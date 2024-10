Le pain et le sacré – Les aventures d’un panophile, de Jean-Philippe de Tonnac – Guy Trédaniel Editeur, 5 septembre 2024 – 224 pages

Attention, mesdames et messieurs, voici un livre qui pourrait bien vous faire lever plus tôt le matin ! Jean-Philippe de Tonnac, dans son ouvrage épi(c)quement intitulé Le pain et le sacré – Les aventures d’un panophile, nous embarque dans un tour du monde à la croûte croustillante où chaque miche, baguette ou pita devient une épiphanie.

C’est à Tétouan que tout commence, dans une boulangerie qui semble tout droit sortie d’une carte postale marocaine, où notre auteur a vu le signe divin dans une boule de pain. Qui savait qu’une visite chez le boulanger pouvait mener à une quête spirituelle ? Eh bien, apparemment, Jean-Philippe de Tonnac ! Et il n’a pas juste acheté une baguette, non, il a acheté un billet pour une aventure qui dure une vie entière.

« À partir de la visite à un boulanger de Tétouan (Maroc), j’avais 22 ou 23 ans, le pain a commencé à faire « signe ». Le voyage a commencé. J’étais comme « appelé » et rien n’aurait pu m’empêcher de répondre à cet appel. Ce livre est le récit de ce voyage, chaque chapitre une station, une part du « signe » déchiffrée.«

De Tétouan à Paris, en passant par le Japon et l’île de Karpathos, de Tonnac ne se contente pas de suivre la recette traditionnelle. Il pétrit, il façonne, et surtout, il fermente l’idée que le pain est bien plus que de la farine et de l’eau. Son CAP de boulanger en poche et un « Dictionnaire universel du pain » sous le bras, il se pose en véritable messie de la mie.

Mais que mangeons-nous vraiment en mangeant du pain ? Selon de Tonnac, c’est bien plus qu’un sandwich à emporter; c’est une tranche de divin, un morceau de culture mondiale, une miette d’histoire universelle. L’approche peut sembler un peu alambiquée pour une baguette, mais c’est ce qui rend la lecture si fascinante et parfois, franchement hilarante.

Son style narratif est comme un bon levain : il se développe lentement mais sûrement, et vous finissez par être complètement absorbé. Parfois, on pourrait lui reprocher de trop pétrir ses métaphores, au risque de rendre la pâte un peu lourde. Mais, avouons-le, c’est aussi ça qui donne à son livre toute sa saveur.

Pour nous qui sommes depuis des siècles des mangeurs de pain, qui l’avons adoré jusqu’à le poser sur l’autel, dans le temple, que mangeons-nous exactement en mangeant du pain ? Une pâte issue d’une céréale dite panifiable, une pâte pétrie et fermentée, une pâte cuite – et, si possible, bien cuite ? Cela ne suffit pas. Si j’ai perçu ce « signe » dans cette boulangerie de Tétouan, il m’a fallu une vingtaine d’années pour le traduire en actes, passer mon CAP de boulanger, publier le Dictionnaire universel du pain et, plus tard, mon roman Azyme qui raconte le dernier repas de Jésus. Quelques années encore pour tenter, comme ici, de comprendre le « signe » dans son entier, sa verticalité.

La définition se trouve alors réajustée, enrichie tout au long du voyage qui passe par Çatal Höyük en Anatolie, Saqqarah, Éleusis, Bethléem, Vézelay, l’île de Karpathos, la rue Mignet à Aix-en-Provence, Constantinople, Malèves-Sainte-Marie en Belgique, l’île de Shikoku au Japon, Cucugnan dans les Corbières, Jérusalem, Lima, Lannilis dans le Finistère, la maison des Compagnons du Devoir à Paris…

Le pain et le sacré est le parfait compagnon pour tous ceux qui ont toujours cru que derrière chaque pain, il y a une histoire qui mérite d’être racontée, même si c’est avec une pointe de grandiloquence et une bonne dose de levure de panophile. Alors, si vous êtes prêt pour un « pain-cursion » dans le mystique, ce livre est pour vous. Juste un conseil, gardez un verre d’eau à portée de main, car avec toute cette mie, on a vite fait de s’assécher !

Jean-Philippe de Tonnac est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages dont Le Cercle des guérisseuses (prix ALEF 2020 des librairies Mieux-être et Spiritualité) et L’Ensaignement, parus chez le même éditeur. Pour son roman Azyme (Actes Sud), il a reçu le prix Écritures & Spiritualités 2017.