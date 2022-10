Qui veille au grain ? Sécurité alimentaire : une affaire d’Etat, par Les Greniers d’Abondance – Editions Yves Michel, 11 octobre 2022 – 96 pages

Et si la guerre en Ukraine provoquait des contraintes durables d’approvisionnement en gaz ou pétrole ? Et si elle déclenchait une crise financière mondiale, alors que nombre d’entreprises et ménages pâtissent encore de la pandémie ? La capacité de la France à nourrir sa population serait-elle ébranlée ?

Après avoir exploré les solutions à l’échelle des territoires dans leur premier livre Vers la résilience alimentaire (2020, Editions Yves Michel), devenu une référence pour toutes les collectivités menant des projets alimentaires territoriaux, Les Greniers d’Abondance s’intéressent ici aux obstacles devant être dépassés par des actions à l’échelle nationale.

Aussi importantes soient-elles, les initiatives des agriculteurs, de citoyens ou des collectivités territoriales sont condamnées à rester marginales. Il est temps de mener des politiques ambitieuses à grande échelle pour changer en profondeur les règles du jeu et transformer réellement notre système alimentaire. L’intervention de l’Etat est nécessaire pour lever les obstacles structurels qui dépassent l’échelon territorial. Sans changement de trajectoire, notre sécurité alimentaire est menacée.

Ce livre propose une synthèse inédite des nombreux enjeux auxquels de trouve confronté le système alimentaire français – c’est-à-dire l’ensemble des activités qui permettent de produire, transformer, transporter et consommer notre nourriture – et présente un triple objectif :

Comprendre les problèmes posés par l’organisation actuelle du système alimentaire, à travers la synthèse de nombreux travaux de recherche en sciences naturelles et en sciences humaines montrant les défaillances et les vulnérabilités du modèle agro-industriel.

Donner un cap à la réorientation du système alimentaire en présentant les principales caractéristiques d’un modèle alternatif à même de garantir une sécurité alimentaire durable.

Identifier les obstacles et proposer des actions concrètes et réalistes pour parvenir à cet objectif en détaillant certaines mesures politiques d’envergure pouvant être mises en œuvre dès aujourd’hui à l’échelle nationale et européenne : créer une sécurité sociale de l’alimentation, concevoir et financer des communs nourriciers, revoir en profondeur les politiques européennes, …

Les Greniers de l’Abondance

Arthur Grimonpont, ingénieur spécialisé en aménagement du territoire, et Félix Lallemand, docteur en écologie et évolution du Muséum national d’Histoire naturelle, fondent en 2018 Les Greniers de l’Abondance. Avec plus de 200 membres bénévoles aux parcours variés, l’association mène des travaux de recherche avec les territoires (Paris, Rennes, Métropole du Grand Lyon, Grand Angoulême, commune de Dieulefit), des actions de sensibilisation et de formation, et la production d’outils communs en accès libre comme le calculateur de résilience alimentaire des territoires CRATer.

www.resiliencealimentaire.org

