Déjà inscrit ou abonné ?
Je me connecte

Connexion

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

rejoignez gratuitement le cercle des lecteurs de UP’

Connexion

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Plastiques – On arrête tout et on réfléchit !

Plastiques – On arrête tout et on réfléchit !, de Capucine Dupuy – Éditions Rue de l’échiquier, 22 août 2025 – 144 pages

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les géants de la pétrochimie annoncent l’avènement de la « chimie de l’espoir » : le plastique. Il offrirait une vie meilleure. Aujourd’hui, l’image d’un matériau magique, neutre et inaltérable ainsi que le mythe du recyclage persistent obstinément. Ainsi, le plastique s’invite-t-il toujours plus dans nos quotidiens, à l’échelle industrielle et jusqu’au creux de notre intimité.
Or il se compose d’additifs, dont un quart sont toxiques, ne cesse de se fragmenter en micro — et nanoparticules – s’infiltrant dans l’air, l’eau, le sol et nos corps – et accélère le dérèglement climatique – puisqu’il repose sur l’extraction et la transformation d’énergies fossiles. Alors que sa production annuelle pourrait atteindre un milliard de tonnes d’ici à 2050, soit deux fois plus qu’actuellement, cette bombe à retardement ébranle déjà les écosystèmes, le climat et notre santé.

Pour ralentir cette croissance effrénée, des voies d’action individuelles et collectives existent. Elles sont mises en lumière ici par Capucine Dupuy.
Le livre s’inscrit dans la collection « On arrête tout et on réfléchit ! », qui vise à interroger les grands défis écologiques avec rigueur et engagement. Sur 144 pages, l’autrice propose un portrait incisif du plastique — de son émergence jusqu’aux impacts invisibles qui nous entourent aujourd’hui — tout en esquissant des pistes individuelles et collectives pour en limiter les effets.

La thèse de l’ouvrage est claire : le plastique n’est pas un matériau neutre et inoffensif, mais un produit hautement transformé, chargé d’additifs souvent toxiques, qui se fragmente en micro – et nanoparticules, envahit l’environnement, et finit par pénétrer nos corps. À travers cette perspective, l’auteure déconstruit le grand mythe du recyclage comme solution miraculeuse, et dénonce l’illusion d’une “chimie de progrès” portée par l’industrie pétrochimique.

Le ton oscille entre enquête journalistique, dénonciation et appel à la responsabilité collective. L’ouvrage adopte une approche engagée, sans pour autant sombrer dans l’idéologie militante sans fondement : les données et les exemples viennent étayer les accusations. Il s’adresse à un public large — lecteurs sensibilisés, citoyens curieux, étudiants — en cherchant à rendre visibles des phénomènes invisibles (microplastiques, particules diffusées, fragmentation) et des enjeux méconnus.

Même si l’ouvrage est compact, Capucine Dupuy l’organise de manière logique :

Genèse et mythes du plastique : elle commence par retracer l’histoire du plastique, son invention, la promesse d’un “matériau magique” facile à produire et à recycler, et la façon dont cette promesse s’est peu à peu effondrée face aux réalités de sa résistance et de sa persistance.

Transformation, fragmentation et dispersion : le cœur de l’ouvrage examine les mécanismes par lesquels le plastique se dégrade (ou plutôt se fragmente en minuscules particules), sa dispersion dans tous les compartiments du vivant (eau, air, sol) et les effets de cette dispersion sur les écosystèmes et sur la santé humaine.

Pollution invisible et impacts sanitaires : Dupuy met en lumière la présence de microplastiques dans les eaux embouteillées, dans les corps, dans les particules issues de l’usure des pneus, dans la nourriture — autant d’exemples qui montrent la porosité entre le milieu environnemental et le milieu corporel.

Responsabilité, inerties et “solutions” trompeuses : une part non négligeable du texte est consacrée à l’étude des fausses promesses (recyclage, “plastique vert”, “biorésine”) et à la critique des inerties institutionnelles, réglementaires et industrielles.

Voies d’action — individuelles et collectives : enfin, l’auteure expose des pistes de réduction, des leviers réglementaires, des changements de mode de vie possibles, tout en reconnaissant les freins socioculturels et structurels.

Ce livre constitue une référence de vulgarisation engagée à destination d’un lectorat soucieux de comprendre ce qui se cache derrière les packagings, les déchets, les microplastiques. Il joue un rôle de “révélateur” : rendre tangible ce qui est invisible — la fragmentation plastique, l’infiltration dans le vivant.
En inscrivant le discours dans une actualité politique (traité international, négociations, pression citoyenne), Dupuy élargit la portée de son essai — il ne s’agit pas seulement de regarder, mais d’agir. Le livre peut servir de tremplin pour des débats en classe, pour des actions citoyennes, voire pour des militants cherchant des arguments.

Le livre est un essai incisif, exigeant, mais accessible, qui s’attaque à l’illusion du plastique bénin et bien recyclé. L’autrice parvient à rendre visibles les micros polluants, les inerties réglementaires et les promesses vaines, tout en offrant des pistes de transition.
C’est un ouvrage qui interpelle : non seulement sur ce que nous utilisons, mais sur la façon dont nos modes de vie, nos réglementations, nos imaginaires collectifs se sont accordés pour rendre ce “matériau miracle” insidieusement dangereux.

Autrice et conférencière, Capucine Dupuy se consacre à l’étude des sujets environnementaux. Avec des ONG et des institutions, elle a travaillé sur les océans, le climat, l’agriculture, l’alimentation ou l’énergie. Depuis 2020, elle décortique les multiples facettes du plastique, publiant notamment avec Terreur Graphique l’album Plastic Tac Tic Tac (Dargaud, 2022). Aujourd’hui, elle continue d’investiguer ce sujet tentaculaire en collaborant avec des chercheurs, des ONG et des fondations.

Partagez cet article !
BlueskyLinkedInWhatsApp
S’abonner
Notifier de

0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments
Article précédent

Les climats - Caractéristiques, fonctionnements, variabilité

Derniers articles de Environnement-Climat

Generic selectors
Correspondance exacte
Recherche dans le titre
Recherche dans le contenu
Post Type Selectors

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS. ET AGIR.
logo-UP-menu150

Déjà inscrit ? Je me connecte

Inscrivez-vous et lisez trois articles gratuitement. Recevez aussi notre newsletter pour être informé des dernières infos publiées.

→ Inscrivez-vous gratuitement pour poursuivre votre lecture.

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS ET AGIR

Vous avez bénéficié de 3 articles gratuits pour découvrir UP’.

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de 1.70 € par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de $1.99 par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Déjà inscrit ou abonné ? Je me connecte à mon compte