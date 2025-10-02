Plastiques – On arrête tout et on réfléchit !, de Capucine Dupuy – Éditions Rue de l’échiquier, 22 août 2025 – 144 pages

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les géants de la pétrochimie annoncent l’avènement de la « chimie de l’espoir » : le plastique. Il offrirait une vie meilleure. Aujourd’hui, l’image d’un matériau magique, neutre et inaltérable ainsi que le mythe du recyclage persistent obstinément. Ainsi, le plastique s’invite-t-il toujours plus dans nos quotidiens, à l’échelle industrielle et jusqu’au creux de notre intimité.

Or il se compose d’additifs, dont un quart sont toxiques, ne cesse de se fragmenter en micro — et nanoparticules – s’infiltrant dans l’air, l’eau, le sol et nos corps – et accélère le dérèglement climatique – puisqu’il repose sur l’extraction et la transformation d’énergies fossiles. Alors que sa production annuelle pourrait atteindre un milliard de tonnes d’ici à 2050, soit deux fois plus qu’actuellement, cette bombe à retardement ébranle déjà les écosystèmes, le climat et notre santé.

Pour ralentir cette croissance effrénée, des voies d’action individuelles et collectives existent. Elles sont mises en lumière ici par Capucine Dupuy.

Le livre s’inscrit dans la collection « On arrête tout et on réfléchit ! », qui vise à interroger les grands défis écologiques avec rigueur et engagement. Sur 144 pages, l’autrice propose un portrait incisif du plastique — de son émergence jusqu’aux impacts invisibles qui nous entourent aujourd’hui — tout en esquissant des pistes individuelles et collectives pour en limiter les effets.

La thèse de l’ouvrage est claire : le plastique n’est pas un matériau neutre et inoffensif, mais un produit hautement transformé, chargé d’additifs souvent toxiques, qui se fragmente en micro – et nanoparticules, envahit l’environnement, et finit par pénétrer nos corps. À travers cette perspective, l’auteure déconstruit le grand mythe du recyclage comme solution miraculeuse, et dénonce l’illusion d’une “chimie de progrès” portée par l’industrie pétrochimique.

Le ton oscille entre enquête journalistique, dénonciation et appel à la responsabilité collective. L’ouvrage adopte une approche engagée, sans pour autant sombrer dans l’idéologie militante sans fondement : les données et les exemples viennent étayer les accusations. Il s’adresse à un public large — lecteurs sensibilisés, citoyens curieux, étudiants — en cherchant à rendre visibles des phénomènes invisibles (microplastiques, particules diffusées, fragmentation) et des enjeux méconnus.

Même si l’ouvrage est compact, Capucine Dupuy l’organise de manière logique :

Genèse et mythes du plastique : elle commence par retracer l’histoire du plastique, son invention, la promesse d’un “matériau magique” facile à produire et à recycler, et la façon dont cette promesse s’est peu à peu effondrée face aux réalités de sa résistance et de sa persistance.

Transformation, fragmentation et dispersion : le cœur de l’ouvrage examine les mécanismes par lesquels le plastique se dégrade (ou plutôt se fragmente en minuscules particules), sa dispersion dans tous les compartiments du vivant (eau, air, sol) et les effets de cette dispersion sur les écosystèmes et sur la santé humaine.

Pollution invisible et impacts sanitaires : Dupuy met en lumière la présence de microplastiques dans les eaux embouteillées, dans les corps, dans les particules issues de l’usure des pneus, dans la nourriture — autant d’exemples qui montrent la porosité entre le milieu environnemental et le milieu corporel.

Responsabilité, inerties et “solutions” trompeuses : une part non négligeable du texte est consacrée à l’étude des fausses promesses (recyclage, “plastique vert”, “biorésine”) et à la critique des inerties institutionnelles, réglementaires et industrielles.

Voies d’action — individuelles et collectives : enfin, l’auteure expose des pistes de réduction, des leviers réglementaires, des changements de mode de vie possibles, tout en reconnaissant les freins socioculturels et structurels.

Ce livre constitue une référence de vulgarisation engagée à destination d’un lectorat soucieux de comprendre ce qui se cache derrière les packagings, les déchets, les microplastiques. Il joue un rôle de “révélateur” : rendre tangible ce qui est invisible — la fragmentation plastique, l’infiltration dans le vivant.

En inscrivant le discours dans une actualité politique (traité international, négociations, pression citoyenne), Dupuy élargit la portée de son essai — il ne s’agit pas seulement de regarder, mais d’agir. Le livre peut servir de tremplin pour des débats en classe, pour des actions citoyennes, voire pour des militants cherchant des arguments.

Le livre est un essai incisif, exigeant, mais accessible, qui s’attaque à l’illusion du plastique bénin et bien recyclé. L’autrice parvient à rendre visibles les micros polluants, les inerties réglementaires et les promesses vaines, tout en offrant des pistes de transition.

C’est un ouvrage qui interpelle : non seulement sur ce que nous utilisons, mais sur la façon dont nos modes de vie, nos réglementations, nos imaginaires collectifs se sont accordés pour rendre ce “matériau miracle” insidieusement dangereux.

Autrice et conférencière, Capucine Dupuy se consacre à l’étude des sujets environnementaux. Avec des ONG et des institutions, elle a travaillé sur les océans, le climat, l’agriculture, l’alimentation ou l’énergie. Depuis 2020, elle décortique les multiples facettes du plastique, publiant notamment avec Terreur Graphique l’album Plastic Tac Tic Tac (Dargaud, 2022). Aujourd’hui, elle continue d’investiguer ce sujet tentaculaire en collaborant avec des chercheurs, des ONG et des fondations.