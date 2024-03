Séniors en forme : méditation et éducation santé au programme !

« La vieillesse est un naufrage », selon le Général de Gaulle. Pas forcément … Une équipe de l’Inserm (1) et des équipes de chercheurs ont étudié les bénéfices potentiels d’interventions de méditation et d’éducation à la santé chez des personnes ressentant un déclin de leur mémoire. Ils montrent que l’apprentissage de la méditation de pleine conscience améliorerait la compassion envers soi-même, tandis que l’éducation à la santé favoriserait une pratique accrue d’activité physique. Ces résultats, publiés dans Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, proposent de nouvelles pistes pour accompagner un vieillissement en meilleure santé.

Avec l’âge, une diminution progressive du volume cérébral et du métabolisme du glucose apparaissent avec, pour conséquence, un déclin des fonctions cognitives. Une des pistes de recherche, menée notamment à l’Inserm et des équipes de chercheurs, se focalise sur l’aide de la méditation de pleine conscience et l’éducation à la santé pour y parvenir.

L’adoption de pratiques de méditation de pleine conscience par les personnes âgées ouvre non seulement la voie à une meilleure gestion du stress et à une amélioration de la qualité de vie, mais elle nourrit également une relation plus bienveillante envers soi-même. Cet accroissement de l’auto-compassion peut avoir des répercussions positives sur divers aspects de la vie quotidienne, encourageant une attitude plus indulgente et compréhensive envers les propres limites et défis personnels. Cette bienveillance envers soi peut réduire la tendance à l’auto-critique excessive et promouvoir une meilleure santé émotionnelle, essentielle à un vieillissement sain.

Parallèlement, l’éducation à la santé joue un rôle crucial en sensibilisant les personnes âgées à l’importance de l’activité physique régulière. Ce savoir leur permet non seulement de comprendre les bénéfices concrets sur leur santé physique, mais aussi de reconnaître les multiples impacts positifs sur leur bien-être mental et émotionnel. En fournissant les outils et connaissances nécessaires pour intégrer l’exercice dans leur routine, l’éducation à la santé favorise une autonomie accrue et une meilleure qualité de vie.

De plus, les programmes qui combinent méditation de pleine conscience et éducation à la santé pourraient offrir une approche holistique, adressant à la fois les besoins physiques et émotionnels des personnes âgées. Cette stratégie intégrée soutient le développement d’un mode de vie équilibré, où le soin de l’esprit et du corps se renforce mutuellement, conduisant à un vieillissement plus serein et épanoui.

Déclin cognitif subjectif

Le « déclin cognitif subjectif », c’est lorsque la personne rapporte ressentir une dégradation de ses facultés cognitives sans que cela ne soit apparent lors des tests cognitifs standards. Les études ont montré que ces personnes présentaient un risque plus élevé de développer un déclin cognitif réel.

Le phénomène du « déclin cognitif subjectif » s’accompagne souvent d’une inquiétude significative chez les individus qui le perçoivent, malgré l’absence de preuves objectives lors d’évaluations standardisées. Cette condition soulève des questions importantes sur la sensibilité des tests cognitifs actuels et l’importance d’écouter les préoccupations subjectives des patients. Il est crucial de noter que bien que ces expériences soient subjectives, elles ne doivent pas être ignorées, car elles peuvent être le signe avant-coureur de conditions plus sévères telles que la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence.

La recherche suggère que les personnes signalant un « déclin cognitif subjectif » pourraient bénéficier d’un suivi plus approfondi et d’interventions préventives, comme des changements dans le mode de vie, l’amélioration de la santé cardiovasculaire, et la participation à des activités stimulant le cerveau. De plus, des stratégies de gestion du stress et de la santé émotionnelle pourraient jouer un rôle clé dans l’atténuation de l’impact du « déclin cognitif subjectif ».

Les scientifiques continuent d’explorer les liens entre le « déclin cognitif subjectif » et les changements neurobiologiques pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et développer des interventions plus ciblées. La détection précoce et l’intervention peuvent offrir une fenêtre cruciale pour prévenir ou ralentir la progression vers un déclin cognitif mesurable, soulignant l’importance de prendre au sérieux les préoccupations subjectives des individus concernant leur santé cognitive.

Méditation et éducation à la santé comme « remèdes » au mieux vieillir

De précédents travaux ont conclu que la méditation de pleine conscience et l’éducation à la santé (une pratique qui consiste à mettre en œuvre pour soi-même des mesures de prévention et de soins bénéfiques à son état de santé) présenteraient un impact positif, toujours présent à six mois, sur l’anxiété chez les personnes déclarant un déclin cognitif subjectif.

De manière plus globale, la compassion envers soi (sentiment de bienveillance à l’égard de soi-même, sentiment d’humanité commune et sentiment de bienveillance à l’égard des pensées négatives) ainsi que l’activité physique ont précédemment été associées à une meilleure santé mentale, elle-même associée à une amélioration de l’état de santé général, du bien-être et de la qualité de vie.

Un groupe de recherche européen coordonné par Julie Gonneaud, chercheuse Inserm au sein du laboratoire Physiopathologie et imagerie des maladies neurologiques (Inserm/Université de Caen Normandie), Olga Klimecki, chercheuse à l’Université de Jena (Allemagne), et Nathalie Marchant, chercheuse au University College London (Royaume-Uni), a étudié l’impact de huit semaines de cours de méditation de pleine conscience et d’éducation à la santé sur la compassion envers soi-même et sur la pratique de l’activité physique chez des personnes déclarant un déclin cognitif subjectif.

L’essai a inclus 147 patients de cliniques spécialisées dans les troubles de la mémoire en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Un groupe a suivi pendant huit semaines les cours de méditation, pendant que l’autre suivait les cours d’éducation à la santé. L’impact des interventions a été évalué par des tests sanguins, des évaluations cognitives ainsi que des questionnaires.

Les chercheuses et chercheurs ont observé que les participants ayant suivi la formation à la méditation de pleine conscience montraient une amélioration de leur compassion envers soi. Les participants ayant suivi la formation d’éducation à la santé montraient, eux, une augmentation de leur activité physique. Ces changements étaient toujours présents six mois plus tard.

Amélioration du bien-être

Ces résultats plaident en faveur d’effets complémentaires de la pratique de la méditation de pleine conscience et de la participation à des programmes d’éducation à la santé sur certains facteurs contribuant à l’amélioration du bien-être mental et des habitudes de vie chez les personnes âgées déclarant un déclin cognitif subjectif.

Le fait que ces améliorations semblent se maintenir après six mois de suivi suggère que ces nouvelles compétences et habitudes ont été intégrées dans la vie des participants.

Selon Natalie Marchant, qui a dirigé l’essai, « de plus en plus de personnes vivent jusqu’à un âge avancé, et il est crucial que nous trouvions des moyens de soutenir la santé mentale et physique des personnes qui vieillissent ».

« La compassion envers soi peut être d’une grande importance pour les personnes âgées. Elle pourrait améliorer le bien-être psychologique afin de promouvoir un vieillissement en bonne santé », ajoute Olga Klimecki. « Nos résultats constituent un premier pas encourageant vers la mise en place d’une intervention fondée sur la pleine conscience, qui pourrait être utilisée pour renforcer la compassion envers soi chez les personnes âgées. »

Pour Julie Gonneaud, « Bien que l’activité physique ait été scientifiquement associée à une meilleure santé physique, cognitive et mentale, la manière de la promouvoir dans la vie quotidienne reste un défi. Compte-tenu de l’effet particulièrement délétère de la sédentarité sur la santé des populations vieillissantes, le fait de montrer que les programmes d’intervention en éducation à la santé peuvent renforcer l’engagement dans l’activité physique chez les personnes âgées est particulièrement prometteur pour la promotion d’un vieillissement en bonne santé », conclut-elle.

Marine Barrio, Journaliste UP’

(1) Ces travaux sont financés par l’Union européenne et sont réalisés dans le cadre de l’étude SCD-Well du programme européen H2020 Silver Santé (www.silversantestudy.eu), doté de 7 millions d’euros. L’étude Silver Santé, financée sur cinq ans, examine si les techniques d’entraînement mental, telles que la méditation de pleine conscience, l’éducation à la santé ou l’apprentissage d’une langue, peuvent contribuer à améliorer la santé mentale et le bien-être de la population vieillissante.

Source : Inserm/Salle de presse

