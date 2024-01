L’histoire aberrante de l’alimentation- 10 000 ans d’impacts sur la santé et l’environnement, de Mark Bittman – Editions Actes sud, 3 janvier 2024 – 336 pages

Avec une verve souvent caustique mais toujours parfaitement renseignée, Mark Bittman raconte comment l’histoire de notre rapport à la nourriture a façonné le monde, et le façonne toujours, tout autant, voire plus, que l’innovation technologique ou l’influence économique.

Dans L’Histoire aberrante de l’alimentation, l’auteur nous montre comment la quête insatiable de ressources alimentaires a fait connaître à l’humanité ses moments les plus sombres – de l’esclavage au colonialisme, en passant par la famine et le génocide. Pour lui, « le développement de l’agriculture a eu des conséquences inestimables ». Pour lui, « la civilisation est née de l’agriculture ». Mais aujourd’hui, notre civilisation est mise à mal car « tout ce qui relève de la malbouffe entraîne une dépendance physique [qui] n’est peut-être pas le plus grave. Le problème c’est qu’elle est partout, et que nous sommes constamment incités à la consommer. » Cette malbouffe qui se vend presque comme des petits pains doit être éradiquée : « Lutter contre cette machine est l’un des plus grands défis de la nutrition moderne. »

Cette plongée passionnante mais vertigineuse dans notre histoire nous conduit jusqu’à la période actuelle, où l’agro-industrie exacerbe le changement climatique, pille les ressources de notre planète et rend ses habitants malades. Il déboulonne au passage nombre d’idées reçues sur la sécurité alimentaire, la révolution verte et les diverses obsessions, envers le sucre et le cholestérol notamment.

Malgré tout, Mark Bittman refuse d’admettre que la bataille est perdue. Il s’appuie sur l’exemple de toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien-être et la santé en s’opposant activement à la cupidité des grandes entreprises et en luttant pour libérer la société de l’emprise mortifère de l’industrie alimentaire. Pour lui, il ne fait aucun doute qu’un avenir meilleur est à notre portée.

Dans cet essai, l’auteur décortique l’histoire de l’alimentation pour en tirer d’édifiantes conclusions sur celle des humains. La nourriture a tout à voir avec l’impasse où se trouve nos modes de consommation, c’est pourquoi elle peut être la clé pour un avenir plus juste et soutenable.

Mark Bittman est un amoureux des bons petits plats qui ne reste pas enfermé dans sa cuisine mais s’intéresse aussi aux conditions de production de ses ingrédients et à leurs conséquences sur le système Terre. Avec lui, cuisine devient un acte politique.

Justement, selon la philosophe Corine Pelluchon, dans son ouvrage « Les nourritures », « Notre responsabilité à l’égard des autres hommes et des autres vivants est engagée chaque fois que nous mangeons, que nous en soyons pleinement conscients ou non. L’alimentation nous relie aux autres êtres, humains et non humains, aux circuits de production et d’échange […] Manger c’est contester toute séparation entre les disciplines et se positionner dans l’existence, être d’emblée dans l’éthique et la politique. »

Dans ce livre, en définitive plein d’espoir, l’auteur nous révèle comment nous pouvons transformer notre relation à la nourriture pour nous réapproprier notre avenir.

Né à New York, Mark Bittman est un journaliste américain intéressé aux questions touchant à l’alimentation depuis les années 1990. Il a publié plusieurs livres de cuisine, dont de nombreux bestsellers, et a tenu des chroniques hebdomadaires sur l’alimentation ainsi que sur le changement climatique dans le New York Times, le Times et le Sunday Magazine. Il est l’un des premiers à lier les deux problématiques. Il réalise et participe à de nombreux documentaires TV et a également enseigné à l’université de Californie à Berkeley et à la Columbia Mailman School of Public Health.

Lire un extrait