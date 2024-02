Les frites viennent des patates – Dans les coulisses de notre alimentation et de l’agro-industrie, de Laure Ducos – Editions Grasset / Collection Terre & Sciences, 7 février 2024 – 368 pages

Depuis la Révolution industrielle, nos habitudes dans le domaine de l’alimentation ont été bouleversées. Dans nos assiettes, des aliments recombinés, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds. Dans les champs, les fermes paysannes ont laissé la place à de gigantesques exploitations, à la monoculture et à l’élevage intensif. En mer, des bateaux de plus en plus puissants s’acharnent sur des populations de poissons qui sont, pour certaines, au bord de l’extinction. Dans les serres, les usines et les abattoirs, des cadences infernales, des pressions commerciales, du mal-être en chaîne. Pour satisfaire notre appétit, nous déforestons, réchauffons l’atmosphère, râclons le fond des océans, épuisons les sols… Comment l’appétit humain est-il devenu aussi destructeur, et lui-même menacé ?

Une multitude de questions cruciales se posent : comment manger sainement, tout en prenant soin du vivant ? Comment assurer aux producteurs et aux productrices une vie digne, ici et là-bas ? Peut-on faire confiance au bio ? Pourquoi réduire la consommation de viande ? Quel est l’impact des produits ultra-transformés sur nos corps ? Manger sain est-il l’apanage des plus riches ?

L’auteure nous conduit dans les secrets de l’agro-industrie et de la pêche industrielle : comment la FNSEA et l’Etat soutiennent-ils les modèles les plus intensifs ? Comment les coopératives sont-elles devenues d’énormes entreprises ? Quel impact tout cela a-t-il sur les agriculteurs, les pêcheurs, le climat, l’eau et les terres ?

Comprendre les rapports de domination constitue la première étape nécessaire pour s’engager dans une métamorphose profonde de ce modèle agro-alimentaire. Enfin, Laure Ducos pose les bases de l’action collective et politique : qu’est-ce qui fonctionne ? Comment reprendre le pouvoir sur nos assiettes ? Prendre soin de sa santé alimentaire, c’est prendre soin de planète.

Ce livre apporte des réponses à toutes celles et ceux qui veulent changer leur façon de se nourrir… et nous entraîne dans les coulisses de nos assiettes. Des fermes paysannes à l’Assemblée nationale, des études scientifiques aux anecdotes les plus étonnantes, Laure Ducos dévoile la violence de l’agro-industrie combinée à la complicité des gouvernements.

Un livre d’alerte et d’espoir pour comprendre notre alimentation, prendre soin de notre santé et réaliser un pas de plus vers la nécessaire cohabitation entre humains et autres qu’humains.

LIRE UN EXTRAIT

Laure Ducos est experte indépendante sur les enjeux politiques et environnementaux de l’alimentation. Elle a été cheffe de projet chez Greenpeace de 2016 à 2022, où elle a coordonné une campagne de réduction des pesticides avant de se spécialiser sur les questions d’élevage et de consommation de viande. Avant cela, Laure Ducos a travaillé chez Bloom pour dénoncer les lobbies de la pêche industrielle. Elle a réalisé un film (Intox, 2014) primé à la Fête de l’image sous-marine et de l’environnement de Strasbourg.