Sauver la bio pour sauver l’agriculture, de Claude Gruffat – Éditions Les Petits Matins, 22 août 2024 – 176 pages

Dans cet ouvrage, Claude Gruffat, ancien président de Biocoop et député européen, plaide en faveur d’une réforme urgente et radicale du modèle agricole français. Il y explore les dérives auxquelles est confrontée l’agriculture biologique, son potentiel pour réinventer l’agriculture dans son ensemble, et les enjeux systémiques qui menacent sa survie. Le livre se présente comme un manifeste pour protéger et promouvoir une agriculture biologique authentique, éthique et durable face aux pressions économiques et politiques actuelles.

Tout plaide aujourd’hui en faveur de l’agriculture biologique : les dangers avérés des pesticides pour la santé et l’environnement ; un système productiviste à bout de souffle qui favorise quelques sociétés financières, mais étrangle la majeure partie des agriculteurs ; une crise climatique qui nous enjoint de changer urgemment de modèle de production et de consommation.

Telle est la conviction de Claude Gruffat. D’un « Tour de France de la bio » qui a duré dix mois, il a rapporté de nombreux témoignages de terrain. Du champ à l’assiette en passant par les circuits de distribution, le secteur entier est passé au crible, mettant en lumière, sur tout le territoire, des initiatives « qui marchent ».

L’auteur propose une réflexion en trois temps :

Un constat alarmant sur l’agriculture biologique aujourd’hui : malgré sa croissance, le secteur bio est confronté à des contradictions. L’industrialisation croissante de la filière dénature ses principes fondamentaux. Les politiques publiques, comme la Politique agricole commune (PAC), favorisent encore largement l’agriculture conventionnelle, tout en intégrant la bio comme un simple « segment de marché ».

Pourquoi sauver la bio ?

L’auteur démontre que la bio est plus qu’une niche : elle représente une alternative systémique capable de répondre aux défis environnementaux, sociaux et sanitaires.

Il insiste sur son rôle clé pour restaurer la biodiversité, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et protéger les sols et l’eau.

Comment sauver la bio pour sauver l’agriculture ?

Gruffat appelle à un soutien renforcé des agriculteurs biologiques par des politiques publiques ambitieuses, une régulation stricte contre les pratiques opportunistes et une éducation des consommateurs. Il plaide également pour des changements structurels dans le financement de l’agriculture, afin de réorienter les subventions massives de l’agriculture conventionnelle vers la bio.

L’auteur propose une critique du modèle agricole dominant : il dénonce les incohérences d’un système agricole largement dominé par l’agriculture intensive et productiviste. Selon lui, ce modèle repose sur des intrants chimiques coûteux et destructeurs, soutenus par des subventions disproportionnées. La bio, bien que promue dans les discours politiques, reste marginalisée dans les faits.

Il met en garde contre la tentation de l' »agriculture biologique industrielle », qui reproduit les travers du conventionnel sous un label vert, vidant ainsi la bio de sa substance.

Un plaidoyer pour une agriculture durable

Gruffat articule une vision où la bio n’est pas une simple alternative, mais une réponse systémique. Il montre comment elle pourrait jouer un rôle central dans la transition écologique et alimentaire mondiale, à condition qu’elle reste fidèle à ses principes initiaux : respect de la terre, cycles naturels et circuits courts.

Les tensions entre marché et éthique

Le livre met également en lumière les tensions entre les exigences du marché – compétitivité, rendement, industrialisation – et les valeurs fondamentales de la bio. Gruffat appelle les citoyens à être des « consommateurs militants », conscients des enjeux globaux liés à leurs choix alimentaires.

Un discours engagé, mais parfois idéaliste

Si l’auteur offre une critique argumentée et une vision inspirante, certains pourraient juger ses propositions ambitieuses, voire utopiques, face aux inerties politiques et économiques. Cependant, cet idéalisme peut aussi être vu comme une force, car il alimente un débat nécessaire sur l’avenir de l’agriculture.

Sauver la bio pour sauver l’agriculture est un ouvrage à la fois accessible et profondément engagé, qui s’adresse aux citoyens, décideurs et acteurs du secteur agricole. Claude Gruffat y propose une réflexion essentielle sur l’avenir de la bio en tant que levier pour transformer l’agriculture dans son ensemble, dans un contexte de crise écologique et sociale. En défendant une agriculture plus respectueuse de la nature et des humains, il invite chacun à contribuer à une transition agroécologique indispensable.

Claude Gruffat a été député européen (Verts/ALE), membre de la commission agriculture au Parlement européen, de 2020 à 2024. Militant de la bio depuis trente-cinq ans, il est l’un des fondateurs du réseau coopératif Biocoop en France.