L’invention du musée moderne,1930-1970, sous la direction de Simon Texier et Marie Civil – Editions du patrimoine / Collection « Carnets d’architectures », 20 avril 2023 – 192 Pages – 150 illustrations

Dans cet ouvrage, Simon Texier nous propose un panorama de l’architecture muséale en France, des années 30 aux années 70, avec le passage du « palais des beaux-arts » au musée d’art moderne, à travers le travail d’architectes très divers, dont certains méconnus.

À partir de 1930 se joue un moment décisif dans l’histoire des musées et de leur architecture, en France comme en Europe et aux États-Unis. À quelques exceptions près, tous les acteurs de ce domaine (conservateurs et architectes au premier chef) considèrent le modèle du musée classique comme caduc.

Si l’espace muséal perdure dans nombre d’édifices, celui-ci se modernise et s’adapte à une demande de sobriété et de pédagogie. En France, la perspective de l’Exposition universelle de 1937 accélère les choses et pousse Auguste Perret et Le Corbusier à se positionner, chacun dans un registre spécifique. Leurs projets théoriques ne voient pas le jour mais posent des bases importantes pour la réflexion sur les nouveaux types muséaux.

Si le Palais de Tokyo, à Paris, est perçu comme un compromis entre classicisme et innovation, il est une étape importante vers l’émergence de la génération des années 1950-1970, pendant lesquelles la notion de musée moderne – et pas seulement de musée pour l’art moderne – s’impose sur tout le territoire.

Après une étude générale, ce nouveau carnet d’architecture rassemble huit courtes monographies sur des édifices majeurs de la période traitée.

Simon Texier est professeur d’Histoire de l’art contemporain à l’Université de Picardie Jules Verne, directeur des collections « Carnets d’architectes » et « Carnets d’architecture ». Il a publié aux Éditions du patrimoine Honegger et Georges-Henri Pingusson.

Marie Civil est docteure en histoire et directrice d’Archipel Centre de Culture Urbaine à Lyon.