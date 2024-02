Vers un monde sans faim – L’agriculture, là commence notre futur ! de Hervé Pillaud- Préface d’Erik Orsenna – Editions Diateino, 25 février 2024 – 248 pages

La crise qui bouleverse la France et l’Europe depuis de nombreuses années vient nous rappeler le rôle absolument central des agriculteurs. Elle doit nous inciter à nous appuyer sur des solutions qui permettent à la fois de préserver notre planète, de nourrir ses 8 milliards d’hommes et de respecter ceux qui produisent cette nourriture.

Pour l’auteur, « l’agriculteur, qu’il soit individuel, en société, en réseau, doit être responsable de ses décisions. L’agriculture du XXIe siècle sera une agriculture de plus en plus intensive en connaissances, de plus en plus économe. en intrants et sera pratiquée à partir de solutions innovantes qu’il va falloir apprendre à maîtriser pour répondre aux missions nouvelles de l’agriculture en matière de productions alimentaires, de bioproduits, d’impacts environnementaux positifs et de responsabilités sociétales en commençant par la demande de nourriture pour tout un chacun. Cette agriculture des savoirs ne peut émerger que par l’innovation dans un cadre permis par la loi. »

Pourtant, des solutions existent. Hervé Pillaud, un pied enraciné dans son terroir vendéen, l’autre à la rencontre de la diversité de l’agriculture, les a étudiées, et parfois même initiées. Des monts du Jura aux toits de Chicago, de la « Ferme Digitale » aux « agri-entrepreneurs d’Afrique », de l’usage agricole de l’intelligence artificielle à la manière de maintenir nos sols vivants, il nous montre qu’un monde sans FAIM est possible.

« Pour réussir, nous ne devons pas considérer la lutte contre le changement climatique, contre les pollutions et la perte de biodiversité comme une philosophie ou un dogmatisme, mais comme un plan de route vers la nouvelle révolution agricole qui se dessine, combinant exigences démographiques, production et environnement. Alors, la grande nouveauté de ce début de millénaire, c’est peut-être de parler d’un monde sans faim compatible avec un monde sans fin. C’est alors considérer l’agriculture comme un pan essentiel de la survie de l’humanité. »

Il faut, pour cela, se tourner résolument vers l’innovation, surmonter de nombreux blocages, faire confiance à ceux qui font, et aussi – car se nourrir est l’affaire de tous –, « éduquer à l’alimentation » pour changer nos comportements : « Ce n’est pas l’évolution des méthodes de production qui est la principale cause de la détérioration de notre alimentation, c’est avant tout la perversion consumériste dans laquelle nous sommes entrés. Il n’est pas question ici de culpabiliser quiconque, c’est un désalignement progressif qui s’est petit à petit installé sans que nous en ayons véritablement conscience. Nos modes de vie ont changé, la cellule familiale qui a longtemps été le creuset de l’éducation a évolué et le rapport au vivant s’est délité avec la sédentarisation urbaine depuis que l’attrait du Club Med s’est substitué aux vacances chez l’oncle à la campagne. Même nos territoires ruraux en sont victimes et les quelques initiatives prises çà et là ne sont pas encore à la hauteur du besoin. C’est un véritable droit à l’éducation à l’alimentation pour les enfants qu’il convient d’instituer, c’est à la fois une question d’éducation et de santé publique. Il y a beaucoup à dire sur la question et il n’est pas là non plus envisageable de revenir au monde d’avant. »

Un ouvrage sans concession sur des questions essentielles destinées à prendre une place prépondérante dans nos vies, sous la double contrainte des modifications de l’environnement et de la nécessité de nourrir l’humanité. Ce livre est aussi un essai passionnant sur les innovations agricoles et la philosophie à adopter pour créer un monde sans faim.

Hervé Pillaud est un ancien agriculteur, éleveur de vaches laitières, et a été pendant vingt-cinq ans élu dans les organisations professionnelles agricoles françaises. Conférencier, consultant et auteur, il milite activement pour la cause agricole et l’innovation, en France comme en Afrique.