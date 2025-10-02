Les climats – Caractéristiques, fonctionnements, variabilité, de Vincent Moron – Éditions Armand Colin, 1er octobre 2025 – 400 pages

L’ouvrage se présente comme un manuel systématique et pédagogique avec pour ambition est de restituer la « complexité » du climat terrestre non seulement comme phénomène physique, mais aussi comme cadre structurant des dynamiques environnementales et sociales. Vincent Moron est professeur de géographie à l’Université d’Aix-Marseille, ce qui donne au livre une assise académique solide.

Le livre vise à faire sortir le climat du pur registre « sciences de la Terre » pour le replacer au croisement entre les sciences physiques et les sciences humaines : comment le climat structure la végétation, les densités de population, ou les activités humaines. Cette dimension est un réel atout (et un défi) dans ce type de manuel.

Son organisation en parties clairement articulées (statistiques climatiques, mécanismes, géographie, variabilité) montre une démarche pédagogique. Chaque concept est d’abord posé (définitions, lois), puis illustré par des exemples spatiaux ou des cartes climatiques. C’est un bon point pour un manuel : permettre un cheminement progressif.

Le livre ne se contente pas de décrire les climats « statistiques », mais consacre une part importante à la variabilité contemporaine, au changement climatique et aux causes anthropiques. Ainsi, il rapproche le savoir « classique » du contexte environnemental actuel. Bien que technique sur certains chapitres, le style vise à rester accessible (pour des étudiants de géographie ou des non-spécialistes éclairés). Cela positionne l’ouvrage entre manuel de référence et ouvrage de sensibilisation.

Comme beaucoup de manuels ambitieux, l’ouvrage risque d’osciller entre des passages très techniques (énergie, thermodynamique, circulation océanique) et des sections plus « grand public ». Certains étudiants pourraient se sentir perdus dans les modèles physiques, surtout sans solide bagage préalable en physique ou mathématiques.

Pour illustrer les mécanismes climatiques, il est crucial de bien choisir les études de cas. Si l’auteur privilégie trop certains territoires (par exemple l’Europe ou l’Atlantique Nord) au détriment d’autres zones vulnérables (zones tropicales, arides, etc.), cela peut limiter l’universalité pratique du propos.

L’ouvrage permet une évolution rapide des connaissances climatiques : le domaine est très dynamique. Certains résultats (modèles, projections, données récentes) évoluent rapidement. Il sera nécessaire de mettre à jour certaines parties au fil des années, ce qui est un défi pour tout manuel dans le champ du climat.

Il met à jour les complexité des liens entre climat et société : même si l’auteur ambitionne d’intégrer les dimensions sociales (densité, PNB, développement humain), la relation climat / société est souvent multicausale, avec des rétroactions complexes (technologie, adaptation, économie). Il est difficile de traiter cette dimension de façon pleinement satisfaisante dans un seul ouvrage — l’équilibre entre climat comme contrainte et comme ressource sociale est un défi méthodologique.

L’un des mérites essentiels de ce livre est de proposer une synthèse moderne et contextualisée des climats terrestres, en reliant l’“état moyen” du climat aux fluctuations et aux tendances récentes. En substituant la vision du climat comme « givré » à celle du climat comme processus dynamique, l’ouvrage aide le lecteur à dépasser les idées reçues (ex. « le climat, c’est juste des moyennes »). Il renouvelle aussi l’approche géographique du climat en cherchant à conjuguer spatialisation (géographie des paramètres) et temporalité (variabilité, changement), ce qui est central dans les débats contemporains sur le climat.

Ce livre peut servir de porte d’entrée vers la climatologie géographique, mais il faudra sans doute l’accompagner d’ouvrages plus spécialisés ou d’articles pour approfondir certains mécanismes. Dans un cadre de cours ou d’atelier, il permet de structurer une progression : des notions de base (températures, précipitations) vers les mécanismes (énergie, dynamique atmosphérique) et enfin vers les enjeux contemporains (changement climatique).

Il offre des leviers pour des débats et des réflexions transdisciplinaires : comment le climat interagit-il avec l’économie, les migrations, l’aménagement du territoire ? Quel rôle de l’adaptation humaine ?

C’est un ouvrage solide, clair et ambitieux, qui réussit à articuler les dimensions physiques, géographiques et sociétales du climat. Sa force réside dans son équilibre entre rigueur scientifique et accessibilité pédagogique, même si la technicité de certains chapitres et la nécessité d’actualisations régulières peuvent en limiter la portée auprès d’un public débutant ou non académique.

Il s’impose néanmoins comme une référence incontournable pour comprendre les climats dans une perspective à la fois scientifique et citoyenne.

Vincent Moron est Professeur de géographie à l’université Aix-Marseille au département de géographie et d’aménagement, mais également dans un département de géosciences, depuis la licence 2 jusqu’au master 2.