.

Mais il s’agira aussi d’élucider les mécanismes à l’œuvre dans des maladies neurodégénératives (type Parkinson ou Alzheimer) ou encore dans les affections psychiatriques (dépression, bipolarité, schizophrénie…). « On sait par exemple qu’une zone en particulier – l’hippocampe – est impliquée dans la maladie d’Alzheimer, donc on espère pouvoir comprendre l’organisation, le fonctionnement des cellules de cette partie du cortex cérébral« , illustre Anne-Isabelle Etienvre, directrice de la recherche fondamentale au CEA.

Les chercheurs espèrent aussi pouvoir cartographier la distribution de certains médicaments, tel le lithium, utilisé dans le traitement du trouble bipolaire. Le champ magnétique très élevé de la machine permettra en effet d’identifier les structures cérébrales cibles du lithium chez les patients et de distinguer des plus ou moins bons répondeurs au traitement. « Si on comprend mieux ces maladies très impactantes, on devrait pouvoir réaliser un diagnostic plus précoce, et donc les soigner mieux« , avance Anne-Isabelle Etienvre.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Iseult restera dédié pendant un certain nombre d’années à la recherche fondamentale. « L’appareil n’a pas vocation à devenir un outil de diagnostic clinique mais on espère que les connaissances acquises pourront ensuite se décliner à l’hôpital« , souligne Nicolas Boulant.

Avec AFP