Le langage de l’architecture – Les 26 concepts clés, d’Andrea Simitch et Val Warke – Éditions Dunod, 25 septembre 2024 – 224 pages

Le langage de l’architecture – Les 26 concepts clés, écrit par Andrea Simitch et Val Warke, est un ouvrage captivant qui explore l’essence de l’architecture à travers une sélection minutieuse de 26 concepts fondamentaux. Cet ouvrage, traduit en français et publié aux Éditions Dunod, constitue une ressource précieuse autant pour les étudiants, les professionnels de l’architecture, que pour les amateurs éclairés.

Les auteurs, professeurs d’architecture renommés à l’Université Cornell, mettent en lumière les bases conceptuelles qui structurent la discipline architecturale. Chaque concept – allant de l’échelle, du rythme et de la lumière, à des notions plus abstraites comme la métaphore ou le contraste – est illustré par des exemples concrets d’édifices iconiques ou expérimentaux à travers l’histoire de l’architecture. Grâce à des textes clairs et riches, accompagnés d’images éloquentes, le livre devient un véritable voyage dans la pensée architecturale.

Le point fort de l’ouvrage réside dans sa pédagogie et son accessibilité. Plutôt qu’un manuel purement technique, Le langage de l’architecture se présente comme un guide narratif où chaque concept est abordé à travers une combinaison de théories, d’analyses et d’illustrations visuelles. Cela permet de relier les idées abstraites à leur application pratique dans la conception architecturale. Analysés et commentés, près de 500 photos, plans ou détails d’architecture de créations remarquables illustrent les principes fondamentaux, tandis que sont dressés les portraits de 17 grands architectes (de Le Corbusier à Zaha Hadid, en passant par Alvaro Siza, Rem Koolhaas ou encore Shigeru Ban) qui ont marqué l’histoire de l’architecture et contribué à son évolution.

Approche thématique structurée

Les 26 concepts ne sont pas simplement juxtaposés ; ils sont agencés de manière à montrer leur interconnexion. Par exemple, les sections sur la lumière et les ombres précèdent naturellement celles sur la transparence, créant un fil conducteur logique dans la découverte de l’architecture.

Dimension universelle

Les exemples architecturaux choisis – allant des structures traditionnelles aux créations modernes – démontrent que ces concepts transcendent les époques et les styles. Cette approche met en avant le rôle intemporel de ces principes dans l’élaboration de l’espace bâti.

Accessibilité et réflexion critique

Les auteurs encouragent une réflexion critique sur la manière dont l’architecture dialogue avec les besoins humains, les contextes sociaux et environnementaux. Par exemple, la notion de contraste est illustrée non seulement comme un outil esthétique, mais aussi comme un moyen d’interroger les conventions et de provoquer des émotions chez l’utilisateur.

Un outil pour le praticien

Bien que destiné à l’apprentissage, ce livre se révèle aussi comme un outil pratique pour les architectes en exercice. Les concepts exposés peuvent servir de base pour enrichir une démarche de conception ou questionner des choix architecturaux.

Une ressource essentielle

Ce livre est à la fois une introduction solide et une source d’inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre les subtilités de l’architecture. Il se distingue par sa capacité à synthétiser des idées complexes tout en offrant une immersion visuelle engageante. Plus qu’un simple manuel, Le langage de l’architecture propose une réflexion sur la manière dont les bâtiments parlent un langage universel et participent à façonner nos expériences du monde.

Dense et magnifiquement illustré, ce livre est un incontournable pour quiconque souhaite explorer ou approfondir sa compréhension des principes fondamentaux qui régissent la création architecturale.

Andrea Simitch, Architecte et enseignante, est également Directrice du département d’architecture de l’Université Cornell (USA) où elle enseigne également.

Val Warke, Architecte et enseignant, est diplômé de Harvard, professeur agrégé de l’Université Cornell, auteur de plusieurs essais sur la conception architecturale.